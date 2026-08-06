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Thể thao

Chelsea chuẩn bị đạt mốc 11 tân binh

  • Thứ năm, 6/8/2026 21:28 (GMT+7)
  • 23 giờ trước

Theo The Athletic, Chelsea đang ở rất gần việc đạt thỏa thuận với Rayo Vallecano để đưa Pep Chavarria về Stamford Bridge trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Pep Chavarria đang tiến sát đến việc gia nhập Chelsea.

Đội bóng thành London được cho là đã thống nhất các điều khoản cá nhân với hậu vệ trái người Tây Ban Nha. Thương vụ hiện chỉ còn chờ hai CLB chốt những chi tiết cuối cùng về mức phí chuyển nhượng.

Nếu không phát sinh trở ngại, Chavarria sẽ được phép sang London để tiến hành kiểm tra y tế trước khi ký hợp đồng chính thức với Chelsea.

Vị trí hậu vệ trái đang trở thành ưu tiên hàng đầu của HLV Xabi Alonso sau khi Marc Cucurella chuyển sang Real Madrid. Hiện Jorrel Hato là hậu vệ trái giàu kinh nghiệm duy nhất của đội một Chelsea, trong khi Landon Emenalo mới 18 tuổi và chủ yếu thi đấu ở giai đoạn tiền mùa giải.

Chavarria, 28 tuổi, còn hợp đồng với Rayo Vallecano đến năm 2030 và được cho là có điều khoản giải phóng trị giá 42,8 triệu bảng. Dù vậy, Chelsea được kỳ vọng sẽ đạt thỏa thuận với đội bóng La Liga ở mức phí thấp hơn điều khoản này.

Gia nhập Rayo Vallecano từ năm 2022, Chavarria đã ra sân 125 trận trên mọi đấu trường. Anh cũng góp mặt trong trận chung kết UEFA Conference League mùa trước, nơi Rayo thất bại 0-1 trước Crystal Palace tại Leipzig (Đức).

Nếu hoàn tất thương vụ, Chavarria sẽ trở thành tân binh thứ 11 của Chelsea trong mùa hè năm nay. Đội chủ sân Stamford Bridge đã chi hơn 300 triệu bảng để nâng cấp lực lượng, trong đó đáng chú ý là bản hợp đồng kỷ lục Morgan Rogers với giá 117 triệu bảng và trung vệ Maxence Lacroix từ Crystal Palace với giá 52 triệu bảng.

Việc tiếp tục đầu tư mạnh cho thấy Chelsea vẫn kiên định với chiến lược trẻ hóa và tăng chiều sâu đội hình dưới thời Xabi Alonso, trong bối cảnh đội bóng đặt mục tiêu cạnh tranh chức vô địch Premier League và tiến xa ở Champions League mùa giải 2026/27.

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Đào Trần

Chelsea Rayo Vallecano Pep Chavarria tân binh Premier League

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