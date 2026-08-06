Chủ tịch FIFA tiếp tục gây phẫn nộ

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino bị phanh phui việc lén lút dàn xếp thành lập Super League qua tài liệu mật dù chính ông từng công khai lên án kịch liệt giải đấu này.

Chủ tịch Gianni Infantino được cho là đã ủng hộ dự án Super League.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đang đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội sau khi các tài liệu mật hé lộ việc ông âm thầm tham gia vào kế hoạch thành lập European Super League (ESL). Theo The Guardian , các hồ sơ có từ tháng 10/2020 cho thấy ông không chỉ ủng hộ mà còn đề xuất đặt tên giải đấu là "FIFA Super League".

Thông tin này gây chấn động giới túc cầu bởi nó hoàn toàn trái ngược với tuyên bố công khai phản đối kịch liệt ESL của ông vào tháng 4/2021.

Hồ sơ rò rỉ chỉ rõ FIFA được ký hiệu bằng mật danh "WO1" trong các điều khoản thỏa thuận. Theo đó, tổ chức này dự kiến sẽ nắm giữ một lượng cổ phần ưu đãi, cho phép chủ tịch FIFA và các cộng sự có quyền quyết định trực tiếp về định dạng giải đấu, lịch thi đấu và phân phối quỹ tài chính.

Thậm chí, kế hoạch còn tham vọng kết nối giải đấu mới với Club World Cup thường niên để tối đa hóa nguồn thu, phớt lờ quyền lợi của các liên đoàn thành viên và các giải quốc nội.

Hiện tại, ông Infantino đang nỗ lực cứu vãn quyền lực thông qua các cuộc họp khẩn cấp tại Morocco. Dù Liên đoàn Bóng đá Thế giới cố gắng bác bỏ các cáo buộc và đưa ra những thông cáo bào chữa, các bằng chứng chi tiết về thỏa thuận ngầm này đang đẩy chủ tịch FIFA vào một cuộc khủng hoảng uy tín nghiêm trọng.

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