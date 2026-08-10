Gọi tên lên kèo: Gen Z miền Trung thích thú với công nghệ ‘AI Twist’

Khi “giữ chuỗi” trở thành nét văn hóa độc đáo của Gen Z, Huda Ice Twist khéo léo lồng ghép yếu tố này vào chiến dịch truyền thông, đưa giới trẻ miền Trung bước vào mùa hè sôi động.

“Nếu Thanh Phương không gửi cho tôi video này, có khi giờ này cả nhóm cũng không ngồi đây”, Anh Quân (23 tuổi, Đà Nẵng), vừa nói với hội bạn cấp ba trên bàn nhậu, vừa giơ điện thoại để khoe tin nhắn cách đây vài hôm từ bạn thân. Trên màn hình hiện lên đoạn video ngắn được tạo bằng AI với cảnh Phương đang dạo phố trong bộ đồ thể thao, bất ngờ bắt được lon Huda Ice Twist - thương hiệu bia thuộc Carlsberg Việt Nam.

Trong khi đó, Mai Trang, một thành viên khác của nhóm, cũng khiến hội bạn bất ngờ khi chia sẻ: “Cả nhóm bị Phương ‘gài kèo’ để đua thử thách trên mạng. Chúng tôi cũng được Phương mời tham gia ‘giữ chuỗi’ đây”.

Kết hợp công nghệ với văn hóa Gen Z

Từ đoạn video ngắn vài giây, cả nhóm bạn thân tụ họp sau nhiều tháng bận rộn. Đó cũng là câu chuyện đang diễn ra trong các cuộc thảo luận của giới trẻ miền Trung hè này, khi thử thách “Vua chuỗi kèo” của Huda Ice Twist trở thành lý do mới để bạn bè tìm đến nhau.

Giới trẻ hào hứng tham gia thử thách “Vua chuỗi kèo”. Hình ảnh có ứng dụng AI.

Lấy cảm hứng từ cách Gen Z thích “giữ chuỗi” trên mạng xã hội, dịp hè này, Huda Ice Twist ra mắt thử thách AI Challenge "Vua chuỗi kèo”. Giờ đây, công nghệ không chỉ tạo ra những video AI độc đáo từ tấm ảnh chân dung cá nhân, mà còn trở thành cách gài kèo nhậu được biến tấu bất ngờ, khiến hội bạn khó từ chối, đưa cuộc vui từ màn hình điện thoại nối dài ra bàn nhậu.

Không dừng ở một vài nhóm bạn, đường đua “Vua chuỗi kèo” còn có sự góp mặt của loạt TikToker đình đám tại miền Trung. Chính ý tưởng kết nối từ online tới offline này tạo nên sức hút với nhiều bạn trẻ miền Trung.

Khi công nghệ trở thành lời mời nhập hội

Thanh Phương, một bạn trẻ tham gia thử thách, chia sẻ: “Nếu chỉ ‘mời lơi’, mình khó gom được cả nhóm bạn trong dịp về quê nghỉ hè này. Khi lướt trúng video của Huda Ice Twist và thấy các TikToker yêu thích xuất hiện, mình thực sự ấn tượng với cách ‘gài kèo’ mà Huda Ice Twist nghĩ ra. Mình liền nhảy số và nghĩ thay vì hỏi ‘hôm nào gặp nhau’, hay ‘hôm nào rảnh?” như mọi lần, tại sao không ‘gài kèo’ bằng đường link dẫn đến video mà hội bạn có thể tò mò click vào. Ban đầu, mình chỉ gửi cho vài người bạn thân, rồi họ lại gửi cho những người khác. Sau đó, cả nhóm tạo nhóm chat mới để bàn về cuộc nhậu họp lớp”.

Theo Phương, phản ứng chung của những người bạn nhận được video là rất bất ngờ. Bởi, không ai nghĩ cô bạn biến lời rủ đi nhậu thành cú “twist” thú vị và khó lòng từ chối.

