Đọc gì trước khi đến Nhật Bản?

Hàng trăm nghìn người Việt đến Nhật Bản mỗi năm. Trước khi lên máy bay, nhiều du khách chọn đọc một cuốn tiểu thuyết để cảm nhận đất nước này theo cách khác.

Du khách đi bộ trên đường phố gần chùa Kiyomizu-dera ở Kyoto, miền Tây Nhật Bản, năm 2023. Ảnh: Reuters.

Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, Nhật Bản đã đón 396.500 lượt khách Việt Nam, tăng 8,7% so với cùng kỳ, đưa Việt Nam trở thành thị trường khách lớn thứ 9 của nước này và đứng thứ ba tại Đông Nam Á.

Theo số liệu được Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) công bố tại Hội thảo Xúc tiến Du lịch Nhật Bản ở Hà Nội hôm 28/7, tính chung cả năm 2025, lượng khách Việt đến Nhật đạt 678.500 lượt, tăng 109,2% so với năm trước và là năm thứ ba liên tiếp lập kỷ lục.

Khi chuẩn bị cho chuyến đi, không ít người chọn bắt đầu bằng một cuốn tiểu thuyết để hiểu hơn về đất nước mặt trời mọc. Và Rừng Na Uy của Haruki Murakami là tác phẩm được nhiều độc giả gợi ý.

Khách Việt ghi lại khung cảnh Nhật Bản đầu tháng 4. Ảnh: Cao Thiên Kim.

Rừng Na Uy gần như không giới thiệu Nhật Bản theo cách một cuốn cẩm nang du lịch vẫn làm. Không có danh sách điểm đến nổi tiếng, không gợi ý lịch trình hay món ăn phải thử.

Thay vào đó, tác giả Haruki Murakami dẫn người đọc bước vào Tokyo cuối thập niên 1960 bằng những chuyến tàu điện, ký túc xá đại học, quán cà phê nhỏ, công viên phủ đầy cây xanh và những con phố yên tĩnh. Nhật Bản hiện lên không hào nhoáng mà rất đời thường, với nhịp sống chậm rãi và những khoảng lặng len lỏi giữa một đô thị đông đúc.

Chính những khung cảnh bình dị ấy lại khiến nhiều độc giả muốn một lần đặt chân đến Nhật Bản. Không ít người chia sẻ rằng sau khi đọc Rừng Na Uy, điều họ mong nhất không phải là ghé thật nhiều điểm check-in nổi tiếng, mà là dành một buổi sáng đi tàu điện, ngồi thật lâu trong một quán cà phê, tản bộ qua những con phố cũ ở Tokyo hay Kyoto, hoặc đơn giản là lặng lẽ quan sát nhịp sống của người dân địa phương.

Bìa sách Rừng Na Uy (sách in ấn bản đặc biệt 20 năm). Ảnh: Nhã Nam.

Với nhiều người, cuốn tiểu thuyết không chỉ kể một câu chuyện tình mà còn khơi gợi cảm giác muốn trải nghiệm một Nhật Bản rất khác - nơi vẻ đẹp nằm ở bầu không khí nhiều hơn là các địa danh.

Ra mắt lần đầu năm 1987, Rừng Na Uy nhanh chóng trở thành hiện tượng xuất bản tại Nhật Bản với hàng triệu bản được bán ra, đồng thời đưa tên tuổi Haruki Murakami vượt ra ngoài biên giới quê hương để trở thành một trong những nhà văn đương đại được yêu thích nhất thế giới.

Nhiều độc giả quốc tế tìm đến tác phẩm như cánh cửa đầu tiên bước vào văn học Nhật Bản, qua đó hình dung rõ hơn về đời sống, tâm lý của giới trẻ và không gian đô thị Nhật trong giai đoạn chuyển mình sau chiến tranh.

Tại Việt Nam, Rừng Na Uy cũng là một trong những tác phẩm văn học Nhật Bản được nhiều thế hệ độc giả yêu thích. Không ít người xem đây là cuốn sách đầu tiên khiến họ muốn đến Nhật Bản, rồi sau chuyến đi lại đọc thêm Murakami để hiểu hơn về đất nước này.

Theo cách đó, cuốn tiểu thuyết không chỉ đưa văn học Nhật Bản đến gần độc giả Việt, mà còn góp phần tạo nên cảm hứng khám phá một "Tokyo của Murakami" - nơi những chuyến tàu, quán cà phê, công viên và các góc phố bình thường lại trở thành điều đáng nhớ nhất.

TOP 10 THỊ TRƯỜNG GỬI KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN NHẬT BẢN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 Nguồn: JNTO Nhãn Hàn Quốc Đài Loan (Trung Quốc) Trung Quốc Đại lục Mỹ Hong Kong (Trung Quốc) Thái Lan Australia Philippines Việt Nam Indonesia Lượt khách Triệu lượt 5.675 3.972 2.058 1.821 1.298 0.704 0.593 0.474 0.396 0.379

Thực tế, sức hút của Nhật Bản vẫn rất lớn với du khách quốc tế. Theo JNTO, nước này đón khoảng 21,1 triệu lượt khách quốc tế trong 6 tháng đầu năm. Riêng thị trường Việt Nam tiếp tục tăng trưởng tích cực với 56.500 lượt khách trong tháng 6, mức cao nhất từng ghi nhận của tháng này.

Cùng với lượng khách, chi tiêu du lịch cũng duy trì ở mức cao. Cơ quan Du lịch Nhật Bản cho biết tổng chi tiêu của khách quốc tế trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 đạt khoảng 2.500 tỷ yen, trong khi mức chi tiêu bình quân mỗi du khách lên tới 244.457 yen, cao nhất từ trước đến nay theo quý.

Ở chiều ngược lại, lượng khách ngày càng đông cũng khiến nhiều điểm đến nổi tiếng như Tokyo, Kyoto hay Osaka tiếp tục đối mặt với áp lực quá tải vào mùa cao điểm. Vì vậy, bên cạnh việc lên lịch trình, nhiều du khách lựa chọn đọc thêm sách trước chuyến đi để hiểu hơn về nhịp sống, văn hóa và những góc rất đời thường của Nhật Bản - những điều đôi khi không xuất hiện trong các cuốn cẩm nang du lịch.