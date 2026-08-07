Hai 'lá bùa' may mắn của tuyển Việt Nam

Cứ mỗi khi Nguyễn Văn Vĩ hoặc Nguyễn Hai Long ghi bàn, tuyển Việt Nam đều thắng.

Văn Vĩ ăn mừng sau khi ghi bàn đầu cho cá nhân mình tại ASEAN Cup 2026. Ảnh: Minh Chiến.

Bàn thắng của Nguyễn Văn Vĩ và Nguyễn Hai Long trong chiến thắng 3-0 trước tuyển Indonesia tối 3/8 tại bảng A ASEAN Cup 2026 là pha lập công thứ 6 của hai cầu thủ này cho tuyển Việt Nam. Tỷ lệ thắng của các "Chiến binh sao vàng" khi Văn Vĩ hoặc Hai Long xé lưới đối thủ hiện đạt 100%.

Bàn đầu tiên của hậu vệ sinh năm 1998 trong màu áo tuyển Việt Nam diễn ra trong thắng lợi 4-1 trước Lào tại bảng B ASEAN Cup 2024 tối 9/12. Tới ngày 19/3/2025, Văn Vĩ tỏa sáng giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik thắng Campuchia 2-1 trong trận giao hữu.

Tính tới trước trận gặp đối thủ này tại bảng A ASEAN Cup 2026, vòng loại Asian Cup 2027 là giải đấu ngôi sao thuộc biên chế CLB Nam Định ghi nhiều bàn nhất cho tuyển Việt Nam, gồm 2 bàn trong trận thắng Lào 5-0 tối 25/3/2025 và 1 bàn trong chiến thắng 3-1 trước Nepal tối 9/10/2025.

Hai Long (giữa) hiện có số bàn thắng cho tuyển Việt Nam bằng với Văn Vĩ. Ảnh: Minh Chiến.

Trong hai trận thắng trước Lào và Campuchia kể trên, Hai Long cũng điền tên mình lên bảng điện tử (mỗi trận 1 bàn).

Hai bàn còn lại của Hai Long diễn ra ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 khi tuyển Việt Nam thắng Thái Lan 3-2 và vô địch, cũng như trận giao hữu thắng 3-0 trước Bangladesh ngày 26/3.

Văn Vĩ và Hai Long có cùng thời gian ghi bàn cho tuyển Việt Nam (từ ASEAN Cup 2024 đến nay). Họ cũng được xem là hai gương mặt mang lại may mắn cho các "Chiến binh sao vàng". Người hâm mộ Việt Nam kỳ vọng hai cầu thủ này tiếp tục ghi dấu ấn tại ASEAN Cup năm nay để giúp đoàn quân của HLV Kim bảo vệ ngôi vương.

Highlights Việt Nam 3-0 Indonesia Tối 3/8, Việt Nam xuất sắc vượt qua Indonesia với tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ 4 bảng A ASEAN Cup 2026.

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