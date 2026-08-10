Du khách bị tàu hất văng điện thoại tại 'phố cà phê đường tàu'

Nữ du khách nước ngoài ngồi sát đường ray, cầm điện thoại quay video khi tàu hỏa đến gần. Phần đầu máy va chạm với cô, khiến chiếc điện thoại bị hất văng.

Du khách nước ngoài ngồi sát đường ray khi tàu hỏa lao đến. Ảnh: Chụp màn hình.

Ngày 10/8, đại diện UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) cho biết công an phường đang xác minh vụ nữ du khách ngồi sát đường ray quay video, bị tàu hỏa hất văng điện thoại.

Khách Tây ngồi sát đường ray quay video

Khoảng 13h30-14h ngày 7/8, nhóm 4 du khách nước ngoài đứng trước một căn nhà tại tập thể Nhà Dầu, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, để quay video khi tàu chạy qua phố cà phê đường tàu. Một phụ nữ trong nhóm ngồi sát đường ray, dùng điện thoại ghi hình. Khi tàu di chuyển qua, điện thoại bị phần đầu tàu hất văng ra ngoài.

Theo báo cáo ban đầu, vụ việc không gây thương tích, chiếc điện thoại bị hư hỏng. Sau sự cố, nữ du khách không trình báo công an mà tự rời đi. Nhà chức trách hiện chưa có thông tin về nhân thân, lai lịch của người này.

Sau sự cố, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP. Hà Nội yêu cầu Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám bố trí lực lượng bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và trật tự công cộng trên địa bàn.

Du khách quốc tế tập trung đông đúc tại phố cà phê đường tàu Hà Nội, tháng 7/2025. Ảnh: Châu Sa.

Công an phường được yêu cầu xử lý tình trạng các hộ kinh doanh sử dụng khu vực hành lang an toàn giao thông đường sắt, không để bàn ghế của các hộ kinh doanh ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.

Lực lượng chức năng cũng được giao xử lý các trường hợp sử dụng lòng đường, hè phố để kinh doanh, buôn bán trái quy định; dừng, đỗ phương tiện không đúng nơi quy định tại khu vực nhà ga, bến xe, bệnh viện, trường học.

Phố cà phê đường tàu đứng trước bài toán an toàn

Phố cà phê đường tàu hình thành từ năm 2018, dọc tuyến đường sắt qua các phố Lê Duẩn, Khâm Thiên, Trần Phú, Phùng Hưng, đoạn giữa ga Hà Nội và Long Biên. Khu vực này thu hút đông du khách nhờ trải nghiệm uống cà phê sát đường ray.

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt đã bị yêu cầu xử lý từ năm 2019, song thường tái diễn sau mỗi đợt kiểm tra.

Theo phương án được UBND Hà Nội đề xuất hồi tháng 1, tàu khách từ phía Nam sẽ dừng tại ga Hà Nội, tàu khách từ phía Bắc dừng ở ga Gia Lâm. Khi đó, đoạn tuyến giữa hai ga, nơi có phố cà phê đường tàu và cầu Long Biên, sẽ không còn tàu khách chạy qua.

Phương án trung chuyển hành khách giữa hai ga sẽ do các sở, ngành của thành phố xây dựng và triển khai.

"Đề xuất dừng chạy tàu qua phố cà phê đường tàu Hà Nội cần được nhìn nhận không chỉ bằng cảm xúc du lịch, mà bằng logic vận hành và an toàn của một hệ thống đường sắt đô thị xuyên tâm", TS Phan Lê Bình, chuyên gia giao thông, Trưởng đại diện Văn phòng tư vấn OCG Nhật Bản, nói với Tri Thức - Znews.

Du khách trong và ngoài nước đồng loạt ghi hình khi đoàn tàu chạy qua phố cà phê đường tàu Hà Nội. Ảnh: Trần Hiền.

Theo ông Bình, dừng chạy tàu qua phố cà phê đường tàu là cần thiết về mặt an toàn, bởi đặc thù vận hành của tàu hỏa khác hoàn toàn các phương tiện đường bộ.

