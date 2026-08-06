Con trai Vân Dung: 'Tôi giao thu nhập cho mẹ quản lý'

Long Vũ, con trai Vân Dung kể trong 2 năm qua anh casting nhiều đoàn phim nhưng bị từ chối. Mới đây, anh nhận vai Khánh ở "Mùa hè năm ấy".

Dù là con trai của nghệ sĩ Vân Dung, Long Vũ cho biết anh chưa từng có đặc quyền trong nghề. Hai năm qua, nam diễn viên chỉ đảm nhận hai vai phụ, liên tục đi casting, gửi hồ sơ và chấp nhận nhiều lần bị từ chối để tìm cơ hội.

“Hai năm vừa rồi, tôi chỉ đóng 2 vai phụ. Mọi người cứ tưởng tôi được mời đóng phim nhiều lắm, nhưng thật ra tôi cũng phải đi gửi hồ sơ, casting rồi xin các cô chú cho thử vai này, vai kia”, con trai Vân Dung tâm sự.

Hiện tại, nam diễn viên được chú ý khi vào vai Khánh trong phim Mùa hè năm ấy. Đây là vai chính đầu tiên của Long Vũ sau thành công của Chải ở Đi giữa trời rực rỡ. Phim mới lên sóng được 2 tập nhưng đã nhận được sự quan tâm từ khán giả khi xoay quanh đề tài thanh xuân, vườn trường của một nhóm bạn trẻ.

Giao phần lớn thu nhập cho mẹ quản lý

Long Vũ kể sau mỗi lần trượt vai, anh đều tự ngồi phân tích nguyên nhân thay vì chìm trong cảm giác thất vọng. Theo nam diễn viên, buồn là điều không tránh khỏi nhưng không để tâm trạng tiêu cực kéo dài quá lâu.

Nói về quãng thời gian 2 năm qua đi casting nhiều đoàn phim nhưng bị từ chối, con trai Vân Dung tâm sự: "Tôi phải nghĩ xem mình còn thiếu gì, lợi thế của mình ở đâu. Có lúc về hỏi mẹ rất ngây ngô tại sao con diễn như vậy mà vẫn trượt. Hai mẹ con lại ngồi trao đổi về nghề, cách diễn, bởi mỗi đạo diễn, nhà sản xuất đều có gu khác nhau. Điều mình thấy hay chưa chắc họ đã thấy phù hợp".

Nam diễn viên nói không tự giới hạn bản thân ở một kiểu nhân vật nhất định. Với anh, vai diễn nào cũng là thử thách và đều cần được đầu tư nghiêm túc.

"Có những vai mọi người nghĩ là dễ nhưng với tôi lại rất khó, còn những vai được cho là khó, càng áp lực hơn. Tôi không muốn xem nhẹ bất kỳ nhân vật nào. Vì cơ hội không nhiều, nên mỗi lần được giao vai tôi phải dốc toàn bộ sức lực. Tôi biết chỉ cần làm không tới nơi tới chốn một vai diễn thôi, tôi có thể hết cơ hội, không làm được nghề nữa", Long Vũ nói.

Long Vũ cho biết thêm thời gian đầu học tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh, hầu hết bạn bè không biết anh là con nghệ sĩ Vân Dung.

Long Vũ và Vân Dung cùng góp mặt trong bộ phim đang lên sóng Mùa hè năm ấy. Ảnh: FBNV.

"Đến hết học kỳ một năm nhất mọi người mới biết. Có người còn hỏi tôi có biết con cô Vân Dung ở đâu không vì tò mò muốn xem diễn thế nào. Lúc đó tôi ăn mặc xuề xòa nên chẳng ai nghĩ mình là con nghệ sĩ", anh cười.

Đối diện với việc thường xuyên được nhắc đến cùng mẹ, Long Vũ nói anh không thấy áp lực mà coi đó là may mắn.

"Thậm chí sau bộ phim Đi giữa trời rực rỡ, mẹ đi Sa Pa còn được mọi người gọi là 'mẹ anh Chải'. Mẹ trêu tôi nhưng tôi thấy rất tự hào. Có một tượng đài ngay trong gia đình để học hỏi là điều may mắn", anh bày tỏ.

Điều lớn nhất Long Vũ học được từ mẹ là tinh thần trách nhiệm với gia đình, khán giả và sự bền bỉ khi theo nghề.

"Mẹ luôn nhắc dù thế nào cũng phải làm hết sức vì khán giả trao cho mình vai diễn. Những gì tôi làm đến bây giờ vẫn chỉ bằng một phần rất nhỏ những gì tôi chứng kiến mẹ trải qua. Vì thế tôi biết mình còn phải cố gắng nhiều hơn nữa", nam diễn viên nói.

