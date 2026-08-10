An Khang hợp tác VNVC đưa tiêm chủng đến gần hơn với người dân

Thông qua hợp tác với VNVC, An Khang mở rộng vai trò từ điểm tư vấn thuốc quen thuộc thành nơi kết nối người dân với dịch vụ tiêm chủng thuận tiện hơn.

Từ lâu, nhiều người đã quen thuộc với hình ảnh nhà thuốc An Khang như một điểm dừng chân ngay góc phố. An Khang không chỉ là điểm mua thuốc quen thuộc, mà còn là nơi người dân có thể nhận tư vấn miễn phí từ đội ngũ dược sĩ. Chuỗi nhà thuốc cũng duy trì nhiều hoạt động cộng đồng như hỗ trợ người đi đường trú nắng mưa, tặng C sủi và tham gia các chương trình khám chữa bệnh thiện nguyện cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, qua đó xây dựng hình ảnh một điểm tựa chăm sóc sức khỏe gần gũi với cộng đồng.

Tại An Khang, người dân có thể tìm thấy sự lắng nghe và tư vấn chu đáo cho từng mối bận tâm sức khỏe nhỏ nhất.

Thực tế, nhu cầu bảo vệ sức khỏe của cộng đồng giờ đây đã vượt ra khỏi phạm vi “có bệnh mới chữa”. Người dân ngày càng quan tâm hơn đến việc chủ động phòng bệnh từ sớm để bảo vệ bản thân và người thân trước các nguy cơ dịch bệnh. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ thông tin về các loại vaccine cần thiết cho từng lứa tuổi, hay có thời gian tìm hiểu quy trình đăng ký tiêm chủng sao cho thuận tiện nhất.

Sở hữu mạng lưới hơn 400 nhà thuốc phủ rộng khắp các tỉnh thành, An Khang từ lâu đã là điểm đến quen thuộc để người dân ghé thăm, đo chỉ số sức khỏe hay tham vấn ý kiến dược sĩ. Nhận thấy vai trò cầu nối quan trọng đó, An Khang đã lựa chọn đồng hành cùng hệ thống tiêm chủng VNVC để mở rộng dịch vụ chăm sóc sức khỏe dự phòng. Bước đi này giúp rút ngắn khoảng cách giữa y tế phòng ngừa và đời sống thường nhật, đưa vaccine chất lượng cao đến gần hơn với các gia đình.

Khách hàng ghé An Khang mua thuốc hoặc kiểm tra sức khỏe có thể dễ dàng đăng ký tiêm chủng VNVC chỉ trong vài thao tác hướng dẫn đơn giản từ dược sĩ.

Sự kết hợp giữa hai hệ thống mang đến một chu trình chăm sóc sức khỏe trọn vẹn và liền mạch. Giờ đây, khi ghé An Khang, bên cạnh được tư vấn sử dụng thuốc minh bạch, người dân còn có thể tìm hiểu chi tiết các giải pháp ngừa bệnh bằng vaccine cho cả trẻ em lẫn người lớn, từ cúm mùa, viêm gan cho đến HPV… Đội ngũ dược sĩ luôn sẵn sàng giải đáp, giúp bà con nắm rõ các thông tin cần thiết để bảo vệ bản thân và gia đình.

Đi kèm với sự tiện lợi đó là món quà chăm sóc sức khỏe thiết thực dành cho người dân. Cụ thể, 100% khách hàng hoàn tất đăng ký thông tin tiêm chủng VNVC tại quầy An Khang sẽ nhận ngay e-voucher 50.000 đồng gửi trực tiếp về điện thoại.

Mã ưu đãi được áp dụng linh hoạt cho đơn hàng từ 450.000 đồng với người lần đầu tiêm chủng tại VNVC và đơn từ 1 triệu đồng đối với khách hàng thân thiết. Nhờ đó, các gia đình không chỉ an tâm phòng bệnh từ sớm mà còn tối ưu được một khoản chi phí đáng kể trong kế hoạch chăm sóc sức khỏe định kỳ.

Bước đi cùng VNVC tiếp tục nối dài hệ sinh thái tiện ích mà An Khang đang kiên trì xây dựng. Từ việc tích hợp thông tin trên nền tảng VNeID, hỗ trợ đặt lịch khám bệnh trực tuyến qua Medpro cho đến dịch vụ đăng ký tiêm chủng ngay tại nhà thuốc quen thuộc, chuỗi từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành một "trạm dừng y tế" đa năng, nơi giải quyết trọn vẹn mọi nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Đằng sau mỗi tiện ích mới được mở ra là nỗ lực lắng nghe và trăn trở cùng những nhu cầu rất thực của cộng đồng. Vì thế, An Khang chọn tập trung vào chất lượng dịch vụ, duy trì chuẩn mực chuyên môn và sự minh bạch trong vận hành. Cú bắt tay cùng VNVC lần nữa khẳng định triết lý xuyên suốt mà chuỗi nhà thuốc kiên định theo đuổi: Lấy sự tử tế làm gốc, mang lại giá trị thực sự để luôn là chỗ dựa an tâm nhất cho sức khỏe của mọi gia đình Việt.