Cơn sốt săn Labubu, Pokémon phủ khắp Hong Kong

Tận dụng mặt bằng bỏ trống sau đại dịch, hàng nghìn cửa hàng máy gắp thú nở rộ tại Hong Kong, trở thành điểm giải trí hút khách nhưng cũng gây nhiều tranh cãi.

Trong những khu trò chơi điện tử rực rỡ ánh đèn neon ở Hong Kong (Trung Quốc), hàng trăm máy gắp thú xếp san sát, trưng bày đủ loại phần thưởng hấp dẫn như thú bông, búp bê Labubu hay các món đồ sưu tầm Pokémon.

Vài năm trở lại đây, các cửa hàng máy gắp thú xuất hiện ngày càng dày đặc trên khắp Hong Kong. Hiện thành phố có hơn 2.500 cửa hàng dạng này, nhiều địa điểm tận dụng mặt bằng bỏ trống sau khi các doanh nghiệp phải đóng cửa trong đại dịch Covid-19.

Không ít cửa hàng mở cửa 24/24, thu hút người chơi ở mọi lứa tuổi.

Đối với Hiu-ching, nữ kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh 28 tuổi, máy gắp thú giống như một "nơi trốn" khỏi những áp lực thường ngày. Niềm đam mê lớn đến mức cô quyết định thuê hẳn một máy để tự kinh doanh.

"Đến cửa hàng máy gắp thú giống như được thoát khỏi thực tại. Tôi không thể cưỡng lại việc chơi chúng suốt ngày", Hiu-ching nói.

Cô thừa nhận mình không quá khéo léo nên thường chọn những máy có cơ chế "quay số may mắn", tương tự như gieo xúc xắc, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào kỹ năng điều khiển càng gắp.

Hơn 2.500 cửa hàng máy gắp thú mọc lên khắp Hong Kong, thu hút mọi lứa tuổi săn Labubu, Pokémon và thú bông.

Không chỉ để giải trí

Với nhiều người, chỉ cần gắp được một món đồ là đủ vui. Tuy nhiên, không ít người chơi còn nhắm đến giá trị sưu tầm hoặc khả năng bán lại của những món đồ hiếm.

Jerry và Parco là hai người bạn đã duy trì thói quen gặp nhau mỗi tháng để đi chơi máy gắp thú kể từ năm ngoái. Parco cho biết từng chi hơn 4.000 HKD (khoảng 510 USD ) để chơi liên tục tại Dragon Centre, một trung tâm trò chơi ở quận Sham Shui Po.

Máy gắp thú đang trở thành trào lưu tại Hong Kong khi hàng nghìn cửa hàng mở cửa suốt ngày đêm.

Đa số xem đây chỉ là một hình thức giải trí, song ngày càng có nhiều lo ngại về việc người chơi dành quá nhiều thời gian và tiền bạc cho trò chơi này. Tháng 5 vừa qua, Cục Nội vụ và Thanh niên Hong Kong đã đề xuất siết chặt quy định quản lý, trong đó yêu cầu các cửa hàng hiển thị cảnh báo về nguy cơ gây nghiện.

Trước đó, một phán quyết của tòa án năm 2022 đã miễn giấy phép kinh doanh dịch vụ giải trí công cộng đối với máy gắp thú, khiến loại hình này gần như không chịu sự quản lý riêng tại Hong Kong.

Một số người chơi lâu năm cho rằng nhiều chủ cửa hàng đã tìm cách giảm tỷ lệ chiến thắng bằng những thủ thuật như chèn tăm tre, kim, hoặc các dải nhựa và kim loại để thu hẹp khe nhận thưởng hay làm chậm chuyển động của càng gắp.

"Là người rất thích chơi máy gắp thú, tôi khá thất vọng với xu hướng hiện nay vì có quá nhiều cách để thu hẹp hoặc bịt lỗ nhận quà", Parco nói.

Theo Hội đồng Người tiêu dùng Hong Kong, số đơn khiếu nại liên quan đến máy gắp thú đã tăng mạnh từ 16 vụ năm 2023 lên 138 vụ trong năm 2025. Nhiều người chơi cáo buộc các đơn vị vận hành đã điều chỉnh cài đặt của máy nhằm làm giảm cơ hội chiến thắng.

"Liều thuốc" giảm căng thẳng

Dù vậy, với không ít người dân Hong Kong, máy gắp thú vẫn là một thú vui có chi phí thấp giúp giải tỏa áp lực sau những giờ làm việc.

Ming Lee, 38 tuổi, làm công việc vệ sinh tại một trường học, cho biết cô thường tìm đến máy gắp thú để thư giãn. Trong hai năm qua, cô đã sưu tập được khoảng 100 thú bông từ những lần chơi.

"Điều hấp dẫn nhất là cảm giác phấn khích khi gắp thành công một món quà", cô chia sẻ.

Làn sóng máy gắp thú tận dụng mặt bằng bỏ trống sau đại dịch để bùng nổ tại Hong Kong.

Ki Kwong, 25 tuổi, nhân viên bếp đồng thời là chủ sở hữu một số máy gắp thú, cũng cho rằng trò chơi này mang lại niềm vui cho mọi người. Trên một chiếc máy đầy thú bông của anh có dòng chữ: "Hãy nhớ luôn vui vẻ".

Nếu khách hàng không gắp được quà, Kwong sẵn sàng tặng họ những thú bông mà chính anh đã thắng được trước đó.

"Sau nhiều năm chơi máy gắp thú, tôi muốn chia sẻ niềm vui ấy với mọi người. Tôi muốn mọi người cảm nhận rằng đây không phải là trò chơi tạo áp lực, mà là một cách để tận hưởng niềm vui", anh nói.

Theo Kwong, máy gắp thú còn là cầu nối giúp anh gần gũi hơn với giới trẻ.

"Họ đang phải chịu rất nhiều áp lực trong cuộc sống, còn đây là một hoạt động giúp giải tỏa căng thẳng", anh cho biết thêm.