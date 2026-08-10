Bắt khẩn cấp đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng

​Tin tưởng với thông tin là có người cần vay số tiền lớn để đáo hạn ngân hàng và sẽ hứa trả lãi cao trong thời gian ngắn, nhiều người đã bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt cả chục tỷ.

Ngày 9/8, Thượng tá Quản Ngọc Lương, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tiến hành tống đạt các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hằng (SN 1987; trú tại thôn Kon Jri Xút, xã Đăk Rơ Wa, Quảng Ngãi) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan CSĐT thực hiện các quyết định tố tụng hình sự đối với Nguyễn Thị Hằng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do cần tiền trả nợ, tiêu xài cá nhân, Nguyễn Thị Hằng đã đưa ra thông tin gian dối về việc cần tiền để cho khách vay đáo hạn ngân hàng, hứa hẹn trả lãi suất phù hợp và hoàn vốn trong thời gian ngắn để các bị hại huy động tiền, giao cho Hằng.

Để tạo sự tin tưởng, thời gian đầu, Hằng thanh toán lãi và gốc đúng hạn. Sau đó, Hằng đã không sử dụng số tiền huy động được để cho khách vay lấy lãi mà sử dụng để trả nợ tiền gốc, tiền lãi của các khoản vay trước và tiêu xài cá nhân dẫn đến mất khả năng trả nợ. Từ đó, đối tượng này đã chiếm đoạt của các bị hại với tổng số tiền gần 14,6 tỷ đồng .

Trong quá trình Cơ quan CSĐT triệu tập để điều tra và xác minh, Nguyễn Thị Hằng luôn quanh co, chối tội, không thừa nhận hành vi lừa đảo của mình. Tuy nhiên, với tài liệu, chứng cứ thu thập được đã xác định hành vi của Nguyễn Thị Hằng đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ luật hình sự.

Hiện vụ án được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ án này, Cơ quan Công an khuyến cáo: Người dân tuyệt đối không nên tham gia cho vay tiền với lý do đáo hạn ngân hàng khi không nắm rõ mục đích vay, khả năng chi trả cũng như biện pháp bảo đảm. Đây là chiêu thức lừa đảo ngày càng tinh vi, gây thiệt hại rất lớn về kinh tế và có thể kéo theo những hệ lụy pháp lý phức tạp.