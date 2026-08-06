Đồng đội của Paredes bị điều tra vì nghi liên quan đường dây ma túy

Carlos Palacios, tiền vệ hiện thuộc biên chế Boca Juniors, trở thành tâm điểm chú ý tại Chile sau khi bị đưa vào diện điều tra liên quan đến một đường dây ma túy.

Cầu thủ người Chile bị nghi liên quan đến đường dây ma túy. Ảnh: Instagram.

Theo Emol, kênh truyền thông từ Chile, cuộc điều tra bắt đầu sau khi Sebastian Soto Guerra, cha vợ Palacios, bị bắt hôm 3/8. Vụ việc nằm trong chiến dịch truy quét các tổ chức bị nghi liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy tại quốc gia Nam Mỹ.

Trong chiến dịch này, cơ quan chức năng Chile thu giữ hơn một tấn nguyên liệu sản xuất cocaine, cocaine hydrochloride và cần sa. Tổng giá trị tang vật ước tính khoảng 18 tỷ peso Chile, tương đương gần 17 triệu euro. Ngoài ma túy, cảnh sát còn phát hiện súng, phương tiện và tiền mặt.

Theo Emol, một trong những địa điểm bị khám xét là căn nhà do Alexia Catalina, vợ của Palacios, thuê. Cơ quan điều tra nghi ngờ tiền vệ Boca Juniors là người chi trả các khoản chi phí liên quan đến căn nhà này. Tại đây, cảnh sát phát hiện ma túy, vũ khí cùng một chiếc xe sang được đăng ký dưới tên của Palacios. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin xác nhận cầu thủ người Chile có trực tiếp tham gia vào hoạt động phạm pháp hay không.

Công tố viên Hector Barros, thuộc khu vực Nam Santiago, cho biết cơ quan điều tra chưa loại trừ bất kỳ khả năng nào. Ông nhấn mạnh Palacios có thể được triệu tập để cung cấp lời khai nếu xuất hiện những thông tin liên quan.

“Chúng tôi không bao giờ loại trừ bất cứ điều gì trong các cuộc điều tra, bởi không biết những thông tin nào có thể xuất hiện trong tương lai”, Barros nói.

Palacios, 26 tuổi, từng thi đấu cho Vasco da Gama và Internacional ở Brazil trước khi trở lại Chile rồi gia nhập Boca Juniors, hiện là đồng đội của tuyển thủ Argentina Leandro Paredes. Tiền vệ này hiện chưa bị buộc tội, nhưng vụ việc đang tạo ra nhiều sự chú ý tại bóng đá Argentina và Chile.

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