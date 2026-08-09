Đọc sách trở thành mốt thời thượng xa xỉ mới

Việc đọc sách đang trở thành một xu hướng thời trang mới nhờ sự lên ngôi của phong cách "cô nàng đọc sách" trong năm nay.

Theo Straits Times, những nhân vật có tầm ảnh hưởng đối với xu hướng thời trang đang khiến phong cách "cô nàng đọc sách" nổi lên như một xu hướng mới. Việc đọc sách đang trở thành một phần của phong cách sống đẳng cấp, khiến các thương hiệu thời trang cũng phải chạy theo.

Trong kỷ nguyên số, đọc sách chưa bao giờ trở nên "hợp mốt" như lúc này. Tháng 3, thương hiệu Coach ra mắt bộ sưu tập móc khóa hình sách mini. Những móc khóa khắc họa những cuốn sách tí hon bọc da nằm vừa vặn trong lòng bàn tay. Không chỉ là phụ kiện trang trí, người mua có thể mở ra để đọc các tác phẩm kinh điển.

Sách và thời trang gặp nhau

Trong bộ sưu tập đầu tiên của thương hiệu thời trang Dior dành cho mùa Xuân - Hè 2026, giám đốc sáng tạo Jonathan Anderson biến mẫu túi xách Dior Book Tote trứ danh trở thành những cuốn sách đích thực. Bộ sưu tập mang túi xách tên Book Covers thay thế những họa tiết quen thuộc của hãng bằng hình bìa các tác phẩm văn học nổi tiếng.

Hợp tác cùng nhà xuất bản Pháp Les Saints Peres, Dior thêu lên những chiếc túi xách hình bìa của nhiều tác phẩm kinh điển như Dracula của Bram Stoker hay Ulysses của James Joyce.

Bộ sưu tập túi xách lấy cảm hứng từ sách của thương hiệu thời trang Dior dành cho mùa Xuân - Hè 2026. Ảnh: Dior.

Nếu Dior chụp bộ ảnh thời trang bên các quầy sách ngoài trời nằm ven sông Seine ở Paris (Pháp), thì Coach lại đưa dàn người mẫu và diễn viên vào thư viện để chụp hình.

Đây có lẽ là thời đại của "những cô nàng thích đọc sách". Nếu các chuẩn đẹp và xu hướng thời trang trước đây thường chỉ gắn liền với gu ăn mặc và diện mạo, thì phong cách thời trang “yêu đọc sách” hiện nay thể hiện rằng cá nhân đó dường như có chính kiến, có học thức, văn hóa...

Theo Straits Times, trong xã hội ngày càng mệt mỏi vì chủ nghĩa tiêu dùng và sự dư thừa vật chất, việc theo đuổi tri thức đang trở thành biểu tượng địa vị xã hội mới. Tại nhiều quốc gia, các câu lạc bộ sách do những ngôi sao nổi tiếng mở ra đang thu hút sự quan tâm và hưởng ứng từ công chúng.

Các ngôi sao nổi tiếng trong nền công nghiệp giải trí Mỹ như người dẫn chương trình Oprah Winfrey, nữ diễn viên Reese Witherspoon, nữ ca sĩ Dua Lipa, người mẫu Kaia Gerber... đều xây dựng câu lạc bộ sách của riêng mình.

Thương hiệu Coach tung ra bộ sưu tập móc khóa hình sách mini hồi thán 3 năm nay. Ảnh: Marie Claire.

Trong lĩnh vực hàng xa xỉ, các thương hiệu như Chanel, Miu Miu, Prada, Dior và Valentino cũng đều đã tổ chức các câu lạc bộ sách, các buổi trò chuyện xoay quanh chủ đề văn học, nhằm xây dựng cộng đồng fan vừa có kinh tế vừa yêu văn chương. Đây được xem là cách để các hãng nâng cao giá trị văn hóa của thương hiệu hàng xa xỉ.

Theo Elle (Canada), trong bối cảnh mạng xã hội và AI thống trị đời sống con người, việc gắn kết thời trang với sách phản ánh nhu cầu tìm kiếm giá trị trí tuệ bền vững, chiều sâu nội tâm và bản sắc cá nhân trước những đổi thay quá nhanh, quá liên tục.

Sách vì thế không chỉ là phụ kiện thời trang như một xu hướng nhất thời, mà còn trở thành biểu tượng của phong cách sống, niềm khát khao tri thức bền vững, cũng như cách mỗi người kể câu chuyện về bản sắc của riêng mình.

Phản ứng trái chiều của công chúng

Nhiều người cho rằng bất kỳ xu hướng nào khuyến khích con người đọc sách nhiều hơn cũng đều là điều tích cực.

Nhưng cũng có những người cho rằng phong cách thời trang “yêu đọc sách” hiện nay chỉ nhằm thể hiện bản thân, trưng trổ rằng mình thuộc tầng lớp trí thức. Khái niệm "trí thức trình diễn" cũng được nhắc đến nhiều trong các cuộc tranh luận.

