Hai người mất tích, nhiều tuyến đường ở Lào Cai bị chia cắt

Mưa lớn trút xuống Lào Cai những ngày qua khiến 2 người mất tích, gây nhiều điểm sạt lở, chia cắt giao thông và buộc 34 hộ dân phải di dời khẩn cấp.

Lực lượng chức năng tiếp cận các điểm ngập nặng để hỗ trợ sơ tán người dân và hạn chế thiệt hại về tài sản.

Mưa lớn kéo dài từ đêm 3/8 đến sáng 7/8 gây thiệt hại tại nhiều địa phương trong tỉnh Lào Cai. Đến nay, lực lượng chức năng đang tìm kiếm 2 người mất tích, đồng thời khắc phục hàng chục điểm sạt lở trên các tuyến giao thông và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính gần 1 tỷ đồng .

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, người mất tích đầu tiên là ông Quàng Văn Hoàn (SN 1981, trú tại xã Chiềng Lao, tỉnh Sơn La).

Khoảng đầu giờ chiều 5/8, ông Hoàn vào khu vực hồ Thủy điện Mý Háng Tầu, thuộc thôn Pú Vá, xã Chế Tạo hái măng. Thời điểm này, khu vực xảy ra sạt lở đất, sau đó ông Hoàn mất liên lạc. Đến hiện tại, gia đình cùng lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Trường hợp thứ hai là ông Quách Văn Tuyến (SN 1973, trú tại thôn Phú Thôn, xã Xuân Ái). Chiều 5/8, ông Tuyến đi bắt cá trên một đoạn suối thuộc địa bàn thôn, bất ngờ gặp lũ lớn. Sau sự việc, ông mất tích và công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai.

Mưa lũ cũng gây ảnh hưởng đời sống của nhiều hộ dân. Theo thống kê ban đầu, 10 căn nhà bị hư hỏng, ngập nước hoặc sạt lở. Để bảo đảm an toàn, chính quyền các địa phương đã tổ chức di dời khẩn cấp 34 hộ với 135 nhân khẩu tại các xã Thượng Hà, Xuân Hòa, Mậu A, Đông Cuông và Quy Mông đến nơi an toàn.

Trong lĩnh vực sản xuất, gần 23 ha cây trồng bị cuốn trôi hoặc vùi lấp, 0,8 ha diện tích nuôi thủy sản bị thiệt hại và 90 con gia cầm bị chết.

Ngoài ra, cơ quan chức năng ghi nhận ít nhất 43 điểm sạt lở trên Quốc lộ 32 cùng các Tỉnh lộ 155 và 163, với tổng khối lượng đất đá khoảng 6.545 m³. Nhiều công trình thủy lợi, trường học và nhà văn hóa cũng bị ảnh hưởng.

Trước đó, khoảng 5h ngày 7/8, tại Km59 trên Tỉnh lộ 161, đoạn qua xã Bảo Hà, mưa lũ làm sạt taluy âm toàn bộ mặt đường, khiến tuyến giao thông từ xã Bảo Hà đi xã Lâm Giang bị chia cắt.