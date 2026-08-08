Hai chị em sinh đôi cùng tốt nghiệp xuất sắc Đại học Ngoại ngữ

Cùng học ngành Sư phạm Tiếng Anh, cặp chị em song sinh Phương Anh và Châu Anh tốt nghiệp xuất sắc tại trường Đại học Ngoại ngữ bằng nỗ lực học tập, nghiên cứu.

Cặp chị em song sinh Lê Phương Anh (chị gái) và Lê Châu Anh (em) cùng tốt nghiệp xuất sắc trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tại lễ tốt nghiệp trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, diễn ra cuối tháng 7/2026 vừa qua, Lê Phương Anh và Lê Châu Anh (sinh năm 2004, Thanh Hoá) cùng bước lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp loại xuất sắc ngành Sư phạm Tiếng Anh.

Khoảnh khắc biết cả hai cùng tốt nghiệp loại xuất sắc mang đến cho Phương Anh và Châu Anh cảm giác hạnh phúc và biết ơn. Sau những năm học tập, nghiên cứu, hoạt động và những lúc nghi ngờ bản thân, kết quả ấy là sự ghi nhận cho nỗ lực của cả hai.

“Có lúc chúng tôi nghi ngờ bản thân, nhưng đã luôn cố gắng động viên nhau để không bỏ cuộc”, Phương Anh chia sẻ.

Hai chị em sinh đôi, cùng ngành học, cùng lớn lên trong gia đình có truyền thống sư phạm. Nhưng bốn năm đại học không khiến họ trở thành những “bản sao” của nhau. Ngược lại, mỗi người dần tìm được thế mạnh và dấu ấn riêng.

Làm quen tiếng Anh từ năm 4 tuổi

Phương Anh và Châu Anh làm quen với tiếng Anh từ năm 4 tuổi dưới sự hướng dẫn của chị gái. Mẹ và chị gái đều làm nghề giáo, nên giáo dục sớm trở thành một phần tự nhiên trong cuộc sống của chị em sinh đôi.

“Từ năm 4 tuổi, gia đình không chỉ dạy mình một ngôn ngữ mới, mà còn gieo vào hai chị em niềm tin rằng kiến thức sẽ là chìa khóa mở ra mọi cánh cửa tương lai”, Phương Anh chia sẻ.

Hai chị em là cựu học sinh trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hoá. Phương Anh xác định trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội là mục tiêu từ những năm phổ thông. Còn Châu Anh từng nghĩ đến nghệ thuật, nhưng sau cùng chọn Sư phạm Tiếng Anh vì muốn gắn bó với ngôn ngữ và nghề giáo.

Cả hai cùng đỗ ngành Sư phạm tiếng Anh, trường Đại học Ngoại ngữ (ULIS), cùng bước vào một môi trường mà việc học không còn dừng ở nghe và ghi nhớ. Với Châu Anh, những buổi thảo luận, tranh luận là thử thách đầu tiên để cô vượt sự dè dặt vì sợ nói sai hoặc ý kiến chưa đủ sâu.

Phương Anh lại trưởng thành qua những buổi tranh biện bằng tiếng Anh. Ở môn Nghệ thuật sử dụng tiếng Anh năm nhất, lần đầu tiên cô không đạt kết quả như mong muốn. Thay vì bỏ qua, nữ sinh cùng nhóm xem lại từng nhận xét của giảng viên, phân tích những điểm yếu trong lập luận và cách trình bày.

Bốn năm sau, người thầy từng góp ý cho cô trong những buổi tranh biện năm nhất lại giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng bảo vệ khóa luận.

Lê Phương Anh liên tục đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt trong 4 năm đại học.

Năm thứ hai, Châu Anh và Phương Anh bắt đầu nghiên cứu khoa học khi gần như chưa có kinh nghiệm. Từ tìm tài liệu, đặt câu hỏi đến xây dựng lập luận, cô phải học từng bước.

Ngay trong lần đầu tham gia, nhóm đã giành giải nhất cuộc thi nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường. Điều này đã giúp hai bạn được tuyên dương trong chuyên mục “Gương mặt ULIS” nhờ thành tích nghiên cứu khoa học nổi bật.

