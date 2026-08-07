Giữ Vinicius, Real Madrid đối mặt tiền lệ nguy hiểm

Đề nghị mới có thể mở đường để Vinicius Junior ở lại Bernabeu, nhưng cũng cho thấy Real Madrid đã phải thay đổi lập trường trước sức ép từ Arsenal.

Vinicius Junior đứng trước thời điểm quyết định tương lai sau gần 19 tháng đàm phán với Real Madrid.

Cuộc đàm phán gia hạn giữa Real Madrid và Vinicius Junior cuối cùng cũng xuất hiện chuyển biến đáng kể sau gần 19 tháng giằng co. Trong bối cảnh Arsenal tăng cường sự quan tâm tới ngôi sao người Brazil, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha được cho là đã gửi một đề nghị tốt hơn sau cuộc gặp tại Madrid hôm 5/8.

Vinicius còn hợp đồng đến hết mùa giải tới, nhưng quá trình thương lượng đình trệ từ tháng 1/2025. Hai bên đều nhiều lần công khai mong muốn tiếp tục gắn bó, song khoảng cách về tài chính khiến mọi cuộc trao đổi trước đó không đi đến đâu.

Tiền đạo 26 tuổi được cho là muốn nhận khoảng 30 triệu euro mỗi mùa, mức thu nhập có thể đưa anh vào nhóm cầu thủ hưởng lương cao nhất lịch sử Real Madrid. Đội chủ sân Bernabeu không sẵn sàng đáp ứng yêu cầu này bởi lo ngại nó sẽ phá vỡ cấu trúc lương, đặc biệt khi Jude Bellingham cùng nhiều trụ cột khác cũng sẽ bước vào các cuộc đàm phán gia hạn trong tương lai.

Real Madrid từng đề nghị mức lương khoảng 22 triệu euro mỗi năm, nhưng vẫn chưa đủ để thuyết phục Vinicius. Khi đó, tại Madrid xuất hiện quan điểm rằng Chủ tịch Florentino Perez sẽ không nhượng bộ thêm.

Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi nhanh chóng.

Theo The Athletic, đại diện của Vinicius đã có cuộc gặp với Tổng giám đốc Jose Angel Sanchez và trưởng bộ phận tuyển trạch Juni Calafat. Sau buổi làm việc này, Real Madrid gửi thêm một đề nghị cải thiện. Giá trị cụ thể chưa được tiết lộ, nhưng ESPN cho biết mức lương và các khoản thưởng dành cho tiền đạo người Brazil đều được nâng lên.

BBC Sport nhận định Real Madrid có thể nhận được câu trả lời của Vinicius chỉ trong vài giờ, thay vì phải chờ thêm nhiều ngày.

Arsenal tạo ra bước ngoặt

Trước mùa hè năm nay, câu chuyện hợp đồng của Vinicius gần như không có diễn biến đáng kể. Hai bên liên tục khẳng định muốn tìm tiếng nói chung, nhưng không ai thực sự chịu lùi bước.

Những thông tin xuất hiện trong suốt thời gian dài cũng chỉ xoay quanh một vấn đề quen thuộc: Vinicius muốn được trả lương tương xứng với vị thế, còn Real Madrid kiên quyết bảo vệ giới hạn tài chính của CLB. Đàm phán đình trệ trong mùa 2024/25, rồi tiếp tục bế tắc ở mùa giải kế tiếp.

Sự quan tâm từ Arsenal giúp Vinicius có thêm lợi thế trên bàn thương lượng với đội chủ sân Bernabeu.

Sự cứng rắn của Real Madrid càng trở nên rõ ràng khi đội bóng chi nhiều tiền trên thị trường chuyển nhượng. "Los Blancos" lần lượt bổ sung Bernardo Silva, Ibrahima Konate, Denzel Dumfries, Marc Cucurella và Carlos Espi. Họ cũng được cho là đạt thỏa thuận chiêu mộ Yan Diomande với tổng giá trị có thể lên tới 140 triệu euro.

Việc sẵn sàng đầu tư lớn cho các tân binh nhưng vẫn chần chừ trước yêu cầu của một trong những ngôi sao quan trọng nhất đội hình khiến Vinicius có lý do để không hài lòng. Anh đã ghi 128 bàn cho Real Madrid, giành hai chức vô địch Champions League và trở thành một trong những gương mặt đại diện của CLB.

Dù vậy, Real Madrid chỉ thực sự đẩy nhanh tiến độ khi Arsenal xuất hiện.

