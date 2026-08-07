Công Phượng gặp ai trong ngày trở lại V.League?

Đương kim vô địch Công an Hà Nội gặp Hà Tĩnh trong khi Đồng Nai của Công Phượng sẽ đối đầu Thể Công - Viettel ở vòng mở màn V.League 2026/27.

Lịch thi đấu vòng 1 V.League 2026/27.

Đó là hai trận đáng chú ý được xác định sau lễ bốc thăm và xếp lịch thi đấu V.League chiều 6/8. Một cặp đấu khác cũng được quan tâm là CLB Hà Nội gặp Công an TP.HCM. Trong khi đó, cựu vương Nam Định đối đầu Hoàng Anh Gia Lai trên sân Thiên Trường.

Mùa giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2026/27 dự kiến khởi tranh ngày 30/8 với vòng 1 V.League, khép lại ngày 30/5/2027 bằng trận chung kết Cúp Quốc gia.

V.League năm nay vẫn có 14 đội tham dự, trong đấy có hai tân binh Trường Tươi Đồng Nai và Bắc Ninh. Đội bóng phía Nam được quan tâm đặc biệt khi sở hữu hàng loạt cựu tuyển thủ quốc gia như Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương... Mùa trước, Đồng Nai vô địch Hạng Nhất một cách thuyết phục với 50 điểm, bỏ cách đội nhì bảng Bắc Ninh 5 điểm.

Đội vô địch V.League mùa mới sẽ nhận 5 tỷ đồng . Tiền thưởng cho á quân và đội hạng ba lần lượt là 3 và 1,5 tỷ đồng .

V.League chuẩn bị bước vào mùa giải mới.

Điểm mới của V.League mùa tới là hai đội cuối bảng sẽ trực tiếp xuống hạng, không còn trận play-off. Cũng tại V.League 2026/27, mỗi CLB được đăng ký tối đa 4 cầu thủ ngoại và được dùng cả 4 người trong cùng một thời điểm trên sân. Các CLB đại diện Việt Nam đấu giải châu Á và Đông Nam Á được đăng ký lên tối đa 7 người, nhưng vẫn chỉ dùng 4 người cùng lúc. Quy định ngoại binh mới cùng với quy định xóa bỏ trận play-off đều là những nỗ lực để tăng tính hấp dẫn của giải.

Với Hạng Nhất, giải cũng có 14 đội tham dự. Đội bóng đáng chú ý nhất là Becamex TP.HCM (tên cũ Becamex Bình Dương). Đây là CLB có thực lực, vẫn giữ được một số tuyển thủ quốc gia và hứa hẹn là ứng viên hàng đầu cho vị trí thăng hạng. Hưng Yên (đổi tên từ Trẻ PVF-CAND), PVF-CAND (đang làm thủ tục đổi tên thành CLB Công an Nhân dân), Khánh Hòa và Quy Nhơn United là những tên tuổi nổi bật khác của Hạng Nhất.

Cũng trong chiều 6/8, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) chính thức công bố Bộ nhận diện thương hiệu mới của VPF và hệ thống các giải chuyên nghiệp quốc gia, đi kèm slogan “World Game, Our Festival - Sân chơi quốc tế, lễ hội quốc gia”.

Lấy cảm hứng từ ý nghĩa của con số 8, biểu tượng của sự phát triển, thịnh vượng và không ngừng vươn lên trong văn hóa Á Đông, logo VPF được cấu thành bởi tám khối hình ấn tượng, mang phong cách tối giản, hiện đại để kiến tạo những giá trị tích cực cho tương lai.

Hàng Đẫy 'vỡ sân' vì hiệu ứng U23 Việt Nam Sau thời gian nhường chỗ cho các giải đấu quốc tế, V.League trở lại với sức hút rất lớn. Trong đó, sân Hàng Đẫy chứng kiến lượng khán giả lớn đổ về bởi sức hút của các ngôi sao U23 Việt Nam như Đình Bắc, Lý Đức, Lê Phát, Văn Thuận....