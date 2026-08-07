Công an Hà Nội xác minh ôtô đỗ ở khu đô thị bị trộm mất 2 bánh xe

Một ôtô đỗ qua đêm ở khu đô thị Thanh Hà, đến sáng hôm sau chủ xe phát hiện bị trộm tháo mất 2 bánh xe, gầm xe được kê tạm bằng nhiều viên gạch.

Trả lời Báo Điện tử VTC News, đại diện Công an xã Bình Minh (Hà Nội) cho biết đơn vị nắm được thông tin về chiếc ôtô bị tháo rời các bánh xe khi đỗ bên vệ đường.

Vụ việc xảy ra tại khu đô thị Thanh Hà. Sáng cùng ngày, một cư dân phản ánh chiếc ôtô đỗ qua đêm bất ngờ bị mất 2 bánh xe.

Hình ảnh được người dân đăng tải cho thấy chiếc ôtô màu trắng bị tháo 2 bánh ở phía bên trái.

Chiếc ôtô bị tháo rời 2 bánh xe.

Phần gầm xe được kê tạm bằng nhiều viên gạch, trong khi đĩa phanh và các bộ phận bên trong bánh xe lộ ra ngoài. Chiếc xe nằm bên lề đường nội khu, gần các tòa nhà và một số phương tiện khác.

Nhận được thông tin, Công an xã Bình Minh cử lực lượng tới hiện trường xác minh.

Trước đó, tháng 2 vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ Đoàn Ngọc Khánh (23 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Nai) để điều tra liên quan quan 15 vụ trộm bánh xe ôtô tại các tỉnh thành.

Khánh thường nhắm vào bánh xe ôtô dự phòng và các nắp chụp mâm của các dòng xe bán tải như Ford Ranger, Ford Raptor, lợi dụng đêm khuya, vắng người qua lại để ra tay.

Mỗi lần gây án, Khánh chuẩn bị sẵn nhiều công cụ chuyên dụng để mở ốc, vít bánh xe. Với thủ đoạn này, trong tháng 10/2025, Khánh đã liên tiếp thực hiện 15 vụ trộm cắp, lấy cắp 16 lốp ôtô cùng nhiều nắp chụp mâm tại các tỉnh thành gồm Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai và TP.HCM.

Rạng sáng 20/10/2025, khi vừa thực hiện vụ trộm cắp bánh xe ôtô và đang trên đường tẩu thoát, Đoàn Ngọc Khánh bị Công an phường Tân An phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Đắk Lắk phát hiện, bắt giữ.