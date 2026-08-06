Giải mã Người nhện

Bốn năm sau bùa phép xóa ký ức của Doctor Strange, Peter sống lặng lẽ giữa New York, trở thành cộng sự đắc lực cho phe cảnh sát trấn áp lũ tội phạm. Song chẳng một ai nhớ danh tính thật phía sau chiếc mặt nạ Spider-Man.

Rắc rối ập tới khi một nữ phản diện bí ẩn xuất hiện, với quyền năng thao túng tâm trí cực kỳ đáng sợ. Peter là người hiếm hoi miễn nhiễm trước siêu năng lực ấy, trở thành niềm hy vọng duy nhất bảo vệ an ninh thành phố. Song, điều tồi tệ là cơ thể cậu bắt đầu bộc lộ những dấu hiệu bất ổn.

Một thứ gì đó khiến DNA của “nhện nhọ” biến đổi.

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Chuyện gì xảy ra với Peter Parker?

Sau những sự kiện của No Way Home, Peter Parker gần như dành toàn bộ thời gian để truy bắt tội phạm. Không còn MJ, Ned, Avengers hay Tony Stark, cậu lao đầu vào công việc của Spider-Man như một cách trốn tránh nỗi cô đơn giữa thành phố triệu dân.

Ngay từ đầu phim, cơ thể Peter đã xuất hiện những dấu hiệu bất thường. Cậu liên tục cảm thấy đau nhức cổ tay, bị những cơn đau đầu dữ dội hành hạ. Peter thậm chí còn tâm sự điều này với nữ thanh tra Jean DeWolff thân thiết trong những cuộc trò chuyện qua điện thoại, nhưng bản thân cậu cũng không biết chính xác chuyện gì đang diễn ra với cơ thể mình.

Biến cố xảy đến khi Peter tình cờ gặp lại Ned sau nhiều năm. Anh bạn này vừa trở về New York sau thời gian theo học tại MIT. Peter lặng lẽ theo chân cậu bạn thân năm xưa đến căn hộ mới, để rồi phát hiện MJ cũng đang sống tại đây. Buồn thay, cô đã có bạn trai mới và dĩ nhiên là hoàn toàn không còn ký ức gì về Peter Parker.

Spoiler Dấu hiệu đầu tiên trên cơ thể Peter Khoảnh khắc này trở thành cú sốc lớn nhất mà “nhện nhọ” phải đối diện kể từ sau những sự kiện của No Way Home. Peter suy sụp, vội trở về nhà và lịm đi. Khi tỉnh dậy, cậu phát hiện bản thân bị bao bọc trong một lớp kén nhện trên mép mái nhà - dấu hiệu đầu tiên cho thấy cơ thể đang trải qua quá trình biến đổi mạnh mẽ. Hiện nội dung Ẩn nội dung



Brand New Day đã mang về hơn 1 tỷ USD sau 5 ngày chiếu.

Spoiler Nguyên nhân khiến DNA của Peter biến đổi Thông qua E.V. (trợ lý AI), Peter biết được rằng nguyên nhân chính là phản ứng của cơ thể trước sang chấn tâm lý kéo dài. Những tổn thương sau cái chết của dì May, việc tự xóa mình khỏi ký ức của cả thế giới và một thời gian dài sống cô độc khiến DNA nhện trong cơ thể cậu bắt đầu mất cân bằng. E.V. cho hay Peter càng cô lập bản thân, phần "con người" càng suy yếu. Điều đó đồng nghĩa DNA nhện ngày càng chiếm ưu thế. Nói cách khác, Peter đang mất dần bản sắc của Peter Parker và ngày càng trở nên giống một con nhện. Một cài cắm thú vị trong Brand New Day là chi tiết bộ phim tài liệu về loài nhện phát trên màn hình máy tính trong căn hộ, nhấn mạnh quá trình biến đổi của loài nhện theo thời gian như một phép ẩn dụ cho chính những thay đổi bên trong Peter Parker. Trong truyện tranh Marvel cũng từng có một câu chuyện tương tự. Sau trận chiến với Morlun, Spider-Man bị mất một mắt và tưởng chừng qua đời trong bệnh viện. Khi tỉnh lại, anh cũng được bao bọc trong một lớp tơ nhện, rồi phát hiện cơ thể đã tự chữa lành và sở hữu những năng lực mới. Theo nguyên tác, Spider-Man còn có thêm khả năng nhìn trong bóng tối, những chiếc ngòi độc mọc ở cẳng tay cùng nhiều sức mạnh khác. Còn ở Brand New Day, cậu cũng sở hữu nhiều năng lực mới, song không cực đoan đến vậy. Hiện nội dung Ẩn nội dung

