8 thư viện quan trọng nhất thế giới cổ đại

Thư viện Alexandria (Ai Cập): Đây là thư viện nổi tiếng nhất thế giới cổ đại. Ra đời vào khoảng năm 295 TCN, dưới thời các vua Ptolemy đầu tiên, thư viện vốn nằm trong quần thể Mouseion. Quần thể này quy tụ nhiều khu vực chức năng như giảng đường, đài thiên văn, khu sinh hoạt cùng kho lưu trữ các cuộn sách cổ. Nơi đây từng cất giữ nhiều tác phẩm được cho là của Homer, Plato cùng các triết gia Hy Lạp đời đầu. Sau này, chúng trở thành nguồn tư liệu quan trọng phục vụ cho các nghiên cứu của Archimedes và Euclid. Đến nay, chưa có kết luận chính xác về thời điểm thư viện Alexandria biến mất. Một trận hỏa hoạn trong cuộc bao vây của Julius Caesar năm 48 TCN đã gây thiệt hại lớn, nhưng thư viện có thể đã tồn tại dưới một hình thức nào đó trong nhiều thế kỷ trước khi biến mất hoàn toàn. Ảnh: Creative Commons.

Thư viện Pergamum (Thổ Nhĩ Kỳ): Được xây dựng vào thế kỷ thứ 3 TCN bởi các thành viên của triều đại Attalid, thư viện Pergamum từng là nơi cất giữ khoảng 200.000 cuốn sách quý và bản thảo được viết trên giấy da. Nằm trong quần thể đền thờ Athena, thư viện bao gồm 4 phòng (3 phòng chứa sách, tài liệu và phòng còn lại là nơi tổ chức các bữa tiệc, hội nghị học thuật). Theo biên niên sử cổ đại Pliny the Elder, mặc dù Pergamum được xây dựng sau Alexandria nhưng 2 thư viện này cạnh tranh rất khốc liệt nhằm chứng tỏ sự giàu có về văn hoá của đất nước và thu hút học giả khắp nơi tìm đến. Ảnh: Creative Commons.

Thư viện Hoàng gia Constantinople (Thổ Nhĩ Kỳ): Thành phố Constantinople cổ đại - nay là Istanbul - từng là đô thị lớn nhất của Đế chế La Mã. Thư viện Hoàng gia tại đây được xây dựng vào khoảng thế kỷ 4. Sau vài lần bị hỏa hoạn, thư viện tiếp tục chịu tàn phá nặng nề khi Thập tự quân phương Tây đánh chiếm và cướp phá thành phố vào năm 1204. Thời hoàng kim, thư viện lưu giữ tới 120.000 sách cuộn và bản chép tay đóng tập. Mục tiêu cốt lõi của thư viện là bảo tồn tri thức, thông qua việc để các học giả sao chép lại khối lượng lớn các tác phẩm văn học Hy Lạp và La Mã cổ đại. Ảnh: Creative Commons.

Thư viện Ashurbanipal (Iraq): Được thành lập vào khoảng thế kỷ thứ 7 TCN, đây là thư viện lâu đời nhất trên thế giới. Năm 1850, Ashurbanipal được các nhà khảo cổ phát hiện khi đang tiến hành một cuộc khai quật ở thành phố cổ Nineveh (ngày nay thuộc Kuyunjik, Iraq). Đến năm 1930, cũng tại nơi này, hơn 30.000 mảnh đất sét khắc chữ hình nêm - một loại chữ sử dụng ở Iraq thời cổ đại - tiếp tục được tìm thấy. Nội dung trên những mảnh đất sét chủ yếu là văn bản học thuật, bùa chú tôn giáo và một số tác phẩm văn học, bao gồm cả Sử thi Gilgamesh 4.000 năm tuổi. Hầu như tài liệu phục hồi từ thư viện Ashurbanipal được lưu giữ tại Bảo tàng Anh ở London. Ảnh: Creative Commons.

Nalanda Mahavihara (Ấn Độ): Đây là đại học nội trú cổ nhất được ghi nhận tại Ấn Độ. Do Vua Kumaragupta I thời triều đại Gupta sáng lập vào thế kỷ V, đại học này duy trì hoạt động suốt gần 800 năm trước khi bị tàn phá vào khoảng năm 1200. Tàn tích của công trình hiện nằm ở bang Bihar, phía bắc Ấn Độ. Những gì còn lại hôm nay chỉ là một phần nhỏ của một quần thể kiến trúc đồ sộ. Không chỉ là trung tâm học thuật, Nalanda còn là thủ phủ Phật giáo, quy tụ các đền, chùa, tu viện cùng một thư viện cao 9 tầng. Nơi đây từng lưu trữ vô số bản chép tay được thu thập tỉ mỉ, thu hút học giả khắp châu Á tìm đến nghiên cứu. Ảnh: Creative Commons.

Thư viện Celsus (Thổ Nhĩ Kỳ) : Được xây dựng khoảng năm 110 tại thành phố cổ Ephesus, thư viện Celsus vừa là nơi lưu trữ sách, vừa là lăng mộ của chính Celsus. Nơi đây lưu giữ hơn 12.000 cuốn sách quý bằng da và giấy cói. Mặt tiền còn sót lại đến ngày nay được đánh giá là một công trình kiến trúc La Mã xuất sắc. Hàng cột, hốc tường và các bức điêu khắc đã thu hút đông đảo du khách ghé thăm; trong đó, một số bức tượng gốc được bảo tồn tại các bảo tàng ở Istanbul và Vienna. Ảnh: Niki Gail.

Hệ thống thư viện tại Quảng trường Trajan (Italy): Lưu giữ khoảng 20.000 cuộn tài liệu, các thư viện tại Quảng trường Trajan là một phần thuộc quần thể công trình hoạt động hơn 300 năm ở thành Rome cổ đại. Trong đó, cột Trajan được dựng ngay giữa hai tòa nhà thư viện riêng biệt, chia đều không gian cho các tài liệu tiếng La-tinh và tiếng Hy Lạp. Đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra thời điểm chính xác thư viện ngưng hoạt động. Ảnh: Creative Commons.

Nhà Trí tuệ (Iraq): Được Quốc vương al-Ma’mun thành lập vào thế kỷ IX tại Baghdad, Nhà Trí tuệ là trung tâm dịch thuật và nghiên cứu lớn, quy tụ các bản thảo từ Ấn Độ, Ba Tư, Hy Lạp về các lĩnh vực như toán học, thiên văn, y học và triết học. Tương tự nhiều thư viện cổ đại, nơi này cũng bị hủy hoại bởi chiến tranh. Năm 1258, quân Mông Cổ do Húc Liệt Ngột chỉ huy tấn công Baghdad và ném toàn bộ sách xuống sông Tigris. Tương truyền, nước sông đã bị nhuộm đen suốt nhiều ngày vì mực. Ảnh: Creative Commons.

Thị trường lao động thay đổi chóng mặt, để tồn tại, con người cần học tập suốt đời. Trong bối cảnh đó, tạp chí Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả cuốn Học tập suốt đời của tác giả Michelle R.Weise.

Tác phẩm cung cấp cho độc giả những đánh giá về thị trường lao động tương lai, những giải pháp cho nhu cầu vừa học vừa làm đang ngày một tăng, cùng với đó là đưa ra những cách kết nối để quá trình chuyển đổi “học-làm” diễn ra thuận lợi hơn. Từ đó, tác giả nêu lên vai trò của việc học tập suốt đời.