Arsenal dự tính gây địa chấn với Romero

Arsenal bất ngờ gia nhập cuộc đua giành chữ ký của thủ quân Tottenham Hotspur, Cristian Romero ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Cristian Romero bất ngờ được Arsenal quan tâm.

Tuyển thủ Argentina được cho là sẽ rời Tottenham Hotspur ngay trong mùa hè năm nay, thu hút sự quan tâm đặc biệt từ nhiều câu lạc bộ lớn. Hiện tại, Atletico Madrid và Inter Milan là những đội bóng dẫn đầu cuộc đua.

Trong đó, đại diện La Liga được xem là ứng viên sáng giá nhất do trung vệ này có nguyện vọng chuyển đến thi đấu tại Tây Ban Nha. Tuy nhiên, rào cản hiện tại nằm ở mức phí chuyển nhượng khi "Los Rojiblancos" vẫn chưa đáp ứng được con số 40 triệu euro mà Tottenham Hotspur yêu cầu.

Sự xuất hiện của Arsenal vào thời điểm này khiến cục diện trở nên khó lường. Mặc dù vậy, tính khả thi của thương vụ này không cao do mối thâm thù truyền kiếp giữa hai câu lạc bộ vùng Bắc London.

Trong lịch sử, Sol Campbell là ngôi sao gần nhất từng đeo băng thủ quân Tottenham Hotspur trực tiếp chuyển sang khoác áo "Pháo thủ", một sự kiện từng gây chấn động và tranh cãi dữ dội tại Premier League.

Trong nỗ lực nâng cấp hàng thủ, Arsenal đồng thời đang cân nhắc các phương án thay thế. Ezri Konsa của Aston Villa hiện là mục tiêu ưu tiên của huấn luyện viên Mikel Arteta. Tuy nhiên, mức phí để chiêu mộ tuyển thủ Anh được dự báo sẽ cao hơn đáng kể so với con số 40 triệu euro của Romero, buộc đội chủ sân Emirates phải tính toán kỹ lưỡng về mặt tài chính.

Pha vào bóng nguy hiểm của cầu thủ Argentina Sáng 5/7 (giờ Hà Nội), Cristian Romero va chạm mạnh với Moises Caicedo khi Argentina đối đầu Ecuador ở tứ kết Copa America 2024.