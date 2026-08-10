Hải Phòng có tân Phó Chủ tịch HĐND và UBND thành phố

HĐND TP Hải Phòng vừa bầu bổ sung 1 Phó Chủ tịch HĐND thành phố và 1 Phó Chủ tịch UBND Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sáng 10/8, HĐND TP Hải Phòng khóa XVII nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) để thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Tại kỳ họp này, HĐND TP Hải Phòng thực hiện thủ tục miễn nhiệm các chức vụ Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND thành phố và bầu bổ sung các chức vụ Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Lê Trí Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Hải Phòng, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng khoá XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hải Phòng, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng khoá XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Lãnh đạo TP Hải Phòng tặng hoa chúc mừng các cán bộ nhận nhiệm vụ mới.

Trước đó, tại kỳ họp, HĐND TP Hải Phòng miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND thành phố khoá XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 với ông Đào Trọng Đức.

HĐND thành phố cũng miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố khoá XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Vũ Tiến Phụng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng do chuyển công tác.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng khẳng định, kết quả bầu cử với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và cũng là sự gửi gắm niềm tin của các vị đại biểu HĐND Thành phố đối với các lãnh đạo vừa được bầu.

Ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng phát biểu bế mạc.

Thay mặt Thường trực HĐND thành phố, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng Lê Văn Hiệu tin tưởng các tân Phó Chủ tịch HĐND và Phó Chủ tịch UBND thành phố tiếp tục phát huy năng lực, bản lĩnh và tinh thần cống hiến; kế thừa truyền thống đoàn kết, tận tâm, tận lực cùng tập thể lãnh đạo HĐND, UBND thành phố không ngừng đổi mới, sáng tạo, chủ động, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng Lê Văn Hiệu tin tưởng trên cương vị mới, ông Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng tập thể lãnh đạo UBND thành phố tiếp tục phối hợp, đồng hành giữa HĐND và UBND, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.

Tân Phó Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng Lê Trí Vũ sinh năm 1978, quê quán phường Hồng An, TP Hải Phòng. Ông có trình độ chuyên môn Đại học chuyên ngành Văn hóa học, Đại học chuyên ngành Luật Kinh tế; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Tân Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đào Trọng Đức sinh năm 1979, quê quán xã Vĩnh Am, TP Hải Phòng. Ông có trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Kinh tế và Tổ chức, Kỹ sư Công nghệ vật liệu Silicat; trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp.