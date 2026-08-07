Bó hoa 14 tệ freeship hé lộ sức mạnh logistics của Trung Quốc

Một bó hoa giá 14 nhân dân tệ được giao miễn phí từ Vân Nam đến cách hơn 2.000 km cho thấy cách logistics, AI và chuỗi cung ứng tạo lợi thế cho thương mại điện tử Trung Quốc.

Trên các sàn thương mại điện tử Trung Quốc, một bó hoa hồng cắt cành từ Vân Nam chỉ có giá 14 nhân dân tệ (khoảng 2 USD ) nhưng vẫn được miễn phí vận chuyển đến hầu hết địa phương trên cả nước.

Hoa cắt cành là mặt hàng rất dễ hư hỏng, nhanh mất nước và giảm chất lượng sau thu hoạch. Trong khi đó, Vân Nam - vùng trồng hoa lớn nhất Trung Quốc - lại cách các thị trường tiêu thụ trọng điểm như Bắc Kinh, Thượng Hải hay Quảng Châu hơn 2.000 km. Điều này buộc toàn bộ quy trình từ thu hoạch, phân loại, đóng gói đến vận chuyển và giao hàng phải diễn ra trong thời gian ngắn để hoa vẫn giữ được độ tươi khi đến tay khách.

Vậy làm thế nào một sản phẩm giá chưa đến 20 nhân dân tệ vẫn có thể "gánh" chi phí đóng gói, vận chuyển xuyên tỉnh và giao tận nhà? Câu trả lời không nằm ở việc cắt giảm cước phí, mà ở việc xây dựng một hệ thống logistics và chuỗi cung ứng đủ hiệu quả để giảm chi phí trên toàn bộ mạng lưới.

Quy mô tạo nên lợi thế

Yếu tố đầu tiên là quy mô. Theo Cục Bưu chính Quốc gia Trung Quốc, các doanh nghiệp chuyển phát nhanh nước này đã xử lý 198,95 tỷ bưu kiện trong năm 2025, tăng 13,6% so với năm trước, tương đương gần 550 triệu đơn mỗi ngày. Khoảng 90% bưu kiện được vận chuyển liên tỉnh, giúp Trung Quốc tiếp tục là thị trường chuyển phát nhanh lớn nhất thế giới.

Khối lượng đơn hàng khổng lồ tạo ra hiệu ứng kinh tế theo quy mô (economies of scale). Khi mạng lưới đủ lớn, doanh nghiệp có thể duy trì các tuyến vận chuyển cố định, đầu tư trung tâm phân loại tự động, kho bãi và hạ tầng hiện đại. Chi phí đầu tư nhờ đó được phân bổ trên hàng trăm triệu bưu kiện, thay vì từng đơn hàng riêng lẻ.

Một kho hàng chật kín tại chợ hoa Côn Minh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) vào tháng 2/2026. Ảnh: Sixth Tone.

Tại các đô thị có mật độ giao dịch cao, xe tải có thể chở nhiều kiện hàng trên cùng một tuyến, còn nhân viên giao nhận hoàn thành nhiều đơn trong một hành trình. Sản lượng càng lớn, chi phí bình quân cho mỗi bưu kiện càng thấp, đồng thời hiệu quả khai thác toàn mạng lưới càng cao, theo Sixth Tone.

Song quy mô mới chỉ là một phần câu chuyện. Một hệ thống xử lý hàng trăm triệu đơn mỗi ngày vẫn có thể rơi vào tình trạng ùn ứ nếu hàng hóa được lưu kho sai vị trí, phương tiện vận chuyển chạy rỗng hoặc năng lực logistics không được phân bổ hợp lý.

Điểm khác biệt của Trung Quốc là kết hợp quy mô với quản trị chuỗi cung ứng. Doanh nghiệp liên tục tối ưu từ dự báo nhu cầu, bố trí tồn kho đến điều phối vận chuyển và giao hàng, giúp giảm chi phí trên toàn bộ chuỗi vận hành. Nhờ đó, ngay cả một bó hoa giá 14 nhân dân tệ vẫn có thể được vận chuyển hơn 2.000 km với chi phí giao hàng gần như bằng không.

Chuỗi cung ứng phía sau một cú nhấp đặt hàng

Nếu quy mô tạo nền tảng cho ngành logistics Trung Quốc, thì khả năng dự báo nhu cầu và bố trí hàng hóa mới quyết định hiệu quả của cả hệ thống.

Mỗi ngày, mạng lưới logistics nước này xử lý hàng trăm triệu đơn hàng. Để vận hành trơn tru, doanh nghiệp không chỉ cần biết người tiêu dùng mua gì mà còn phải dự đoán đơn hàng sẽ phát sinh ở đâu, khi nào và với quy mô ra sao. Chỉ khi đó, họ mới có thể chuẩn bị trước hàng tồn kho, phương tiện vận chuyển và năng lực kho bãi.

Vì vậy, các nền tảng thương mại điện tử ngày càng đẩy mạnh hình thức đặt trước (presale), đặc biệt trong các đợt mua sắm lớn như 18/6 và 11/11. Dữ liệu từ các đơn đặt cọc giúp nhà bán lẻ ước tính nhu cầu, còn doanh nghiệp logistics chủ động bố trí kho bãi và phương tiện, hạn chế quá tải khi lượng đơn tăng đột biến.