Nữ diễn viên Reese Witherspoon, nữ ca sĩ Dua Lipa, người mẫu Kaia Gerber, nữ diễn viên Elle Fanning đều có câu lạc bộ sách của riêng mình, thu hút lượng fan tham gia đông đảo. Ảnh: People.

Bà Olivia Ho, nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành Văn học Anh tại Đại học College London (Anh), cho rằng xu hướng kết hợp giữa thời trang và việc đọc sách thực chất không mới. Từ năm 2009, thương hiệu Olympia Le-Tan đã cho ra mắt những chiếc ví cầm tay hình cuốn sách. Từ năm 2017, phong cách trang phục có họa tiết khắc họa những cuốn sách đã xuất hiện.

Thực tế, từ lâu, sách đã trở thành một nguồn cảm hứng trong thời trang. “Sách mang lại giá trị tri thức bền vững, còn thời trang có sức ảnh hưởng rộng lớn trong đời sống đại chúng. Sách và thời trang đều tìm thấy điều mình cần ở mảng còn lại”, bà Ho nói.

Song song với xu hướng đọc sách là sự trở lại của các phương tiện truyền thống như sách giấy, tạp chí in, báo giấy hay sổ tay.

Đầu năm 2026, khái niệm "lối sống analog" bắt đầu trở thành một phong cách sống được quan tâm. Theo đó, con người được khuyến khích giảm thời gian nhìn màn hình và tìm đến những thú vui thực tế trong đời sống thực.

Theo bà Olivia Ho, điều đáng chú ý là nhiều người đang ngày càng trân trọng việc đọc sách giấy. Nghề đóng sách thủ công hay phục chế sách cũ cũng bất ngờ được quan tâm trở lại, sau quãng thời gian dài bị quên lãng. Bà Ho cho rằng xu hướng này phần nào xuất phát từ sự phát triển của AI.

“Khi con người ngày càng khó biết điều mình nhìn thấy trên Internet là thật hay giả, những vật thể hữu hình, những thú vui thực tế trong cuộc sống bỗng trở thành nơi trú ẩn. Chúng ta muốn cầm một thứ chắc chắn trên tay và có những trải nghiệm rất thật”, bà Ho nói.

Bà Ho cho biết tại Singapore, cộng đồng độc giả yêu đọc sách ngày càng đông đảo. “Tôi từng tham gia nhiều sự kiện xoay quanh văn hóa đọc, các sự kiện này luôn chật kín người. Mọi người đến dự chỉ đơn giản muốn nghe về sách, chia sẻ suy nghĩ của mình, lắng nghe suy nghĩ của người khác... Những việc này chắc chắn không phải để thể hiện hình ảnh với ai”, bà Ho nói.

Là một giảng viên, bà Ho hoan nghênh mọi nỗ lực khuyến khích mọi người đọc sách nhiều hơn, ngay cả khi ban đầu độc giả đọc sách theo trào lưu. “Chúng ta cần khiến việc đọc sách trở nên “ngầu” trở lại”, bà Ho nhấn mạnh.

Trong số ra tháng 4/2026, tạp chí thời trang Vogue (Mỹ) thực hiện bộ ảnh quy tụ dàn người mẫu, diễn viên, vũ công... Tất cả đều xuất hiện với những cuốn sách trên tay. Ảnh: Vogue.

Trong hai tuần của tháng 3, thương hiệu thời trang nữ Rye tại Singapore biến cửa hàng tại khu mua sắm New Bahru thành một hiệu sách. Phối hợp cùng các nhà xuất bản, hãng Rye tổ chức tọa đàm với 3 nữ tác giả người Singapore.

Nhà sáng lập thương hiệu Rye, bà Bessie Ye, cho biết bà rất thích quan điểm của bà Hedwig Anuar, cựu Giám đốc Thư viện Quốc gia Singapore, rằng sách có thể góp phần định hình một quốc gia.

“Thời trang hiếm khi tồn tại độc lập. Nó phản ánh cách sống, cách nghĩ và cách nhìn thế giới của một cộng đồng, một thời đại”, bà Ye nói.

Theo bà Ye, thời trang và sách đều là những hình thức biểu đạt bền vững, cùng lưu giữ được ký ức và bản sắc của từng thời kỳ trong dòng chảy thời gian. Bà Ye không cho rằng việc đọc sách đang trở thành "mốt".

“Đọc sách là điều đã phổ biến từ lâu, nhiều người có nhu cầu đọc sách thực sự. Trong hơn một thập kỷ qua, cuộc sống của chúng ta bị bao vây bởi các loại màn hình. Việc nhiều người thích đọc sách giấy trở lại phản ánh mong muốn giành lại quyền chủ động kiểm soát cuộc sống cá nhân, trong bối cảnh đời sống bị chi phối nhiều bởi thuật toán và dữ liệu lớn.

Với sách, con người có quyền tự quyết nhiều hơn, họ tự chọn mình sẽ đọc gì, thỏa mãn nhu cầu tìm kiếm giá trị trí tuệ, xây dựng chiều sâu nội tâm và bản sắc cá nhân”, bà Ye phân tích.