“Ban đầu tôi gần như chưa có khái niệm về nghiên cứu khoa học, nhưng càng làm càng nhận ra mình thực sự yêu thích công việc này”, Châu Anh chia sẻ.

Không dừng lại ở đó, hai chị em tiếp tục theo đuổi con đường nghiên cứu với việc lọt vào vòng bán kết cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka 2024, đồng thời có bài nghiên cứu được xuất bản trên tạp chí khoa học.

Song song với các hoạt động học thuật, Châu Anh và Phương Anh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa và tình nguyện. Hai bạn từng là ban tổ chức chương trình Culture Exchange cùng đoàn tình nguyện viên Peace Corps (Đại sứ quán Mỹ), thành viên trại hè IELTS dành cho học sinh THCS, THPT.

Hai nữ sinh tham gia chương trình Học cùng sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội, hỗ trợ học sinh vùng cao, truyền thông cho ngày hội Hiến máu 2025 và được vinh danh là tình nguyện viên xuất sắc tại sự kiện Sức trẻ Thủ đô 2025.

Lê Châu Anh cho hay, những thành tích cô đạt được là kết quả của quá trình dấn thân thay vì những mục tiêu được đặt ra ngay từ đầu.

Những nỗ lực bền bỉ trong cả học tập và hoạt động cộng đồng đã giúp Châu Anh và Phương Anh đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt các cấp, từ cấp trường, Đại học Quốc gia Hà Nội đến thành phố Hà Nội trong 4 năm đại học.

Sang năm thứ tư, trong khóa luận tốt nghiệp, Châu Anh tiếp tục được một giảng viên từng gây ấn tượng qua các học phần Phương pháp giảng dạy hướng dẫn và đạt điểm cao thứ hai toàn hội đồng.

Những dòng thành tích không phản ánh hết áp lực mà hai chị em trải qua. Học tập, nghiên cứu, hoạt động ngoại khóa và công việc có thời điểm khiến cả hai quá tải. “Có những đêm ngồi nhìn màn hình laptop trống rỗng đến 1-2 giờ sáng, em thực sự nghi ngờ năng lực bản thân”, Phương Anh nhớ lại.

Có lúc họ nghi ngờ chính mình, nhưng người đầu tiên động viên lại thường là người ở ngay bên cạnh.

Song sinh nhưng không là “bản sao”

Suốt 22 năm, việc bị so sánh gần như không thể tránh khỏi. Nhưng ở trường Đại học Ngoại ngữ, hai chị em chủ động tạo không gian riêng: Tham gia các câu lạc bộ khác nhau, xây dựng những mối quan hệ riêng và chọn hướng nghiên cứu khóa luận không trùng nhau.

Bố mẹ cũng nhìn thấy sự khác biệt ấy. “Tuy là chị em song sinh nhưng hai đứa chưa bao giờ là ‘bản sao’ của nhau. Mỗi người đều có những điểm mạnh riêng, lựa chọn riêng và cũng trải qua những khó khăn, áp lực khác nhau”, bà Nguyễn Thị Dung - mẹ của cặp chị em sinh đôi - chia sẻ.

Cặp chị em song sinh bên cạnh bố mẹ và chị gái ngày tốt nghiệp.

Hai chị em chọn cách đồng hành thay vì cạnh tranh. “Hai chị em như hai đường thẳng song song cùng tiến về một hướng: Luôn nhìn thấy nhau, sẵn sàng hỗ trợ, nhưng mỗi người vẫn vững vàng bước đi và tỏa sáng theo cách riêng của mình”, Châu Anh chia sẻ.

Với hai chị em, tấm bằng đại học xuất sắc không phải đích đến cuối cùng. Sau tốt nghiệp, Phương Anh và Châu Anh dự định tiếp tục học chương trình thạc sĩ để nâng cao kiến thức chuyên môn, đồng thời đi làm để tích lũy kinh nghiệm thực tế.

“Việc cùng đạt được kết quả này không phải là đích đến cuối cùng mà là động lực để cả hai tiếp tục học hỏi và phát triển trên chặng đường phía trước”, chị gái Phương Anh bày tỏ.