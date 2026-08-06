Barca 'phá bĩnh' Real vụ Rodri

Sau khi thương vụ Rodri tới Real Madrid đình trệ, dàn sao Barcelona đang nỗ lực thuyết phục cầu thủ này gia nhập đội chủ sân Camp Nou ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Rodri được chèo kéo sang Barcelona.

Theo nhà báo Matteo Moretto, nhóm tuyển thủ Tây Ban Nha đang thi đấu cho Barca thời gian qua liên tục tác động, thuyết phục ngôi sao thuộc biên chế Manchester City từ bỏ ý định gia nhập Real Madrid để chuyển hướng sang đội chủ sân Camp Nou.

Động thái "chèo kéo" này diễn ra ngay khi quá trình đàm phán giữa ngôi sao sinh năm 1996 và Real Madrid rơi vào bế tắc do đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha không đạt được thỏa thuận tài chính với "The Citizens".

Ở tuổi 30, Rodri đang đạt đỉnh cao sự nghiệp sau khi dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha lên ngôi vô địch World Cup 2026 và cá nhân anh ẵm danh hiệu Quả bóng vàng của giải đấu. Dù được cho là đã đạt thỏa thuận sơ bộ với Real Madrid, việc thương vụ bị đình trệ buộc tuyển thủ Tây Ban Nha phải cân nhắc lại các lựa chọn.

Sự can thiệp từ những người đồng đội tại tuyển quốc gia đang khoác áo Barca được xem là yếu tố quan trọng giúp "Los Blaugrana" nuôi hy vọng. Về phía ban lãnh đạo, Barca đã tiến hành thảo luận với những người đại diện của Rodri để bày tỏ sự quan tâm nghiêm túc.

Hiện tại, Rodri đối diện ngưỡng cửa trở lại La Liga, nơi sự tác động từ các cầu thủ Barca có thể dẫn đến một trong những cú "áp phe" bất ngờ nhất kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Rodri nói gì khi bị hỏi về sự khác biệt của tuyển Tây Ban Nha hiện tại Trong cuộc phỏng vấn với Diario SPORT sáng 2/6, Rodri cho rằng tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2026 sở hữu 1 dàn cầu thủ có sự cân bằng hoàn hảo giữa sức trẻ và kinh nghiệm.