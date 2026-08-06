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Thể thao

Còn ai nhớ Nani, Silva?

  • Thứ năm, 6/8/2026 19:00 (GMT+7)
  • 19:00 6/8/2026

Từ Dani Guiza, Thiago Silva đến Luis Nani, nhiều huyền thoại bóng đá thế giới chưa treo giày và tiếp tục thi đấu dù bước sang tuổi 40 hoặc hơn.

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1. Dani Guiza (45 tuổi): Nhà vô địch EURO 2008 cùng tuyển Tây Ban Nha chưa giải nghệ. Cựu Vua phá lưới La Liga mùa 2007/08 hiện khoác áo Trebujena CF tại giải hạng thấp vùng Andalusia. Dù sắp bước sang tuổi 46, Guiza vẫn duy trì bản năng săn bàn và là thủ lĩnh giàu kinh nghiệm của đội bóng.
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2. Nani (39 tuổi): Sau khi tuyên bố giải nghệ cuối năm 2024, cựu sao Manchester United bất ngờ tái xuất. Nhà vô địch EURO 2016 gia nhập FC Aktobe tại giải VĐQG Kazakhstan từ đầu năm 2026, tiếp tục kéo dài sự nghiệp sau hành trình dài thi đấu trong màu áo các CLB Sporting Lisbon, Valencia, Lazio, Fenerbahce và Orlando City.
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3. Paolo Guerrero (42 tuổi): Huyền thoại bóng đá Peru vẫn là đầu tàu của Alianza Lima ở giải Hạng Nhất nước này sau khi gia hạn hợp đồng đến hết năm 2026. Chân sút vĩ đại nhất lịch sử tuyển Peru từng chinh chiến trong màu áo Bayern Munich, Hamburg, Corinthians, Flamengo, Internacional và Racing Club.
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4. Mathieu Valbuena (41 tuổi): Cựu tuyển thủ Pháp mở ra chương mới khi gia nhập Santa Lucia FC ở giải Hạng Nhì Malta. Sau hơn hai thập kỷ thi đấu đỉnh cao cho Marseille, Lyon, Dynamo Moscow, Fenerbahce và Olympiacos, tiền vệ nhỏ con này chưa muốn dừng lại.
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5. Juan Cuadrado (38 tuổi): Ngôi sao người Colombia hiện là cầu thủ tự do sau khi hết hợp đồng với Pisa. Dù chưa tìm được bến đỗ mới, Cuadrado chưa tuyên bố giải nghệ và sẵn sàng thi đấu tiếp nếu nhận được đề nghị phù hợp.
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6. Luiz Gustavo (39 tuổi): Tiền vệ phòng ngự từng khoác áo Bayern Munich và tuyển Brazil đang đầu quân cho Athletico Paranaense. Kinh nghiệm và khả năng điều tiết lối chơi giúp anh vẫn giữ vai trò quan trọng tại đội bóng Brazil.
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7. David Luiz (39 tuổi): Cựu trung vệ Chelsea, Arsenal và PSG chưa giải nghệ. Sau khi rời bóng đá Brazil, Luiz gia nhập Pafos FC (Cyprus) vào tháng 8/2025. Với 57 lần khoác áo tuyển Brazil, trung vệ giàu cá tính này vẫn duy trì sự nghiệp nhờ kinh nghiệm, khả năng chỉ huy hàng thủ và tinh thần thi đấu bền bỉ.
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8. Roque Santa Cruz (44 tuổi): Biểu tượng của bóng đá Paraguay vẫn góp mặt ở giải VĐQG nước này trong màu áo Club Nacional. Cựu tiền đạo Bayern Munich, Manchester City và Blackburn Rovers tiếp tục ghi dấu bằng kinh nghiệm cùng khả năng săn bàn.
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9. Andre-Pierre Gignac (40 tuổi): Sau khi kết thúc hợp đồng với Tigres UANL vào giữa năm 2026, cựu tuyển thủ Pháp hiện chưa tìm được CLB mới. Tuy nhiên, Gignac chưa khép lại sự nghiệp và đang cân nhắc những lựa chọn tiếp theo.
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10. Thiago Silva (41 tuổi): Ở tuổi 41, trung vệ kỳ cựu vẫn là trụ cột của Fluminense. Với 113 lần khoác áo tuyển Brazil, cựu sao Chelsea và PSG tiếp tục thể hiện giá trị nhờ kinh nghiệm, bản lĩnh và khả năng tổ chức hàng thủ, trở thành tấm gương cho các cầu thủ trẻ.

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