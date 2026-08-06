Đại học đưa ra 3 điều kiện xét tuyển thí sinh chuyên Tuyên Quang

328 thí sinh tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang sẽ được xét tuyển đại học riêng, trúng tuyển nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định.

328 thí sinh trường THPT chuyên Tuyên Quang sẽ thi lại tốt nghiệp. Ảnh: Ngọc Bích.

Sáng 5/8, Bộ GD&ĐT công bố phương án xử lý vụ gian lận ở điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang. Theo đó, bộ hủy kết quả thi tốt nghiệp ngày 11-12/6 của 328 thí sinh tại điểm thi này, tổ chức thi lại tất cả môn vào ngày 14-15/8, công bố kết ngày 19/8.

Bên cạnh đó, các thí sinh bị tách khỏi đợt lọc ảo xét tuyển đại học từ ngày 4-9/8. Sau khi có kết quả thi lại, kết quả hợp lệ sẽ được cập nhật vào hệ thống và sử dụng để xét tuyển theo các nguyện vọng thí sinh đã đăng ký.

PGS.TS Đặng Hồng Sơn, Phó hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, nhận định giải pháp trên giúp đảm bảo tiến trình tuyển sinh đại học năm 2026 không bị ảnh hưởng, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của các thí sinh trung thực.

Phó hiệu trưởng cho biết nhà trường sẵn sàng tiếp nhận và xét tuyển bổ sung các thí sinh sau khi thi lại nếu đáp ứng ba điều kiện:

Được cơ quan chức năng xác định không vi phạm quy chế thi;

Đạt yêu cầu đầu vào sau khi trường thực hiện xét tuyển riêng cho nhóm thí sinh này theo từng ngành học;

Thí sinh tuân thủ đầy đủ các quy chế/quy định chung của Bộ GD&ĐT và nhà trường trong trong đợt tuyển sinh đại học chính quy năm 2026.

"Trong quá trình theo học tại trường, nếu cơ quan chức năng mở rộng điều tra và xác định thí sinh vi phạm quy chế thi, nhà trường sẽ tiến hành thủ tục xóa tên sinh viên theo quy định", ông Sơn cho biết.

Phân tích thêm về phương án xử lý của Bộ GD&ĐT, TS Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân, nhận định ở góc độ toàn hệ thống tuyển sinh, việc tách các thí sinh chuyên Tuyên Quang khỏi đợt lọc ảo chung giúp bảo đảm tính công bằng và ổn định của toàn bộ hệ thống.

"Khi kết quả thi ban đầu không còn đủ căn cứ để sử dụng, việc tách riêng nhóm thí sinh này khỏi quá trình lọc ảo sẽ tránh ảnh hưởng đến kết quả xét tuyển, chỉ tiêu và quyền lợi của các thí sinh trên cả nước", ông Đức cho hay.

Ở chiều ngược lại, đối với chính các thí sinh chuyên Tuyên Quang, việc Bộ GD&ĐT bảo lưu toàn bộ hồ sơ, nguyện vọng đăng ký xét tuyển và tổ chức xét tuyển sau khi có kết quả thi lại cũng góp phần ổn định tâm lý cho các em.

Trong khi cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, các thí sinh có thể yên tâm rằng quyền được tham gia xét tuyển vẫn được giữ nguyên và sẽ được xem xét trên cơ sở kết quả thi hợp lệ.

Trước đó, tại họp báo sáng 5/8, ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT), cho biết dù tách thí sinh chuyên Tuyên Quang khỏi đợt xét tuyển chung, toàn bộ hồ sơ đăng ký của các thí sinh (bao gồm trường, ngành đăng ký, thứ tự nguyện vọng) vẫn được hệ thống bảo lưu. Sau khi có kết quả thi lại, điểm mới sẽ được dùng để xét tuyển tương ứng vào đúng các nguyện vọng và trường mà các em đăng ký ban đầu.

Về chỉ tiêu xét tuyển, ông Thảo cho hay theo kế hoạch, chậm nhất là ngày 13/8, các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt xét tuyển chung. Quy chế tuyển sinh đại học cho phép chỉ tiêu tuyển sinh dao động trong biên độ không quá 5%.

Bộ GD&ĐT đã làm việc và trao đổi với các trường đại học có thí sinh Tuyên Quang đăng ký để các trường hỗ trợ, phối hợp tính toán chỉ tiêu riêng cho các em nằm trong biên độ cho phép, đảm bảo thí sinh có năng lực thực chất, đủ điểm trúng tuyển vẫn có cơ hội học tập đúng ngành, đúng trường theo nguyện vọng.

Vụ trưởng khẳng định phương án như vậy không ảnh hưởng đến gần 875.000 thí sinh khác đăng ký xét tuyển năm nay. Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT cũng lưu ý sau này, nếu cơ quan chức năng xác định có vi phạm, thí sinh vẫn sẽ bị xử lý, kể cả việc dừng học đại học.