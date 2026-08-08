Dakota Zinser bùng nổ, Ho Chi Minh City Wings hạ Saigon Heat

Dakota Zinser ghi 34 điểm, giúp Ho Chi Minh City Wings thắng Saigon Heat 96-77 và tiếp tục nuôi hy vọng giành vé vào playoffs VBA 2026.

Ho Chi Minh City Wings thắng 96-77 để tiếp tục bám đuổi nhóm giành vé vào playoffs VBA 2026.

Bước vào trận đấu tối 8/8 với áp lực phải thắng, Ho Chi Minh City Wings nhập cuộc chủ động và sớm tạo lợi thế nhờ khả năng ném xa của Dakota Zinser. Chủ nhà nhanh chóng kéo cách biệt lên hai chữ số, trước khi Saigon Heat thu hẹp tỷ số xuống 23-26 nhờ Nguyễn Huỳnh Phú Vinh và Jamal Mayali.

Thế trận giằng co tiếp tục trong hiệp hai. Zinser vẫn là điểm sáng lớn nhất của Ho Chi Minh City Wings với những pha đột phá và ném ba hiệu quả, còn Mayali giữ vai trò đầu tàu bên phía Saigon Heat. Pha ghi điểm cuối hiệp của Nguyễn Anh Kiệt giúp đội khách dẫn ngược 52-51 trước giờ nghỉ.

Bước ngoặt xuất hiện trong hiệp ba, khi khả năng tấn công của Saigon Heat chững lại. Ho Chi Minh City Wings tận dụng thời cơ để đẩy nhanh tốc độ, với Tsenguun Munkh-Ochir liên tục gây sức ép trong các tình huống phản công. Cộng thêm sự ổn định của Zinser từ ngoài vòng ba điểm, đội chủ nhà vươn lên dẫn 76-67.

Saigon Heat cố gắng siết lại hàng thủ trong hiệp cuối, nhưng không thể ngăn đối thủ duy trì nhịp ghi điểm. Khi trận đấu còn hơn hai phút, Dư Minh An và Munkh-Ochir lần lượt thực hiện thành công những cú ném ba, gần như chấm dứt hy vọng lật ngược tình thế của đội khách.

Ho Chi Minh City Wings khép lại trận đấu với chiến thắng 96-77, kết quả quan trọng trong cuộc đua giành vé vào playoffs. Zinser được bầu là cầu thủ hay nhất trận với 34 điểm, 5 kiến tạo và 8 cú ném ba thành công, đạt hiệu suất 61%.

Chiến thắng của chủ nhà không chỉ đến từ màn trình diễn cá nhân của Zinser. Munkh-Ochir và Dư Minh An cũng chia sẻ đáng kể gánh nặng ghi điểm, trong khi hàng thủ Ho Chi Minh City Wings hạn chế được nhiều mũi tấn công quan trọng của Saigon Heat.

Bên phía đội khách, Mayali ghi 21 điểm còn Phú Vinh đóng góp 18 điểm. Sau trận, Saigon Heat vẫn giữ vị trí thứ hai với thành tích 11 thắng, 5 thua, trong khi Ho Chi Minh City Wings đứng thứ năm với 7 thắng, 9 thua.