"Khi đang di chuyển, tàu hỏa rất khó để phanh lại trong quãng thời gian ngắn. Ở vận tốc 80 km/h, tàu mất 500-600 m để dừng hẳn. Trong đô thị, chỉ cần một người hoặc một xe máy lọt vào đường ray là tai nạn gần như không thể tránh", ông nói.

Ngay cả với hệ thống đường sắt hiện đại, khi đi vào khu vực đô thị, tốc độ tàu thường bị khống chế ở mức 15-20 km/h, không phải vì hạ tầng kém mà vì không dám tăng tốc. Một va chạm nhỏ với tàu hỏa cũng có thể dẫn tới hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Phố cà phê đường tàu Hà Nội, nơi hàng quán mọc san sát hai bên đường ray, theo ông Bình, là tình huống hiếm và nguy hiểm, gần như không được chấp nhận ở các đô thị khác trên thế giới.

Không phủ nhận sức hút của phố cà phê đường tàu, chuyên gia cho rằng đây là mô hình hiếm hoi, luôn được truyền thông quốc tế ca ngợi là "độc đáo, phấn khích", thậm chí tương đối an toàn nếu tuân thủ quy định.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy không ít du khách mải mê chụp ảnh, tạo dáng quá sát đường ray khi tàu chạy qua. Nguy cơ càng lớn với những người đã sử dụng rượu, bia và không làm chủ hành vi.

"Nếu bỏ phố cà phê đường tàu, chắc chắn sẽ có sự tiếc nuối. Nhưng Hà Nội không thiếu điểm đến. Du lịch không thể đánh đổi bằng rủi ro tai nạn đường sắt, thứ mà chỉ cần một lần xảy ra là hậu quả khôn lường", chuyên gia nhận định.

Cơ quan chức năng nhiều lần ra quân xử lý quán cà phê lấn chiếm hành lang đường sắt. Ảnh: Trần Hiền.

Bài toán vận hành chưa dễ giải

Một điểm khiến chuyên gia băn khoăn trong đề xuất của Hà Nội là vai trò kỹ thuật đặc biệt của ga Hà Nội. Đây không chỉ là ga trung chuyển hành khách mà còn là nơi lập tàu, tháo - ghép toa, đổi đầu máy.

Nhiều đoàn tàu, toa xe, đầu máy cần di chuyển qua đoạn Hà Nội - Gia Lâm để phục vụ bảo dưỡng, sửa chữa, đặc biệt khi phải đưa về ga Hà Nội hoặc ga Yên Viên.

"Nếu dừng chạy tàu qua trung tâm Hà Nội, công tác vận hành kỹ thuật sẽ bị ảnh hưởng", TS Phan Lê Bình nói.

Theo ông, nhiều khả năng vẫn sẽ phải duy trì các chuyến tàu nhiệm vụ chạy qua trung tâm thành phố. Các chuyến tàu này có thể được bố trí vào khung giờ khuya, khi không còn du khách, nhằm giảm rủi ro và tác động.

Khi các chuyến tàu khách trong khung giờ thông thường không còn đi qua, sức hút của phố cà phê đường tàu sẽ dần phai nhạt. Mô hình kinh doanh này cũng sẽ thu hẹp một cách tự nhiên.

Đổi lại, an toàn giao thông đường sắt sẽ được đảm bảo ở mức cao hơn.

Du khách đứng ngoài hàng rào ghi lại cảnh đoàn tàu vụt qua. Ảnh: Trần Hiền.

Từ năm 2019 đến nay, Hà Nội loay hoay "khai tử" phố cà phê đường tàu nhưng chưa thể xử lý triệt để. Theo chuyên gia, đề xuất lần này có thể là bước đi mạnh tay hơn, dù phải chấp nhận những đánh đổi nhất định về trải nghiệm và tiện lợi.

"Du lịch cần sáng tạo, nhưng giao thông đường sắt có một ranh giới không thể vượt qua, đó là an toàn", ông nói.