Spoiler Những năng lực mới của Spider-Man Đầu tiên, Peter có thể tạo tơ sinh học. Nếu trước đây cậu phải phụ thuộc hoàn toàn vào thiết bị bắn tơ tự chế tạo, thì giờ đây, cơ thể tự sản sinh tơ và phóng ra trực tiếp từ cổ tay. Tuy nhiên, Peter chưa thể lập tức làm chủ được nó, phải mất rất nhiều thời gian để làm quen, tập luyện, liên tục thất bại trong việc điều khiển tơ sinh học, từ việc căn thời điểm phóng tơ cho đến giữ thăng bằng khi đánh đu giữa các tòa nhà. Ngoài ra, giác quan nhện của Peter cũng trở nên cực kỳ nhạy cảm. Giờ đây, nó không đơn thuần cảnh báo nguy hiểm mà phát triển thành hệ thống cảm nhận gần giống radar của Daredevil. Peter có thể nghe, nhìn và cảm nhận gần như mọi chuyển động diễn ra trong phạm vi rất lớn. Mặt trái của sức mạnh này là sự quá tải thụ cảm. Hàng tỷ âm thanh, hình ảnh và tín hiệu thần kinh cùng lúc đổ vào não khiến Peter gần như mất khả năng tập trung. Cậu đôi khi rơi vào trạng thái hoảng loạn hoặc đau đớn, choáng váng và không thể kiểm soát cơ thể. Lo sợ những biến đổi sẽ tiếp tục vượt tầm kiểm soát, Peter tìm đến Bruce Banner (Hulk/Người Khổng Lồ Xanh). Bruce giới thiệu thiết bị ức chế từng giúp ông hạn chế Hulk xuất hiện, cho phép Peter nghiên cứu phiên bản phù hợp với DNA nhện. Chiếc vòng ức chế giúp Peter kiểm soát sức mạnh trong thời gian ngắn, nhưng chỉ là giải pháp tạm thời. Song, thay đổi lớn nhất với cậu là về sức mạnh thể chất, thể hiện rõ nhất trong trận chiến với nhóm ninja The Hand đã bị “tẩy não” tại trụ sở Sở Kiểm soát Thiệt hại (DODC). Peter chủ động tháo bỏ thiết bị ức chế, chấp nhận hoàn toàn những biến đổi bên trong cơ thể. Kết quả là sức mạnh của Spider-Man tăng vọt. Người Nhện dễ dàng đánh bại toàn bộ thành viên The Hand, bất chấp những loại vũ khí được DODC phát triển riêng để đối phó với chính cậu. Hiện nội dung Ẩn nội dung

Qua loạt chi tiết này, không ngoa khi khẳng định đây là phiên Spider-Man mạnh mẽ nhất từng xuất hiện trong MCU.



Dị nhân Jean Grey chính thức đặt chân vào MCU.

Ý nghĩa thực sự của "Brand New Day"

Trở lại với cao trào phim, Peter sau quá trình điều tra phát hiện kẻ đứng sau hàng loạt vụ tấn công nhằm vào Sở Kiểm soát Thiệt hại là Jean Grey, với năng lực ngoại cảm và điều khiển tâm trí cực kỳ mạnh mẽ. Mục tiêu của Jean là đột nhập vào kho lưu trữ tuyệt mật của DODC để tìm một vật thể bí ẩn mang tên “V-Max” - thông điệp cuối cùng mà người chị gái mất tích đã truyền cho Jean.

