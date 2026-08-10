Bệnh viện Tâm Anh dẫn đầu ‘siêu robot thay khớp’ vượt mốc 100 ca khó

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tiếp tục lập kỷ lục vượt mốc 100 ca thay khớp phức tạp đầu tiên bằng “siêu robot” AI CUVIS-Joint thế hệ mới, thành tích top đầu thế giới.

Hãng sản xuất robot uy tín thế giới CUREXO công bố chúc mừng và đánh giá cao thành tích này của Bệnh viện Tâm Anh, khi sự kiện diễn ra chỉ sau một tháng bệnh viện lập “hattrick”: Cùng lúc đạt 3 chứng nhận quốc tế xuất sắc về phẫu thuật thay khớp bằng robot tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) này.

Ông Cho Young Jean, Giám đốc Thương mại quốc tế của CUREXO, cho biết tốc độ đạt hơn 100 ca mổ với tỷ lệ thành công 100% của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh thuộc top đầu thế giới, vượt trội so với kết quả ban đầu tại bệnh viện lớn ở châu Âu, Hàn Quốc, Ấn Độ. Trong khi nhiều cơ sở y tế quốc tế thường mất 6-12 tháng để đạt 100 ca phẫu thuật robot - do phải chọn bệnh nhân, đào tạo nhân lực làm chủ công nghệ, thì Tâm Anh đạt được nhanh hơn. Điều này cho thấy sự tin tưởng của người bệnh, hạ tầng công nghệ đồng bộ và trình độ chuyên môn cao.

Ông Cho Young Jean (ảnh trên, phải) chúc mừng Thầy thuốc ưu tú, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Lê Văn Tuấn cùng các bác sĩ Bệnh viện Tâm Anh, khi vượt mốc 100 ca thay khớp bằng robot thế hệ mới AI CUVIS-Joint. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

Thầy thuốc ưu tú, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Lê Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Hệ thống Bệnh viện Tâm Anh TP.HCM, cho biết phần lớn trong hơn 100 ca thay khớp bằng robot AI thế hệ mới được ưu tiên chỉ định cho ca bệnh phức tạp, vốn rất khó hoặc không thể thực hiện thành công và an toàn cao bằng kỹ thuật truyền thống hay robot thế hệ cũ. Nhiều người bệnh đối mặt nguy cơ tàn phế do biến dạng khớp nặng, hoại tử xương, co rút phần mềm, viêm dính khớp, lệch trục chi.

Phẫu thuật robot thế hệ mới mang đến hiệu quả ngoài mong đợi, khôi phục khả năng đi lại và thoát cảnh đau đớn nhiều năm. Do đó, kỷ lục mới không chỉ minh chứng cho bước đột phá y học của Việt Nam trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình, cơ xương khớp, mà thực sự mang đến hiệu quả vượt trội cho người bệnh.

Bác sĩ Tâm Anh đang phẫu thuật thay khớp bằng robot AI CUVIS-Joint cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I Lê Đình Khoa, Trưởng khoa Tái tạo khớp, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, nếu chỉ dùng kỹ thuật, dụng cụ cơ học truyền thống hay robot bán chủ động thế hệ cũ, bác sĩ phải “ước lượng” nhiều yếu tố, đặc biệt là sự thay đổi thông số trên thực tế. Với robot CUVIS-Joint, bác sĩ quan sát đầy đủ, rõ nét thông số quan trọng trên phần mềm như trục chi, góc cắt xương, độ dày xương cần cắt, khoảng gấp duỗi, độ căng phần mềm và vị trí tối ưu của khớp nhân tạo, đồng thời được robot hỗ trợ tính toán nhanh khi có thay đổi. Nhờ vậy, bác sĩ có thể cá thể hóa kế hoạch phẫu thuật cho từng bệnh nhân.

Bà Sreing (66 tuổi, quốc tịch Campuchia) là một trong hơn 100 ca đầu tiên được thay khớp gối bằng robot AI. Khi tái khám, bệnh nhân gửi lời cảm ơn bác sĩ Tâm Anh vì giúp bà chấm dứt nhiều năm uống thuốc giảm đau. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

Hiện mỗi ca thay khớp bằng robot AI chỉ mất khoảng 60-90 phút. Bệnh nhân ít mất máu, giảm đau hiệu quả, phục hồi chức năng sớm và hài lòng với kết quả. Khớp nhân tạo mang lại cảm giác tự nhiên, đi lại thoải mái, ít vướng víu. Điều này khẳng định Tâm Anh đang đi đúng xu hướng phẫu thuật chính xác, cá thể hóa của y khoa toàn cầu.

Chi phí trọn gói cho ca phẫu thuật thay khớp bằng robot AI CUVIS-Joint tại Tâm Anh từ 135 triệu đồng - bao gồm chẩn đoán bằng CT, MRI, xét nghiệm cao cấp, phẫu thuật robot, hậu phẫu, viện phí, phòng bệnh, ăn uống dinh dưỡng chuyên biệt. Chi phí này bằng khoảng 1/10 so với các nước dùng cùng loại robot. Người bệnh được hưởng hạng mục BHYT theo quy định.

Bác sĩ Bệnh viện Tâm Anh tham gia khóa đào tạo chuyên sâu phẫu thuật thay khớp bằng robot AI CUVIS-Joint tại Hàn Quốc và không ngừng đào tạo, chuyển giao. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

Để có được thành quả này, Tâm Anh không ngừng đầu tư, tham gia khóa đào tạo quốc tế, nghiên cứu và xây dựng chuyên môn trong lĩnh vực thay khớp công nghệ cao chuẩn quốc tế. Suốt 5 năm qua, bác sĩ bệnh viện tham gia nhiều hội nghị về thay khớp có robot hỗ trợ từ châu Âu đến Mỹ.

Bên cạnh robot AI, Bệnh viện Tâm Anh đầu tư “siêu máy” CT hơn 100.000 lát cắt, MRI 3 Tesla, robot đánh giá dây chằng và hệ thống phục hồi chức năng không trọng lực R-Force. Các thiết bị giúp chẩn đoán, điều trị và phục hồi hiệu quả cho người bệnh cơ xương khớp. Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh.

Năm 2025, bác sĩ Tâm Anh đồng loạt tu nghiệp tại 5 bệnh viện lớn tại Hàn Quốc - quốc gia sử dụng robot AI CUVIS-Joint nhiều nhất - trực tiếp học về phẫu thuật thay khớp bằng robot AI như cách lên kế hoạch trước mổ, kỹ thuật trong mổ, xử lý biến chứng.