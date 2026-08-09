Atletico hét giá 500 triệu euro cho Julian Alvarez

Julian Alvarez quyết tâm gia nhập Barcelona nhưng Atletico Madrid tỏ ra cứng rắn, thậm chí chỉ chấp nhận đàm phán nếu nhận đủ 500 triệu euro.

Phát biểu trước trận giao hữu với Man City tại Seoul vào ngày 9/8, HLV Diego Simeone tuyên bố: "Tình hình rất rõ ràng. CLB đưa ra quyết định và Miguel Angel Gil Marin cũng giải thích rất rõ. Chúng tôi rất hài lòng với Julian. Về chuyên môn, chúng tôi sẽ giúp cậu ấy tiếp tục phát triển, tiến bộ và đóng góp cho đội bóng như những gì đã làm trong hai năm qua".

Trước đó, CEO Gil Marin thậm chí công khai chỉ trích Barcelona, cáo buộc đội bóng xứ Catalonia thiếu tôn trọng Atletico và cho rằng Barcelona nghĩ họ có thể tùy ý gây sức ép với CLB thành Madrid.

Dù vậy, Barcelona chưa từ bỏ tham vọng. Theo Marca, Giám đốc Thể thao Deco đang phối hợp với đội ngũ của Alvarez để tìm cách thúc đẩy thương vụ. Kế hoạch được cho là nhằm để tiền đạo Argentina trực tiếp thể hiện mong muốn chỉ tiếp tục sự nghiệp tại Camp Nou.

Mundo Deportivo tiết lộ Alvarez dự định gặp riêng Simeone sau kỳ nghỉ hè. Trong cuộc trò chuyện này, anh muốn nói rõ với người thầy đồng hương về khát khao gia nhập Barcelona.

Tuy nhiên, Atletico kiên quyết giữ lập trường cứng rắn. CLB thành Madrid từ chối đề nghị 100 triệu euro từ Barcelona và thậm chí bác bỏ cả lời đề nghị 150 triệu euro từ Real Madrid.

Hiện Atletico chỉ chấp nhận để Alvarez ra đi nếu một đội bóng kích hoạt điều khoản giải phóng trị giá 500 triệu euro. Đây là con số gần như không thể đáp ứng, khiến tương lai của tiền đạo 26 tuổi tiếp tục rơi vào thế bế tắc.

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