Hà Nội chốt thông tuyến Vành đai 1 trên mặt đất dịp Quốc khánh 2/9

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông lưu ý đơn vị tập trung máy móc phương tiện, đẩy nhanh tiến độ đảm bảo tổ chức thông tuyến đường Vành đai 1 trên mặt đất.

Ngày 6/8, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội - Nguyễn Trọng Đông - Trưởng ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội đã kiểm tra, đôn đốc tiến độ một số dự án trọng điểm.

Đoàn đã kiểm tra thực địa các dự án: Hạng mục cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh - Dự án đường Vành đai 1 và tuyến đường sắt đô thị số 5, Dự án xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ, Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3 đoạn qua địa bàn các xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Quang Minh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội - Nguyễn Trọng Đông - và Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội - Dương Đức Tuấn - kiểm tra thực địa Hạng mục cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh - Dự án đường Vành đai 1 và tuyến đường sắt đô thị số 5. Ảnh: P.H.

Tại buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội - Nguyễn Trọng Đông - yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công đồng loạt, bảo đảm tiến độ các dự án giao thông trọng điểm của thành phố, đồng thời chú trọng đến chất lượng, mỹ thuật công trình và vệ sinh công trường, an toàn lao động, hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Đối với Hạng mục cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh - Dự án đường Vành đai 1 và tuyến đường sắt đô thị số 5, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông lưu ý, các đơn vị tập trung máy móc phương tiện, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ đảm bảo đến dịp Quốc khánh 2/9 sẽ tổ chức thông tuyến đường Vành đai 1 trên mặt đất, riêng 2 cầu vượt tại tuyến đường phải hoàn thành trước ngày 31/12. Trong quá trình thi công đảm bảo an toàn, tránh ùn tắc giao thông.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đánh giá đây là dự án có nhiều thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng và chính sách tái định cư.

Ông Nguyễn Trọng Đông yêu cầu phường Từ Liêm tập trung hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 30/9 để triển khai thi công đồng bộ, phấn đấu thông xe trước ngày 30/11.

"Tuyến đường sau khi hoàn thành sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông, rút ngắn thời gian di chuyển và tạo thuận lợi cho người dân rất nhiều", Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua các xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh và Quang Minh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu 3 liên danh nhà thầu phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng đẩy mạnh triển khai các phần việc.

Mục tiêu hoàn thành, thông toàn tuyến phần đường giao bằng trước ngày 31/12 để người dân có thể lưu thông, bên cạnh đó tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện 4 nút giao cùng các hạng mục còn lại trong thời gian sớm nhất.