Đội bóng thành London được cho là đang theo dõi sát tình hình và sẵn sàng thực hiện một thương vụ lớn nếu Vinicius quyết định rời Bernabeu. Khả năng cầu thủ người Brazil sang Premier League vẫn còn nhiều trở ngại, nhưng không còn bị xem là điều hoàn toàn viển vông.

Sức ép từ Arsenal dường như buộc Real Madrid phải hành động. Chỉ trong thời gian ngắn, đội bóng Tây Ban Nha được cho là đã hai lần cải thiện đề nghị dành cho cầu thủ mang áo số 7.

Nếu Vinicius ký hợp đồng mới, cuộc gặp hôm 5/8 có thể được xem là bước ngoặt của quá trình đàm phán. Sau nhiều tháng không có tiến triển, lần đầu tiên hai bên tiến gần một thỏa thuận thực sự.

Đó cũng là dấu hiệu cho thấy vị thế của Vinicius tại Bernabeu lớn đến mức Real Madrid không thể tiếp tục giữ thái độ chờ đợi.

Florentino Perez đã phải lùi bước?

Florentino Perez nổi tiếng là nhà đàm phán lạnh lùng và cứng rắn. Chủ tịch Real Madrid từng từ chối đáp ứng yêu cầu của Cristiano Ronaldo và Sergio Ramos, chấp nhận để hai biểu tượng này rời CLB lần lượt vào năm 2018 và 2021.

Mesut Ozil cũng phải chia tay Madrid vào năm 2014. Luka Modric rời đội vào năm 2025 dù muốn tiếp tục khoác áo trắng. Ngay cả Carlo Ancelotti, một trong những HLV thành công nhất lịch sử CLB, cũng không nằm ngoài nguyên tắc ấy.

Thông điệp của Real Madrid luôn rất rõ ràng: không cá nhân nào được đứng trên đội bóng.

Nguyên tắc đó từng được áp dụng với Vinicius. Bất chấp thành tích và tầm ảnh hưởng của tiền đạo người Brazil, ban lãnh đạo vẫn từ chối trao cho anh mức lương được cho là quá cao. Real Madrid muốn giữ ngôi sao số một, nhưng không muốn phải thay đổi toàn bộ cấu trúc tài chính chỉ để làm điều đó.

Sự xuất hiện của Arsenal đã làm lung lay lập trường ấy. Real Madrid chưa đáp ứng toàn bộ yêu cầu của Vinicius, nhưng việc liên tiếp nâng đề nghị cho thấy CLB không còn giữ được sự lạnh lùng như trước. Nguy cơ mất một cầu thủ đang ở độ chín của sự nghiệp khiến họ phải cân nhắc lại giới hạn của mình.

Real Madrid muốn giữ Vinicius nhưng cũng phải tránh tạo ra một tiền lệ nguy hiểm trong cấu trúc lương của đội bóng.

Ở góc độ Vinicius, đây là một chiến thắng trong quá trình thương lượng. Anh không chỉ có thêm cơ hội nhận mức đãi ngộ tốt hơn mà còn chứng minh được giá trị của mình đối với Real Madrid. Sự quan tâm từ Arsenal giúp phía cầu thủ có thêm sức nặng, qua đó buộc đội bóng Tây Ban Nha phải thay đổi cách tiếp cận.

Tuy nhiên, sự nhượng bộ này cũng đặt Real Madrid trước một bài toán khác. Nếu hợp đồng mới của Vinicius vượt quá đáng kể khung lương hiện tại, Jude Bellingham và các trụ cột khác hoàn toàn có thể đưa ra yêu cầu tương tự khi bước vào quá trình gia hạn.

Một thỏa thuận được ký kết có thể giúp Real Madrid giữ chân ngôi sao quan trọng nhất hàng công, nhưng đồng thời tạo ra tiền lệ không dễ kiểm soát. Đội bóng Hoàng gia vì thế phải tìm được điểm cân bằng giữa việc bảo vệ Vinicius và duy trì trật tự trong phòng thay đồ.

Các điều kiện đang dần thuận lợi để tiền đạo người Brazil tiếp tục chơi bên hành lang trái của Real Madrid. Hai bên đều muốn ở lại với nhau và khoảng cách tài chính dường như đã được thu hẹp.

Tuy nhiên, đề nghị mới chỉ thực sự trở thành bước đột phá nếu Vinicius tiếp tục chứng minh giá trị tương xứng với sự nhượng bộ của CLB. Nếu không, Real Madrid có thể phải trả giá cho chính quyết định phá vỡ một nguyên tắc từng được Florentino Perez bảo vệ suốt nhiều năm.