Tuổi thơ theo mẹ đi diễn là động lực lớn nhất

Trước khi theo diễn xuất, Long Vũ từng có ý định học quản trị kinh doanh. Thậm chí từ khi học cấp ba, anh và mẹ thống nhất sẽ không theo nghệ thuật.

Tuy nhiên, đến mùa thi đại học, anh đăng ký thi thử vào Đại học Sân khấu - Điện ảnh và Sư phạm Nghệ thuật. Khi cả hai trường đều báo đỗ, Long Vũ mới quyết định theo đuổi con đường diễn xuất.

"Mẹ sốc đến mức một tuần không nói chuyện với tôi. Tôi phải hứa nếu học một năm thấy không hợp sẽ quay lại học quản trị kinh doanh", anh nhớ lại.

Cuối cùng, nghệ sĩ Vân Dung đồng ý nhưng kèm một điều kiện: đã chọn nghề phải theo đến cùng.

"Mẹ nói không có chuyện học một năm rồi bỏ. Đã chọn, phải theo đến nơi đến chốn. Nghề này rất khắc nghiệt, ngàn người mới có một người thành công và nổi tiếng cũng chưa chắc lo được cho gia đình", Long Vũ kể.

Gây chú ý nhờ vai Chải trong Đi giữa trời rực rỡ nhưng sau đó Long Vũ khá im ắng. Ảnh: FBNV.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Long Vũ thừa nhận chưa dám nhận mình đã hoàn toàn tự chủ tài chính. Anh vẫn để mẹ quản lý phần lớn thu nhập vì cho rằng bản thân chưa đủ giỏi trong việc chi tiêu.

"Đến giờ mẹ đi shopping vẫn quẹt nhầm sang thẻ của tôi. Mỗi lần nhận lương, tôi đưa mẹ khoảng 60-70% cho mẹ, còn lại giữ để chi tiêu sinh hoạt. Tôi nhờ mẹ giữ giúp và dạy mình cách quản lý tài chính cho đến khi đủ tự tin", anh kể.

Theo Long Vũ, quyết định này xuất phát từ việc chứng kiến mẹ gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Anh lớn lên cùng những chuyến lưu diễn xuyên Việt của mẹ nên hiểu giá trị của đồng tiền và không muốn tiêu xài cảm tính.

"Mình kiếm tiền trước hết là để lo cho gia đình. Mẹ ban đầu không muốn giữ tiền của tôi, nhưng tôi thuyết phục mãi mẹ mới đồng ý", anh nói.

Long Vũ cho biết tuổi thơ của anh gắn với những chuyến lưu diễn khắp cả nước cùng mẹ. Những ký ức ấy giúp anh hiểu rõ sự vất vả của nghề và trở thành động lực mỗi khi muốn bỏ cuộc.

"Bất cứ lúc nào mệt mỏi, tôi đều nghĩ sẽ không bao giờ vất vả bằng mẹ ngày xưa. Hồi nhỏ, tôi theo mẹ đi diễn từ Gia Lai, Kon Tum đến nhiều nơi khác. Có lần tôi chứng kiến chiếc xe khách chạy ngay trước mặt lao xuống vực vì gặp bão. Lúc đó tôi còn bé nên chẳng biết sợ, trong khi mẹ ôm tôi khóc nức nở", anh kể.

Nam diễn viên nhớ những ngày đoàn lưu diễn chủ yếu ăn cơm hộp, có bữa ăn ngon đã là điều xa xỉ. Thậm chí anh từng suýt bị voi quật khi nghịch ngợm trong đoàn xiếc.

"Tất cả những trải nghiệm đó bây giờ đều trở thành chất liệu để tôi đưa vào nhân vật", Long Vũ nói.

Theo anh, mẹ chưa bao giờ động viên theo cách ủy mị. Mỗi khi anh tự mãn, nghệ sĩ Vân Dung luôn kéo con trai trở lại thực tế. Ngược lại, lúc anh mất niềm tin vào bản thân, nữ nghệ sĩ chỉ nói vài câu ngắn gọn nhưng đủ để tiếp thêm động lực.

"Hồi mới vào trường, thấy bạn bè diễn tốt còn mình chững lại, tôi từng nghi ngờ bản thân. Mẹ chỉ đi ngang lúc tôi đánh răng rồi nói đúng một câu: 'Độ này trông ỉu đi, lấy lại phong độ nhá'. Chỉ vậy thôi tôi suy nghĩ cả đêm", anh kể.