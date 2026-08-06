Còn ai nhớ Nani, Silva?

3. Paolo Guerrero (42 tuổi): Huyền thoại bóng đá Peru vẫn là đầu tàu của Alianza Lima ở giải Hạng Nhất nước này sau khi gia hạn hợp đồng đến hết năm 2026. Chân sút vĩ đại nhất lịch sử tuyển Peru từng chinh chiến trong màu áo Bayern Munich, Hamburg, Corinthians, Flamengo, Internacional và Racing Club.