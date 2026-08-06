285 nhóm, lớp mầm non ở TP.HCM có nguy cơ đóng cửa

Từ ngày 15/8, 285 nhóm trẻ mầm non dưới 7 trẻ tại TP.HCM phải chuyển đổi mô hình hoặc ngừng hoạt động theo điều lệ mới của Bộ GD&ĐT nhằm siết quản lý, bảo đảm an toàn cho trẻ.

285 nhóm, lớp mầm non ở TP.HCM có thể bị đóng cửa.

Từ ngày 15/8, loại hình nhóm, lớp mầm non độc lập có dưới 7 trẻ sẽ không còn được phép hoạt động theo Điều lệ trường mầm non mới của Bộ GD&ĐT. Theo đó, khoảng 285 nhóm, lớp thuộc diện này tại TP.HCM phải chuyển đổi mô hình hoặc chấm dứt hoạt động trong vòng 6 tháng.

Bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Mầm non, Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết thành phố sẽ rà soát toàn bộ các nhóm trẻ quy mô nhỏ để hướng dẫn chuyển đổi theo quy định mới.

Chuyển đổi để đảm bảo an toàn cho trẻ

Theo thống kê của Sở GD&ĐT, TP.HCM hiện có 5.164 cơ sở giáo dục mầm non, gồm 1.832 trường và 3.332 cơ sở giáo dục mầm non độc lập.Tổng số nhóm, lớp là 24.180, gồm 5.804 nhóm trẻ và 18.376 lớp mẫu giáo. Quy mô mạng lưới được đánh giá cơ bản đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của người dân, trong đó khu vực ngoài công lập chiếm tỷ trọng lớn.

Trong số này, có 285 nhóm, lớp độc lập đang chăm sóc dưới 7 trẻ. Đây chủ yếu là các nhóm trẻ do cá nhân hoặc cộng đồng dân cư thành lập, nhận trẻ từ 6 tháng đến dưới 6 tuổi.

Tuy nhiên, theo Thông tư số 51/2026 của Bộ GD&ĐT sửa đổi Điều lệ trường mầm non có hiệu lực từ ngày 15/8, loại hình nhóm, lớp dưới 7 trẻ sẽ không còn được duy trì.

Bà Lương Thị Hồng Điệp cho biết các nhóm trẻ này hiện thuộc quản lý của UBND cấp xã, phường nên chưa được tích hợp vào cơ sở dữ liệu của ngành giáo dục. Điều này khiến công tác quản lý gặp nhiều khó khăn, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với trẻ.

Sở GD&ĐT yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, hướng dẫn các cơ sở chuyển đổi sang mô hình phù hợp với quy định mới hoặc chấm dứt hoạt động. Thời gian thực hiện tối đa là 6 tháng kể từ khi quy định có hiệu lực.

Theo lãnh đạo Sở, việc sắp xếp lại các nhóm trẻ quy mô nhỏ cũng là một phần trong quá trình chuẩn hóa mạng lưới giáo dục mầm non, hướng tới quản lý đồng bộ trên nền tảng dữ liệu số, đồng thời nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục và bảo đảm an toàn cho trẻ.

Trẻ lớp 1 tại TP.HCM. Ảnh minh họa: Khương Nguyễn.

Chuẩn bị thí điểm chương trình mầm non mới

Cũng trao đổi về công tác quản lý giáo dục mầm non, bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết năm học 2025-2026 là giai đoạn đặc biệt của giáo dục thành phố khi vừa triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vừa thực hiện sắp xếp, tổ chức lại hệ thống giáo dục mầm non.

Việc sáp nhập không chỉ là thay đổi địa giới hành chính mà còn nhằm tinh gọn bộ máy, thống nhất mô hình quản lý, cơ chế điều hành và tổ chức lại mạng lưới trường lớp.

Trong bối cảnh đó, hệ thống giáo dục mầm non của thành phố vẫn duy trì ổn định quy mô. Điều này đặt ra yêu cầu đổi mới cả về phương thức quản lý lẫn tổ chức thực hiện để bảo đảm chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ và chuẩn bị cho chương trình giáo dục mầm non mới.

Theo báo cáo tổng kết năm học của Sở GD&ĐT, chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ tiếp tục được giữ vững. Thành phố đã hoàn tất việc chuẩn bị các điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất để sẵn sàng thí điểm chương trình giáo dục mầm non mới tại 15 cơ sở từ năm học 2026-2027.

Song song đó, công tác chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Đến nay, 94,71% cơ sở giáo dục mầm non đã cập nhật dữ liệu lên hệ thống ngành; hơn 524.000 hồ sơ trẻ được số hóa, đạt 99,9% và gần 95% trẻ đã được định danh trên cơ sở dữ liệu. Toàn ngành cũng xây dựng hơn 85.600 học liệu số, đồng thời từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản trị và thiết kế học liệu.

Thành phố cũng tiếp tục mở rộng việc cho trẻ làm quen với tiếng Anh. Đến cuối năm học 2025-2026, 1.235 trường mầm non đã tổ chức hoạt động này, tương đương 67,4% tổng số trường. Hơn 206.800 trẻ mẫu giáo tham gia, chiếm hơn một nửa số trẻ toàn thành phố.

Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo Sở GD&ĐT nhìn nhận giáo dục mầm non TP.HCM vẫn còn nhiều thách thức. Thành phố thiếu giáo viên ở một số địa bàn; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia mới đạt khoảng 29%; chuyển đổi số chưa đồng đều giữa các cơ sở; nhiều trường, nhóm trẻ ngoài công lập còn hạn chế về cơ sở vật chất và năng lực quản trị.

Trong năm học 2026-2027, Sở GD&ĐT xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Triển khai hiệu quả chương trình giáo dục mầm non mới; nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ với nguyên tắc bảo đảm an toàn tuyệt đối; đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng AI trong quản trị; bồi dưỡng, bổ sung đội ngũ giáo viên; đồng thời hoàn thiện cơ chế, chính sách để mở rộng mạng lưới trường lớp và nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia.