Barca 'phá bĩnh' Real vụ Rodri

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Rodri được chèo kéo sang Barcelona.
Theo nhà báo Matteo Moretto, nhóm tuyển thủ Tây Ban Nha đang thi đấu cho Barca thời gian qua liên tục tác động, thuyết phục ngôi sao thuộc biên chế Manchester City từ bỏ ý định gia nhập Real Madrid để chuyển hướng sang đội chủ sân Camp Nou.
Động thái "chèo kéo" này diễn ra ngay khi quá trình đàm phán giữa ngôi sao sinh năm 1996 và Real Madrid rơi vào bế tắc do đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha không đạt được thỏa thuận tài chính với "The Citizens".
Hiện tại, Rodri đối diện ngưỡng cửa trở lại La Liga, nơi sự tác động từ các cầu thủ Barca có thể dẫn đến một trong những cú "áp phe" bất ngờ nhất kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.
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