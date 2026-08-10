Hiện trạng rạch ô nhiễm bậc nhất TP.HCM sau đợt bàn giao mặt bằng

Ban Quản lý dự án hạ tầng đô thị cùng các nhà thầu đang rà soát, đánh giá khả năng rút ngắn tiến độ, lập lại kế hoạch thi công và đề xuất các giải pháp để báo cáo UBND TP.HCM xem xét, chấp thuận chủ trương. Theo Ban Quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng TP.HCM, ngoài việc tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị và các mũi thi công, dự án cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ.