Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Barca 'phá bĩnh' Real vụ Rodri

  • Thứ năm, 6/8/2026 19:37 (GMT+7)
  • 19:37 6/8/2026

Sau khi thương vụ Rodri tới Real Madrid đình trệ, dàn sao Barcelona đang nỗ lực thuyết phục cầu thủ này gia nhập đội chủ sân Camp Nou ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Rodri được chèo kéo sang Barcelona.

Theo nhà báo Matteo Moretto, nhóm tuyển thủ Tây Ban Nha đang thi đấu cho Barca thời gian qua liên tục tác động, thuyết phục ngôi sao thuộc biên chế Manchester City từ bỏ ý định gia nhập Real Madrid để chuyển hướng sang đội chủ sân Camp Nou.

Động thái "chèo kéo" này diễn ra ngay khi quá trình đàm phán giữa ngôi sao sinh năm 1996 và Real Madrid rơi vào bế tắc do đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha không đạt được thỏa thuận tài chính với "The Citizens".

Ở tuổi 30, Rodri đang đạt đỉnh cao sự nghiệp sau khi dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha lên ngôi vô địch World Cup 2026 và cá nhân anh ẵm danh hiệu Quả bóng vàng của giải đấu. Dù được cho là đã đạt thỏa thuận sơ bộ với Real Madrid, việc thương vụ bị đình trệ buộc tuyển thủ Tây Ban Nha phải cân nhắc lại các lựa chọn.

Sự can thiệp từ những người đồng đội tại tuyển quốc gia đang khoác áo Barca được xem là yếu tố quan trọng giúp "Los Blaugrana" nuôi hy vọng. Về phía ban lãnh đạo, Barca đã tiến hành thảo luận với những người đại diện của Rodri để bày tỏ sự quan tâm nghiêm túc.

Hiện tại, Rodri đối diện ngưỡng cửa trở lại La Liga, nơi sự tác động từ các cầu thủ Barca có thể dẫn đến một trong những cú "áp phe" bất ngờ nhất kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Rodri nói gì khi bị hỏi về sự khác biệt của tuyển Tây Ban Nha hiện tại Trong cuộc phỏng vấn với Diario SPORT sáng 2/6, Rodri cho rằng tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2026 sở hữu 1 dàn cầu thủ có sự cân bằng hoàn hảo giữa sức trẻ và kinh nghiệm.

Rodri chỉ muốn đến Real Madrid

Tiền vệ người Tây Ban Nha đã xác định rõ: nếu rời Man City, điểm đến duy nhất anh cân nhắc là Real Madrid.

18:00 4/8/2026

Man City giảm giá bán Rodri

Dù vẫn còn hợp đồng với Man City, tương lai của Rodri tại sân Etihad đang trở thành chủ đề nóng trên thị trường chuyển nhượng hè này.

06:58 3/8/2026

Real chốt thương vụ Rodri

Sau khi từ chối gia hạn với Man City và gạt bỏ đề nghị từ PSG, Rodri được cho là chỉ chờ ngày hoàn tất vụ chuyển nhượng sang Real Madrid.

15:25 30/7/2026

'Ma trận' trong việc chuyển nhượng các đội bóng

Đọc vị đối thủ - Bí mật của tư duy tỷ phú của Adam M. Brandenburger và Barry J. Nalebuff hé lộ cách các tỷ phú dùng tư duy chiến lược để "đọc vị" đối thủ và giành lợi thế. Qua các ví dụ như thương vụ mua đội bóng Dolphins, sách cho thấy thành công không chỉ đến từ tiền bạc, mà từ việc thiết kế cuộc chơi có lợi cho mình.

Huy Trưởng

barcelona rodri real madrid barcelona rodri real madrid

    Đọc tiếp

    Quang Hải vượt kỷ lục của Công Vinh

    Quang Hải vượt kỷ lục của Công Vinh

    0

    Đá chính trận gặp tuyển Campuchia trên sân Mỹ Đình tối 7/8, Nguyễn Quang Hải trở thành cầu thủ ra sân nhiều nhất lịch sử tuyển Việt Nam.

    Diễn biến Singapore vs Indonesia

    Diễn biến Singapore vs Indonesia

    0

    Lúc 20h ngày 7/8, trận đấu giữa Singapore và Indonesia trên sân Jalan Besar được coi là "màn đối đầu sinh tử" cho tấm vé vào bán kết ở bảng A ASEAN Cup 2026.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý