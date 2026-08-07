Chàng trai Việt lén bố mẹ học múa thành giáo viên vũ đạo ở Trung Quốc

Trên con đường theo đuổi bộ môn múa cổ điển Trung Quốc, Dương Trung Hiếu ngoài có đam mê, sự nỗ lực còn là cái tính "lì lợm" để không bỏ cuộc giữa chừng.

Chàng trai Việt thành thầy dạy múa cổ điển Trung Quốc Đam mê nghệ thuật từ nhỏ và nỗ lực theo học chuyên ngành múa cổ điển Trung Quốc, Trung Hiếu (sinh năm 1999) khiến nhiều người nể phục với kỹ năng múa điêu luyện.

Hồi tháng 2, Dương Trung Hiếu (sinh năm 1999, quê Ninh Bình) được Hiệp hội Quốc Vũ Quốc Vận (Trung Quốc) cấp chứng nhận trở thành giáo viên đào tạo ở hai lĩnh vực "thân vận" và "tạo hình nhân vật".

Sau ròng rã 2 năm liên tục tham gia huấn luyện và đào tạo, Hiếu cũng là giáo viên Việt Nam đầu tiên nhận cùng lúc hai chứng nhận này. Với anh, đây không chỉ là sự ghi nhận năng lực, mà còn là những trái ngọt đầu tiên cho sự nỗ lực theo đuổi bộ môn múa cổ điển Trung Quốc.

Lén bố mẹ theo đuổi nghệ thuật

Trung Hiếu chia sẻ anh yêu thích nghệ thuật từ rất nhỏ, ngay khi còn học cấp 1, cấp 2. Đến năm 2019-2020, khi trào lưu múa cổ trang nổi lên và du nhập vào Việt Nam, anh bị ấn tượng bởi các vũ hình của múa cổ điển Trung Quốc, cách người Trung Quốc gìn giữ và đưa văn hóa của họ vào từng bài diễn. Sau đó, anh quyết định tìm hiểu sâu hơn và ngày càng có niềm yêu thích với thể loại này.

Tuy nhiên, gia đình vốn truyền thống, lại không có ai theo đuổi nghệ thuật nên rất khó để Hiếu có được sự hậu thuẫn, ủng hộ. Thậm chí, bố mẹ đều không muốn anh tham gia các chương trình nghệ thuật khi còn đi học.

"Nhưng có lẽ chính vì rào cản gia đình đã giúp tôi xây dựng được tính kiên định từ nhỏ, tôi đã thích cái gì là sẽ cố gắng tìm cách để có được nó, cho dù là có phải đi đường vòng xa hơn, mất thời gian hơn", Hiếu nói với Tri Thức - Znews.

Trung Hiếu chính thức theo đuổi ngành múa cổ điển Trung Quốc sau khi tốt nghiệp đại học ở Việt Nam.

Sau khi tốt nghiệp THPT, Hiếu vẫn chưa nhận được cái gật đầu từ bố mẹ để theo ngành múa. Họ lo nghề này không ổn định, tương lai không vững vàng. Vì vậy để bố mẹ yên tâm, Hiếu lấy bằng cử nhân ngành Quan hệ công chúng và Quảng cáo tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Song, anh không hề hối hận về quãng thời gian này, bởi ngành học giúp anh có những mối quan hệ mới, kỹ năng mới mà đến bây giờ vẫn rất có ích cho công việc hiện tại. Cũng trong thời gian này, anh tìm hiểu trước về chuyên ngành múa cổ điển Trung Quốc.

"Nhớ lúc học đại học, tôi 'lì' thật, vừa học trên trường vừa tham gia biểu diễn trong các vũ đoàn để kiếm thêm thu nhập, tiết kiệm tiền ra ngoài học thêm về múa. Tiền kiếm đến đâu tiêu hết đến đó vì tôi luôn muốn đầu tư hết mức cho đam mê của mình", Hiếu kể.

Đến năm 2021, khi tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng là lúc Hiếu nhận giấy báo nhập học của Học viện nghệ thuật Trung Quốc - ASEAN thuộc Đại học Thành Đô. Tuy nhiên do dịch Covid-19 bùng phát, anh phải học online trong khoảng 1,5 năm đầu tiên. Thời gian đó, anh vẫn tranh thủ đi làm, tiết kiệm tiền, tự học tiếng Trung để có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi "thực chiến".

Vừa múa vừa khóc

Ngày đầu đến Trung Quốc, Hiếu bị sốc bởi các bạn cùng lớp quá giỏi, trong lớp cũng chỉ có anh là người nước ngoài. Hơn nữa, kiến thức về các thể loại múa Trung Quốc khác hoàn toàn so với các nước khác, muốn theo học gần như phải đi từ con số 0, học những thứ cơ bản nhất, khó càng thêm khó.

Nhưng nổi tiếng là Hiếu "lì", anh dành tất cả thời gian trong kỳ nghỉ để đi học thêm, 2 tháng hè cũng lăn lộn trong các lò đào tạo thi nghệ thuật để bổ sung kiến thức còn thiếu. Chàng sinh viên Việt Nam lúc nào cũng "luôn tay luôn chân" bởi không muốn bị tụt lại phía sau.

