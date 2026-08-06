Chủ tịch FIFA tiếp tục gây phẫn nộ

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino bị phanh phui việc lén lút dàn xếp thành lập Super League qua tài liệu mật dù chính ông từng công khai lên án kịch liệt giải đấu này.
Chủ tịch Gianni Infantino được cho là đã ủng hộ dự án Super League.
Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đang đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội sau khi các tài liệu mật hé lộ việc ông âm thầm tham gia vào kế hoạch thành lập European Super League (ESL). Theo The Guardian, các hồ sơ có từ tháng 10/2020 cho thấy ông không chỉ ủng hộ mà còn đề xuất đặt tên giải đấu là "FIFA Super League".
Thông tin này gây chấn động giới túc cầu bởi nó hoàn toàn trái ngược với tuyên bố công khai phản đối kịch liệt ESL của ông vào tháng 4/2021.
Hồ sơ rò rỉ chỉ rõ FIFA được ký hiệu bằng mật danh "WO1" trong các điều khoản thỏa thuận. Theo đó, tổ chức này dự kiến sẽ nắm giữ một lượng cổ phần ưu đãi, cho phép chủ tịch FIFA và các cộng sự có quyền quyết định trực tiếp về định dạng giải đấu, lịch thi đấu và phân phối quỹ tài chính.
Thậm chí, kế hoạch còn tham vọng kết nối giải đấu mới với Club World Cup thường niên để tối đa hóa nguồn thu, phớt lờ quyền lợi của các liên đoàn thành viên và các giải quốc nội.
Hiện tại, ông Infantino đang nỗ lực cứu vãn quyền lực thông qua các cuộc họp khẩn cấp tại Morocco. Dù Liên đoàn Bóng đá Thế giới cố gắng bác bỏ các cáo buộc và đưa ra những thông cáo bào chữa, các bằng chứng chi tiết về thỏa thuận ngầm này đang đẩy chủ tịch FIFA vào một cuộc khủng hoảng uy tín nghiêm trọng.
Trong Hy vọng, người đứng đầu Vatican chia sẻ tình yêu với môn thể thao vua và lý do ông xem đó là một hình mẫu sống. Đó là nơi con người không thi đấu đơn độc, mà học cách cống hiến, hy sinh, hợp tác và kết nối thực sự - điều ngày càng hiếm trong một xã hội đầy ảo hóa và cô lập như hiện nay.
Huy Trưởng
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Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.
Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.