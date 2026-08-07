Đường ven sông Hồng sạt do mưa lớn

Do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, tuyến đường tỉnh lộ 161 đoạn qua thôn Liên Hà 1, xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai sạt lở khoảng 30m xuống sông Hồng.

Hiện trường vụ sạt lở ghi nhận đêm 6/8 đến 7h sáng 7/8. Ảnh: Công an xã Bảo Hà.

Theo thông tin từ Công an xã Bảo Hà, khoảng 23h, ngày 6/8, tuyến đường tỉnh lộ 161 đoạn qua thôn Liên Hà 1, xã Bảo Hà xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Toàn bộ đoạn đường dài khoảng 30m đã bị sạt lở xuống ta luy âm phía bờ sông Hồng.

Điểm sạt lở kéo dài khiến các phương tiện từ xã Lâm Giang đi Bảo Hà chỉ tạm thời di chuyển qua bằng xe máy, các phương tiện khác không thể lưu thông.

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện tham gia giao thông, lực lượng Công an xã Bảo Hà đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tổ chức ứng trực xuyên đêm, cắm biển cảnh báo, căng dây, hướng dẫn, phân luồng giao thông và thường xuyên nhắc nhở người dân không đi vào khu vực nguy hiểm.

Công an xã Bảo Hà khuyến cáo người dân khi lưu thông qua khu vực trên cần tuyệt đối chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, giảm tốc độ, quan sát kỹ và chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp để đảm bảo an toàn.