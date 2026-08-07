Dàn sao nhí trong MV 17 tỷ view 'Baby Shark' ra sao sau 10 năm?

Sau thành công vang dội của Baby Shark, cuộc sống hiện tại những đứa trẻ tham gia MV khác xa hình dung của nhiều người.

Hình ảnh đáng yêu của Elaine Kim Johnston (trái) và Park Geon Roung hồi nhỏ khi tham gia MV Baby Shark năm 2016. Ảnh: Pinkfong.

Được phát hành vào năm 2016, MV Baby Shark của tổ chức giáo dục Pinkfong (Hàn Quốc) cho đến nay vẫn là clip có nhiều lượt xem nhất YouTube mọi thời đại. Lần đầu tiên cán mốc 10 tỷ lượt xem vào năm 2022, ca khúc trẻ em này đã vượt 17,1 tỷ lượt xem sau 10 năm ra mắt.

Cùng với giai điệu vui nhộn, bắt tai đã được hàng triệu trẻ em ghi nhớ, 3 em bé trong MV, bao gồm 2 diễn viên nhí và cô bé hát chính, cũng trở thành gương mặt gắn bó với tuổi thơ của nhiều người.

Sau một thập kỷ, những đứa trẻ trong clip đã trưởng thành và lựa chọn lối đi riêng trong sự nghiệp. Trong khi Park Geon Roung vẫn tham gia hoạt động giải trí, giọng ca chính Hope Segoine chuyển hướng kinh doanh, còn Elaine Kim Johnston dường như biến mất khỏi mạng xã hội.

Hope Segoine

Là giọng ca chính trong MV nhiều view nhất YouTube mọi thời đại nhưng cuộc sống và sự nghiệp của Hope Segoine khác với hình dung của nhiều người. Sau 10 năm, cô dường như không đổi đời hay hưởng lợi nhiều từ sản phẩm nổi tiếng.

Hope Segoine là con lai Hàn Quốc - Mỹ. Năm 10 tuổi, cô tham gia thu âm cho Baby Shark và sau đó là một số ca khúc triệu view khác.

Hope Segoine là giọng ca trong MV Baby Shark. Ảnh: @hopesegoine/Instagram.

Năm 2022, Pinkfong thông báo MV Baby Shark trở thành video YouTube đầu tiên vượt qua 10 tỷ lượt xem. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn, Segoine cho biết cô chỉ nhận được một khoản thanh toán ban đầu và không có thêm bất kỳ phần thưởng nào từ sự bùng nổ của nó.

Nhiều người cho rằng Segoine sẽ theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp, song cô nàng đã chuyển hướng sang học thiết kế và nghệ thuật tại Mỹ.

Trên trang Instagram cá nhân có hơn 62.000 người theo dõi, Segoine để dòng giới thiệu "Giọng ca của bài hát Baby Shark". Điều này cho thấy cô trân trọng dấu mốc trong quá khứ.

Trong bài đăng kỷ niệm sinh nhật tuổi 21 hồi tháng 6, Segoine chia sẻ về những điều đáng tự hào mà cô làm được ở tuổi 20: "Tôi khá giỏi vẽ latte art, đã vẽ rất nhiều, làm rất nhiều thứ sáng tạo mới mẻ, cuối cùng bắt đầu làm và bán tranh in. Tôi và em gái Charity đã mở 'love notes', một quán cà phê tại nhà, đó là giấc mơ đã thành hiện thực. Tôi có 40.000 người đăng ký kênh YouTube, thật tuyệt vời".

Dưới bài đăng, nhiều người để lại bình luận chúc mừng Segoine. Những người theo dõi cũng dành sự yêu mến khi thấy cô quyết tâm theo đuổi đam mê.

Hope Segoine hiện theo đuổi công việc vẽ tranh và kinh doanh quán cà phê, song song với sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Ảnh: @hopesegoine/Instagram.

Park Geon Roung

Park Geon Roung (sinh năm 2008), mới 6 tuổi khi bắt đầu quay MV, trở thành cậu bé nổi tiếng nhất trong phiên bản Baby Shark Dance, theo People. Với phong thái tự tin, nhảy múa dễ thương và nụ cười tươi tắn, cậu được hàng triệu người xem yêu mến.