Robot phân loại bưu kiện tại một trung tâm hậu cần trước thềm lễ hội mua sắm 11/11 tại tỉnh Chiết Giang. Ảnh: VCG.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp liên tục phân tích dữ liệu bán hàng, xu hướng tìm kiếm, chương trình khuyến mại, đơn hàng theo thời gian thực và yếu tố mùa vụ để cập nhật dự báo. Mục tiêu không phải đoán chính xác từng đơn hàng, mà là chuẩn bị đủ nguồn lực trước khi nhu cầu bùng nổ.

Song song với dự báo, Trung Quốc cũng mở rộng mạnh mạng lưới kho bãi. Thay vì chỉ tăng số lượng, các doanh nghiệp đặt kho gần khu vực có nhu cầu tiêu dùng để rút ngắn quãng đường vận chuyển và giảm chi phí logistics.

JD Logistics là một ví dụ điển hình. Trong nửa đầu năm 2026, doanh nghiệp này mở thêm nhiều trung tâm hoàn tất đơn hàng, nâng tổng số lên hơn 3.600 kho, phủ khắp hơn 2.800 đơn vị hành chính cấp huyện.

Hàng hóa được đưa đến gần người tiêu dùng trước khi phát sinh đơn đặt hàng, cho phép hệ thống xuất kho từ địa điểm gần nhất ngay sau khi khách thanh toán. Nhờ đó, thời gian giao hàng được rút ngắn đáng kể.

Mô hình này đặc biệt hiệu quả với hàng công nghiệp và hàng tiêu dùng phổ thông. Tuy nhiên, với nông sản và thực phẩm tươi sống như hoa cắt cành, rau quả hay thủy sản, bài toán logistics phức tạp hơn nhiều khi tốc độ phải đi cùng khả năng kiểm soát nhiệt độ và chất lượng trong suốt quá trình vận chuyển. Đây cũng là lúc chuỗi cung ứng lạnh trở thành mắt xích quyết định.

Các nhân viên của JD Logistics giám sát hệ thống phân loại bưu kiện tại tỉnh Cam Túc. Ảnh: VCG.

AI, kho lạnh và cuộc đua giao hàng trong 48 giờ

Nếu một chiếc điện thoại có thể nằm trong kho nhiều tuần trước khi đến tay người mua, thì với hoa tươi, đồng hồ bắt đầu đếm ngược ngay từ lúc cắt khỏi cành. Mỗi giờ chậm trễ đều làm giảm chất lượng và giá trị sản phẩm.

Vân Nam - vùng trồng hoa lớn nhất Trung Quốc - là minh chứng cho cách nước này xây dựng hệ thống logistics chuyên biệt cho nông sản tươi sống. Tại một trung tâm logistics chuỗi lạnh ở Côn Minh, hệ thống tự động vận hành trên năm dây chuyền phân loại. Mỗi kiện hoa được nhận diện điểm đến và phân tuyến chỉ trong khoảng 3 phút, cho phép xử lý tới 20.000 kiện mỗi giờ, nhanh gấp 1,5 lần phương thức thủ công.

Hệ thống phân loại và đóng gói của một công ty hoa tại Vân Nam. Ảnh: Sixth Tone.

Sau khi được nâng cấp năm 2024, sản lượng vận chuyển của trung tâm tăng từ khoảng 2 tấn lên hơn 260 tấn hoa mỗi ngày. Từ đây, hoa được vận chuyển bằng đường hàng không, đường sắt cao tốc và xe tải lạnh, có thể đến 28 thành phố trong 24 giờ và hơn 90% các đô thị lớn của Trung Quốc trong vòng 48 giờ.

Để đạt tốc độ đó, toàn bộ quy trình được tối ưu ngay từ vùng nguyên liệu. Sau khi thu hoạch, hoa được làm lạnh sơ bộ, phân loại, kiểm định chất lượng và đóng gói trước khi đưa vào chuỗi lạnh. Việc rút ngắn thời gian xử lý và giảm số lần trung chuyển giúp hạn chế thất thoát, kéo dài thời gian bảo quản và bù đắp chi phí phát sinh từ kho lạnh, bao bì chuyên dụng hay vận chuyển bằng đường hàng không.

Mô hình này cũng cho phép tập hợp sản phẩm từ hàng nghìn hộ nông dân nhỏ lẻ, chuẩn hóa chất lượng trước khi phân phối trên toàn quốc, biến một ngành sản xuất phân tán thành chuỗi cung ứng thống nhất, đáp ứng nhu cầu của thương mại điện tử quy mô lớn.

Theo China Daily, logistics Trung Quốc hiện không chỉ phục vụ thương mại điện tử mà còn hỗ trợ phát triển nông thôn, chuỗi cung ứng sản xuất và thương mại điện tử xuyên biên giới. Tại thành phố Tam Môn Hiệp (tỉnh Hà Nam), mạng lưới chuỗi lạnh vận chuyển khoảng 8.000 kiện rau củ mỗi ngày, giúp nông sản địa phương tiếp cận thị trường rộng lớn hơn.