Mai Trang tâm sự: “Mình bật cười khi thấy tạo hình AI của Phương trong video, mà cũng cảm thấy tương tự với phiên bản của chính mình. Vì không muốn là người duy nhất bị ‘gài kèo’, mình rất tích cực kéo mấy bạn khác vào chuỗi. Loanh quanh một hồi, cả nhóm cũng chốt được kèo gặp mặt luôn”.

Huda Ice Twist là “chất xúc tác” không thể thiếu với Gen Z miền Trung. Hình ảnh có ứng dụng AI.

Không phải ai tham gia “Vua chuỗi kèo” cũng dễ hẹn ra quán ngay trong tuần. Với Nhật Nam (27 tuổi, Huế), chuỗi kèo mang ý nghĩa khác, ít ồn ào nhưng chạm cảm xúc hơn.

Cùng lớn lên ở Huế, nhưng Thành Đạt (bạn thân của Nam), quyết định Nam tiến lập nghiệp trong những năm qua. Cả hai ít có dịp trò chuyện, chỉ thỉnh thoảng bình luận dưới ảnh hay thả tim vội vào story đăng trên mạng xã hội. Thấy Đạt đã lâu không xuất hiện trong danh sách trò chuyện, Nam dùng chuỗi kèo của mình để “gọi tên” người bạn cũ.

“Nhận được video của Nam, mình bất ngờ vì cả năm rồi hai đứa không nhắn tin qua lại nhiều. Nam nhớ đến mình đầu tiên trong thử thách. Ở phía ngược lại, mình không chỉ nhớ Nam, mà còn những lần rủ ra quán vỉa hè cách đây vài năm, cụng lon bia chia sẻ về dự định rời Huế vào TP.HCM. Mình tự nhủ phải sắp xếp về sớm để hai đứa ngồi lại, tay cầm lon Huda Ice Twist, tiếp tục câu chuyện dang dở trong mấy năm xa cách”, Đạt tâm sự.

Với thử thách "Vua chuỗi kèo", những lời mời đi nhậu được lồng ghép trong video biến hình AI, khơi gợi sự tò mò và khiến hội bạn bị "gài kèo" khó lòng từ chối nhập cuộc. Hình ảnh có ứng dụng AI.

Với Nam và Đạt, “giữ chuỗi” không chỉ là xu hướng nhất thời, mà còn là cách để những người bận rộn, ít tương tác vẫn cảm nhận sự quan tâm của bạn bè. Điều này tương tự lời nhắc rằng dù xa cách đến mấy, tên của mình vẫn được nhớ tới trong chuỗi vui.

Đó cũng là điều khiến “Vua chuỗi kèo” có ý nghĩa vượt ra ngoài trào lưu giải trí đơn thuần. Từ nhóm bạn cấp ba của Anh Quân, tới những TikToker truyền cảm hứng cho đến Thanh Phương, hay khoảnh khắc riêng tư giữa Nhật Nam và Thành Đạt, mỗi chuỗi kèo là câu chuyện kết nối khác nhau, nhưng đều bắt đầu bởi hành động giản đơn - tạo video cá nhân hóa từ công nghệ “AI Twist” độc đáo.

Từ những lời rủ hẹn trên mạng xã hội qua AI Challenge “Vua chuỗi kèo” đến khoảnh khắc sảng khoái bên bàn nhậu cùng hội bạn, Huda Ice Twist với vị lạnh sâu sảng khoái, hậu vị đắng nhẹ phảng phất hương chanh miền Trung đặc trưng trở thành chất xúc tác giúp các bạn trẻ miền Trung được “vui thật”. Đó cũng chính là tinh thần “Cho cuộc vui nối dài” mà Huda Ice Twist, thương hiệu bia thuộc Carlsberg Việt Nam, lan tỏa trong chiến dịch hè này.