Trở thành hiện tượng mạng toàn cầu nhờ "cú hit" khi tham gia MV tỷ view, những động thái và thay đổi trong cuộc sống của Park luôn nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Sắp bước sang tuổi 18, chàng trai khiến nhiều người bất ngờ với ngoại hình cao ráo, điển trai ở hiện tại. Khác với hình ảnh nhí nhảnh của một "cá mập con", giờ đây cậu có phong cách bảnh bao và điềm đạm.

Park Geon Roung có ngoại hình khác biệt sau 10 năm. Ảnh: @geonroung /Instagram.

Năm 2025, Park Geon Roung gây chú ý khi xuất hiện trong clip kỷ niệm 10 năm của Baby Shark. Nhiều người ngỡ ngàng khi Park tái hiện lại điệu nhảy quen thuộc cùng với mascot cá mập, nhưng trong hình dáng của một thiếu niên cao lớn và chững chạc. "Chờ đã, tôi đã già đến vậy rồi sao?", "Cậu bé trong MV đã lớn thế này rồi á, không thể ngờ", dân mạng bày tỏ.

Cậu bé "cá mập con" từng chia sẻ định hướng trở thành một idol Kpop và cho đến nay vẫn tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật. Năm 2020, Park gia nhập nhóm nhạc 4 thành viên Play with Me Club và phát hành đĩa đơn đầu tiên mang tên Let's Play.

Dù được người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng, Park Geon Roung lại chưa có dấu ấn bùng nổ trong các hoạt động nghệ thuật cá nhân. Cậu thu hút hơn 150.000 người theo dõi trên Instagram, chủ yếu đăng tải các clip cover nhảy theo các ca khúc nổi tiếng của BTS, EXO hay NCT. Ngoài ra, cậu cũng thoải mái chia sẻ về các hình ảnh trong cuộc sống đời thường, tập luyện vũ đạo và đi du lịch nhiều nơi.

Cậu bé "cá mập con" vẫn theo đuổi giới giải trí nhưng chưa thực sự tạo được tiếng vang. Ảnh: @geonroung /Instagram.

Elaine Kim Johnston

Elaine Kim Johnston (sinh năm 2008) là một trong hai "cá mập con" trở thành hiện tượng toàn cầu sau khi MV bùng nổ lượt xem.

Nhiều người cho rằng cô bé sẽ tận dụng hiệu ứng để xây dựng tên tuổi cá nhân, nhưng cô lại duy trì lối sống kín tiếng và dường như biến mất trên mạng xã hội sau 10 năm.

Hiện tại, tài khoản Instagram từng được gia đình Johnston dùng để cập nhật về hình ảnh của con gái đã không còn hiển thị. Những thông tin gần nhất về cô được chia sẻ là vào năm 2023, khi cô 14 tuổi.

Những người hâm mộ tò mò về cuộc sống hiện tại của Johnston không tìm thấy hình ảnh mới, dù thời điểm mới nổi tiếng, mẹ của cô - bà Hee Jung "Lisa" Kim Johnston - từng chia sẻ con gái mong muốn trở thành người mẫu trong tương lai.

Elaine Kim Johnston biến mất khỏi mạng xã hội những năm qua. Ảnh: NZH.

Elaine Kim Johnston từng thu hút sự chú ý bởi vẻ đẹp lai khi có mẹ người Hàn Quốc và bố người New Zealand. Cô bắt đầu làm mẫu ảnh từ năm 4 tuổi và từng tham gia một số MV khác của Pinkfong.

"Tôi nghĩ con bé chưa tập trung làm việc được nhiều nhưng ê-kíp lại thích năng lượng từ con gái tôi. Tôi nghĩ đó là lý do họ chọn Elanie", bà Hee Jung "Lisa" Kim Johnston chia sẻ với với tờ The New Zealand Herald vào năm 2018.

Đến khi gia đình chuyển từ Hàn Quốc sang Masterton (New Zealand) để sinh sống vào tháng 11/2017, bố mẹ của cô bé vẫn chỉ nghĩ Baby Shark là một ca khúc trẻ em bình thường, không có điểm nào nổi bật hẳn. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau, bài hát này đã trở thành cơn sốt trên toàn cầu.

Khi đóm những người bạn của Johnston khá phấn khích khi biết bạn học của mình góp mặt trong MV tỷ view. Các học sinh khác nhiều lần đề nghị cô bé nhảy lại các phân đoạn nổi tiếng trong bài Baby Shark.

Tuy nhiên, dù có bước đệm như vậy, Johnston lại chọn con đường tránh xa giới giải trí khi lớn lên. Cô bé chỉ từng cho biết mình muốn trở thành người mẫu trong tương lai.