Hiếu nỗ lực tập luyện trong thời gian ở Trung Quốc để theo kịp các bạn.

Được xem là người theo đuổi múa ở độ tuổi khá muộn, Hiếu gặp không ít khó khăn, từ hình thể, vóc dáng, độ mở đều thiếu. Nhưng là "thiếu", chứ không phải "không có", để chứng minh điều đó, anh tự tập luyện cả ngày trong phòng học, từ sáng đến 21-22h, đến mức thầy cô và bạn học trêu rằng lúc nào cũng bắt gặp anh đang mướt mát mồ hôi tập bài, hay muốn tìm Hiếu thì "cứ đến phòng tập là thấy".

"Tôi có thể tự tìm thấy những niềm vui nhỏ bé nhất trong áp lực. Nghe hơi vô lý nhưng hôm nay tôi có thể cố gắng tập thêm bài 1 tiếng, để sáng hôm sau thầy cô luôn thấy tôi trong trạng thái tự tin, hỏi gì cũng nhớ, khen một câu là tôi lại có động lực liền", anh nói.

Trung Hiếu được bạn học, thầy cô nhận xét tiếp thu nhanh ở bộ môn múa cổ điển Trung Quốc.

Với chàng trai sinh năm 1999, khó khăn lớn nhất trong thời gian ở Trung Quốc là áp lực học tập. Là người cầu toàn, anh vô hình trung tự tạo áp lực và nghiêm khắc với chính bản thân. Có những đợt, anh gần như kiệt sức nhưng vẫn không dám bỏ tập ngày nào; một kỳ học 4 tháng thì 2-3 tháng anh không bước chân ra ngoài, chỉ quanh quẩn trong trường hoặc ký túc xá.

Lần tuyệt vọng nhất, trong buổi biểu diễn báo cáo thạc sĩ năm 1, Hiếu tập luyện mệt đến mức phát khóc, vừa múa vừa khóc nhưng "khóc xong lại đứng lên xách cặp đến phòng tập tiếp". Giờ nghĩ lại, anh thầm cảm ơn bản thân vì đã không bỏ cuộc trong những ngày khó khăn như thế.

Hết mình với đam mê

Sau khi tốt nghiệp, Hiếu hiện tiếp tục học lên thạc sĩ chuyên ngành biểu diễn vũ đạo hệ múa cổ điển Trung Quốc tại Học viện nghệ thuật Nam Kinh. Anh tự nhủ bản thân đã đi đường vòng nên khi cơ hội đến phải khai thác hết mức, để bản thân có thể tích lũy được khối lượng kiến thức nhất định phục vụ công việc sau này.

Hiếu chia sẻ là người Việt, anh vốn gặp nhiều bất lợi so với bạn học Trung Quốc khi theo đuổi bộ môn này. Nếu như ballet cổ điển châu Âu khá phổ biến trên thế giới, được phổ cập ở các trường nghệ thuật tại nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam, thì tại Trung Quốc, họ xây dựng riêng hệ thống và giáo trình riêng cho môn múa cổ điển, không giống nơi nào khác và chỉ có Trung Quốc mới giảng dạy. Bởi vậy, mọi người khi tới đều phải bắt đầu từ con số 0.

"Nhưng có lẽ tôi có duyên có chọn đúng ngành nghề nên bạn bè và thầy cô ở Trung Quốc đều nói tôi hợp và học rất nhanh, cũng như cảm nhận được tinh thần và hơi thở của múa cổ điển Trung Quốc một cách rõ ràng", anh nói.

Hiếu hiện có những thành công nhất định khi theo đuổi con đường múa.

Với nam giáo viên, múa cổ điển Trung Hoa là loại hình đòi hỏi người tập luyện phải nắm cực kỳ chắc các kỹ thuật cơ bản, kết hợp với độ mở tốt và các khả năng tạp kỹ nhào lộn cơ bản. Khi đó, người vũ công sẽ dùng ngôn ngữ cơ thể cùng âm nhạc để xây dựng hình ảnh nhân vật, thể hiện cảm xúc tâm trạng của nhân vật. Ngoài ra, còn cần nắm chắc các kiến thức lịch sử và múa cổ điển Trung Quốc gắn liền với các sự kiện nhân vật có thật trong lịch sử nước này.

Khi học tập ở Trung Quốc, Hiếu cũng cảm nhận được môi trường đào tạo khắc nghiệt tại đây. Trước khi tham gia các kỳ thi nghệ thuật, sinh viên đều phải rèn luyện trong các lò đào tạo ôn luyện. Âm thanh hàng ngày anh nghe nhiều nhất là tiếng khóc của học sinh, tiếng quát mắng của thầy cô, chưa kể chế độ ăn uống nghiêm ngặt để duy trì vóc dáng.

Vì vậy, với ngay cả sinh viên Trung Quốc, để nhận được tờ giấy báo trúng tuyển là sự nỗ lực ngày đêm không ngừng.

"Với tôi, mỗi ngày trôi qua đều là kỷ niệm đẹp vì ngày nào tôi cũng dùng 100% sức lực để học, để luyện tập. Vậy nên tôi cực kỳ trân quý quãng thời gian được học tập tại Trung Quốc", anh bày tỏ.