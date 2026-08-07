Địa phương nào sẽ giảm nhiều đầu mối trường công nhất?

Hà Nội, Hưng Yên và 8 địa phương khác dự kiến giảm trên 50% đầu mối trường công lập; các tỉnh, thành còn lại dao động 32-50%.

Học sinh trường tiểu học Phan Văn Trị (TP.HCM). Ảnh minh họa: Khương Nguyễn.

Số liệu trên thuộc báo cáo do Bộ GD&ĐT gửi Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về tình hình sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập.

23/34 địa phương dự kiến giảm từ 45% đầu mối trở lên

Cụ thể, tổng số cơ sở giáo dục công lập dự kiến giảm từ 37.138 xuống 19.785, giảm 17.353 đầu mối, tương ứng 46,7%.

Trong đó, Đồng Tháp là địa phương có tỷ lệ giảm nhiều nhất, lên tới 65,1%. Tiếp đến là Hưng Yên với 60,4%, Hà Tĩnh 55,4%.

Bảy địa phương khác dự kiến giảm trên 50% đầu mối gồm TP Hà Nội, Ninh Bình, Lào Cai, Thái Nguyên, Quảng Trị, Vĩnh Long và Cà Mau.

13 địa phương dự kiến giảm từ 45-50%, gồm Nghệ An, Bắc Ninh, Phú Thọ, Tuyên Quang, Quảng Ninh, TP Huế, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, An Giang, TP Cần Thơ, Tây Ninh, Lạng Sơn và Sơn La.

10 địa phương dự kiến giảm từ 35% đến dưới 45%, gồm Hải Phòng, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Gia Lai, Đồng Nai, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Cao Bằng, Điện Biên và Lai Châu. Duy nhất TP.HCM dự kiến giảm 32,18%.

Số cơ sở giáo dục trước và sau sắp xếp cụ thể như sau:

STT Địa phương Trước Sau Giảm Tỷ lệ giảm (%) 1 Đồng Tháp 1.075 375 700 65,1 2 Hưng Yên 1.163 460 703 60,4 3 Hà Tĩnh 652 291 361 55,4 4 Thái Nguyên 929 426 503 54,1 5 Vĩnh Long 1.258 581 677 53,81 6 Lào Cai 1010 473 537 53,2 7 TP Hà Nội 2.153 1.015 1.138 52,9 8 Ninh Bình 1.566 737 829 52,9 9 Quảng Trị 913 441 472 51,7 10 Cà Mau 738 367 371 50,27 11 Quảng Ninh 570 290 280 49,1 12 Đắk Lắk 1.267 649 618 48,8 13 Bắc Ninh 1.139 583 556 48,8 14 An Giang 1.296 678 618 47,7 15 Phú Thọ 1.864 976 888 47,6 16 TP Cần Thơ 1.155 609 546 47,27 17 Quảng Ngãi 877 468 409 46,6 18 Nghệ An 1.449 781 668 46,1 19 Sơn La 406 220 186 45,8 20 Tuyên Quang 1.063 578 485 45,6 21 TP Huế 543 296 247 45,5 22 Tây Ninh 969 530 439 45,3 23 Lạng Sơn 637 349 288 45,2 24 Gia Lai 1.283 715 568 44,3 25 Cao Bằng 514 294 220 42,8 26 Lai Châu 335 194 141 42,1 27 Lâm Đồng 1.453 849 604 41,57 28 Đồng Nai 1.128 676 452 40,1 29 Đà Nẵng 976 590 386 39,5 30 Hải Phòng 1.443 878 565 39,2 31 Thanh Hóa 1.932 1.185 747 38,7 32 Điện Biên 466 290 176 37,8 33 Khánh Hòa 728 457 271 37,2 34 TP.HCM 2.188 1.484 704 32,18

Tổng 34 địa phương 37.138 19.785 17.353 46,7

Theo Bộ GD&ĐT, mức giảm khác nhau phản ánh đặc điểm mạng lưới, dân số, địa lý và phạm vi cơ sở được đưa vào phương án; không đồng nghĩa với tiến độ chậm hoặc hiệu quả thấp.

"Tuy nhiên, mức giảm lớn làm tăng quy mô và phạm vi quản trị của các cơ sở giáo dục sau sắp xếp", Bộ GD&ĐT nhìn nhận.

Về tiến độ sắp xếp, tính đến 9h ngày 6/8, Quảng Ninh và Sơn La đã hoàn thành hoặc dự kiến hoàn thành trước ngày 10/8; trong đó Quảng Ninh đã hoàn thành việc sắp xếp từ giai đoạn trước.

Sáu địa phương gồm Khánh Hòa, TP Huế, TP Hà Nội, Lâm Đồng, An Giang và Cà Mau dự kiến hoàn thành trước ngày 15/8.

Trong khi đó, Quảng Trị, Gia Lai, Thái Nguyên, Cao Bằng, Phú Thọ và Đồng Nai dự kiến hoàn thành trước ngày 20/8, đồng thời cơ bản hoàn thành việc bố trí đội ngũ, tổ chức bộ máy và triển khai hoạt động của các cơ sở giáo dục theo mô hình mới.

Có 8 địa phương (Đà Nẵng, Đồng Tháp, Hải Phòng, Tuyên Quang, Nghệ An, Quảng Ngãi, Tây Ninh và TP Cần Thơ) dự kiến hoàn thành trước ngày 25/8, tạo điều kiện để các địa phương có thời gian rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ khai giảng năm học mới.

Có 12 địa phương (Điện Biên, Hưng Yên, Hà Tĩnh, Ninh Bình, TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Lai Châu, Lào Cai, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Thanh Hóa và Đắk Lắk) dự kiến hoàn thành trước ngày 30/8.

23/34 địa phương dự kiến giảm từ 45% đầu mối trường công trở lên. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Vẫn còn khó khăn, vướng mắc

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo Bộ GD&ĐT, quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc.

Trong đó, hệ thống quy định liên quan đến mô hình tổ chức trường học sau sắp xếp, đặc biệt đối với trường nhiều cấp học, trường có phân hiệu, điểm trường; số lượng cấp phó; vị trí việc làm; định mức nhân sự; chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên chịu tác động sau sắp xếp vẫn chưa được hướng dẫn đầy đủ, thống nhất.

Việc này gây khó khăn cho các địa phương trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện đề án. Bộ nhìn nhận đây là những nội dung có tính chất liên ngành, vượt thẩm quyền giải quyết của địa phương. Nếu không được hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời sẽ ảnh hưởng đến tiến độ sắp xếp.

Bên cạnh đó, Quảng Ngãi, Tuyên Quang và một số tỉnh kiến nghị sáp nhập trường PTDT bán trú với trường phổ thông cùng xã nhằm tối ưu mạng lưới nhưng vẫn giữ nguyên các chế độ chính sách hiện hành. Tuy nhiên, nguyên tắc "không sắp xếp cơ sở giáo dục chuyên biệt với trường phổ thông đại trà" đã gây lúng túng cho các tỉnh khi triển khai.

Do đó, Bộ GD&ĐT đề xuất Phó thủ tướng xem xét cho phép địa phương linh hoạt chủ động sáp nhập nếu đáp ứng các điều kiện về chính sách và quy mô.