Spoiler Cao trào: Peter đối đầu Jean Grey Peter cùng cộng sự Frank tìm cách ngăn chặn Jean. Vào đúng thời khắc quyết định, cậu thành công gắn thiết bị ức chế lên Jean, khiến năng lực đặc biệt của cô bị vô hiệu hóa. Rắc rối tưởng như đã khép lại, nhưng rồi mọi chuyện rẽ hướng khi Jean phát hiện sự thật về cái chết của chị gái. Trong cơn tuyệt vọng, nữ dị nhân trẻ giải phóng toàn bộ giới hạn sức mạnh và gần như “đóng băng” cả một vùng thành phố, bao phủ cả khu vực nơi MJ và Ned sinh sống. Phát hiện sự thật về DODC và hiểu được câu chuyện của Jean, Peter liều lĩnh tiếp cận để thuyết phục cô buông bỏ thù hận. Thay vì lựa chọn chiến đấu, cậu chủ động mở tâm trí để Jean bước vào vùng ký ức bị chôn giấu của mình. Tại đây, Jean gặp dì May. Đây được xem là phân cảnh quan trọng nhất của bộ phim, khi những thù hận trong cô gái trẻ được hóa giải một cách kỳ diệu. Dì May không nói về sức mạnh hay trách nhiệm giải cứu thế giới. Bà nhắc Peter và Jean rằng giá trị của mỗi cá nhân không nằm ở việc họ mạnh mẽ đến đâu, mà ở chính bản chất con người. Sở hữu năng lực phi thường có thể khiến họ cô độc, nhưng điều quan trọng là phải biết chăm sóc và chấp nhận bản thân mình. Lời khuyên ấy khiến suy nghĩ trong Jean thay đổi. Cô lần đầu mở lòng với Peter, còn Peter cũng thừa nhận mình không thể tiếp tục sống như một cái bóng cô độc giữa New York. Hiện nội dung Ẩn nội dung

Spoiler Cảnh kết của bộ phim Ở hồi kết phim, Peter quyết định thay đổi cách sống. Cậu không còn trốn tránh quá khứ hay cố tồn tại như một Spider-Man “không ai biết là ai”. Trong cảnh cuối, Peter còn mua một bó hoa rồi tình cờ gặp Ned tại quán cà phê. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, cậu chủ động giới thiệu đúng tên thật của mình, thay vì dùng cái tên giả Maynard. Ban đầu, Ned hoàn toàn không nhớ Peter. Nhưng khi Peter thực hiện chuỗi động tác bắt tay đặc biệt mà chỉ hai người biết, Ned vô thức làm theo rồi bàng hoàng gọi tên Peter. Đây cũng là khoảnh khắc khép lại bộ phim. Hiện nội dung Ẩn nội dung



MJ và Ned nhiều khả năng đã lấy lại ký ức về Peter.

Chi tiết này làm dấy lên giả thuyết rằng năng lực của Jean Grey đã vô tình phá vỡ phép xóa ký ức của Doctor Strange. Trước đó, khi bị Jean điều khiển, MJ đã bật khóc không rõ nguyên nhân và sau đó xuất hiện với chiếc vòng cổ Black Dahlia mà Peter từng tặng. Đây đều là những dấu hiệu cho thấy ký ức cũ có thể đang dần quay trở lại với bạn gái Người Nhện.

Nếu giả thuyết này đúng, không chỉ MJ, Ned, mà Bruce Banner cũng có khả năng đã nhớ lại Peter, bởi ông cũng từng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ năng lực của Jean.

Spoiler Phân cảnh after-credit hé lộ điều gì? Ngoài ra, một ẩn số thú vị xuất hiện trong cảnh after-credit. Ứng dụng dò tìm Spider-Man của Ned bất ngờ phát hiện tín hiệu của một Spider-Man khác ngoài không gian. Chi tiết này được đặt cạnh các sự kiện sau Thunderbolts và Fantastic Four: The First Steps, khi tàu của Fantastic Four tiến vào Earth-616, còn Doctor Doom được cho là đã bắt cóc Franklin Richards. Bộ phim không xác nhận danh tính Spider-Man mới, nhưng mở ra hàng loạt khả năng, từ một biến thể khác của Người Nhện, sự trở lại của Venom và Symbiote, cho đến việc kết nối MCU với vũ trụ Spider-Verse. Hiện nội dung Ẩn nội dung

Thay vì khép lại câu chuyện, Brand New Day sử dụng đoạn kết để tái sinh Peter Parker. Sau nhiều năm đánh mất bản thân, cậu cuối cùng đã chấp nhận cả Peter Parker lẫn Spider-Man cùng tồn tại trong một con người. Và đó có lẽ mới là ý nghĩa thực sự của cái tên Brand New Day.