Cần MU, Real Madrid tăng tính hấp dẫn cho ASEAN Cup

Từng là giải đấu hấp dẫn nhất Đông Nam Á, nhưng sức hút của ASEAN Cup đang suy giảm sau 30 năm ra đời.

Man Utd thi đấu với đội hình Siêu sao Đông Nam Á.

Sự xuất hiện của FIFA ASEAN Cup tạo ra áp lực cạnh tranh chưa từng có. Muốn tiếp tục tồn tại và phát triển, ASEAN Cup cần những ý tưởng đột phá thay vì chỉ dựa vào giá trị truyền thống.

ASEAN Cup không thể sống bằng hào quang quá khứ

ASEAN Cup 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu 30 năm hình thành giải đấu số một của bóng đá Đông Nam Á. Trong suốt ba thập niên, giải đấu từng là món ăn tinh thần không thể thiếu với người hâm mộ khu vực, nơi những cuộc đối đầu giữa Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia hay Singapore luôn tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt.

Nhưng bóng đá Đông Nam Á của năm 2026 đã rất khác so với những năm 1990. Ba mươi năm trước, ASEAN Cup gần như là dịp hiếm hoi để người hâm mộ được thưởng thức những trận cầu đỉnh cao của các đội tuyển trong khu vực. Còn hiện nay, bóng đá hiện diện quanh năm trên mọi nền tảng. Các giải vô địch quốc gia châu Âu, UEFA Champions League, World Cup, Asian Cup hay vòng loại các giải lớn liên tục phủ kín lịch thi đấu.

Ngay sau kỳ World Cup 2026 với hơn một tháng bóng đá đỉnh cao, việc tiếp tục theo dõi một giải đấu khu vực rõ ràng không còn tạo được sự háo hức như trước. Người hâm mộ có quá nhiều lựa chọn giải trí và ASEAN Cup không còn giữ vị thế độc tôn.

Khó khăn càng lớn hơn khi ASEAN Cup phải cạnh tranh trực tiếp với FIFA ASEAN Cup diễn ra chỉ ít lâu sau đó. Giải đấu được FIFA bảo trợ sở hữu nhiều lợi thế vượt trội: thương hiệu toàn cầu, tiền thưởng cao hơn nhiều lần, thi đấu trong dịp FIFA Days nên các đội tuyển có thể triệu tập đầy đủ lực lượng mạnh nhất, đồng thời có sự góp mặt của các đội khách mời ngoài khu vực giúp nâng cao chất lượng chuyên môn.

Trong khi đó, ASEAN Cup vẫn tổ chức ngoài FIFA Days. Điều này khiến nhiều đội tuyển không thể có đầy đủ các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, làm giảm đáng kể chất lượng chuyên môn cũng như sức hấp dẫn của giải. Nếu không tạo ra sự khác biệt, ASEAN Cup rất dễ bị quy luật thị trường đào thải.

Cần trao vinh dự trận đấu này cho đội vô địch ASEAN Cup.

Một trận gặp Man Utd hay Real Madrid có thể thay đổi tất cả

Điều ASEAN Cup thiếu không chỉ là tiền thưởng hay thương hiệu, mà là một phần thưởng đủ lớn để các đội tuyển và người hâm mộ cảm thấy chức vô địch thực sự đáng giá. Chính vì vậy, thay vì cố cạnh tranh trực diện với FIFA ASEAN Cup, giải đấu hoàn toàn có thể biến điểm yếu thành lợi thế.

Việc tổ chức vào mùa hè trùng với giai đoạn các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu thực hiện tour du đấu trước mùa giải mới. Đây là lúc những đội bóng như Manchester United, Manchester City hay Real Madrid thường xuyên sang châu Á để quảng bá hình ảnh, mở rộng thị trường và thi đấu giao hữu.

Nếu Ban tổ chức ASEAN Cup hợp tác với các đơn vị tổ chức sự kiện quốc tế để biến trận giao hữu giữa nhà vô địch ASEAN Cup và một ông lớn châu Âu thành phần thưởng thường kỳ, giá trị của giải đấu sẽ được nâng lên đáng kể.

Đối với các cầu thủ Đông Nam Á, cơ hội đối đầu với những ngôi sao hàng đầu thế giới luôn là giấc mơ. Một chức vô địch không chỉ mang về chiếc cúp mà còn mở ra cơ hội thi đấu với những tên tuổi như Manchester United hay Real Madrid sẽ trở thành động lực rất lớn.

Người hâm mộ cũng sẽ có thêm lý do để quan tâm đến giải đấu. Thay vì chỉ dừng lại ở trận chung kết, họ sẽ chờ đợi đội tuyển vô địch đại diện cả khu vực thử sức trước những đội bóng giàu truyền thống nhất thế giới.

Thực tế, ý tưởng này không phải điều quá xa vời. Mùa hè năm ngoái, Manchester United từng thi đấu với đội hình Các ngôi sao Đông Nam Á nhằm phục vụ chiến lược phát triển thị trường. Trận đấu thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ và cho thấy sức hấp dẫn của khu vực đối với các câu lạc bộ châu Âu.

Nếu thay đội hình "Các ngôi sao Đông Nam Á" bằng chính nhà vô địch ASEAN Cup, giá trị biểu tượng sẽ còn lớn hơn. Đội vô địch sẽ đại diện cho thành quả của cả một giải đấu, cho một quốc gia thay vì một tập hợp cầu thủ được lựa chọn cảm tính.

Dĩ nhiên, một trận giao hữu không thể giải quyết toàn bộ những thách thức của ASEAN Cup. Giải đấu vẫn cần cải thiện công tác tổ chức, nâng cao giá trị thương mại và tìm kiếm thêm nguồn thu. Tuy nhiên, trong lúc khó cạnh tranh về tiền bạc và quyền lực với FIFA, việc tạo ra một "đặc sản" riêng là hướng đi khả thi nhất.

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