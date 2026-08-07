Hồ nước hình trái tim giữa vịnh Hạ Long ít người biết đến

Ẩn giữa vịnh Hạ Long là một hồ nước mặn hình trái tim có tên Áng Dù, nơi vẫn lưu giữ hệ sinh thái đặc biệt và cảnh quan nguyên sơ hiếm thấy.

Khung cảnh Áng Dù nhìn từ trên cao. Ảnh: Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử.

Nép mình giữa những dãy núi đá vôi trùng điệp của vịnh Hạ Long, Áng Dù hiện ra như một không gian tách biệt giữa kỳ quan. Từ trên cao nhìn xuống, mặt nước mang hình trái tim màu xanh ngọc, được bao bọc bởi rừng cây và những vách đá dựng đứng, tạo nên một khung cảnh vừa thơ mộng vừa bí ẩn giữa Di sản thiên nhiên thế giới.

Theo Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử, Áng Dù nằm trên dãy đảo Hang Trai, cách Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long khoảng 28 km và Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu khoảng 30 km. Ít được du khách biết đến, nơi đây vẫn giữ gần như nguyên vẹn vẻ đẹp hoang sơ vốn có.

Điểm đặc biệt nhất của Áng Dù là hình dáng tự nhiên hiếm gặp. Nhìn từ trên cao, toàn bộ mặt áng giống như một trái tim xanh khổng lồ nằm giữa biển, với phần hõm ở phía tây, phần lồi ở phía đông. Hồ có diện tích khoảng 1,9 ha, chu vi khoảng 540 m, độ sâu trung bình từ 3-5 m và được bao quanh hoàn toàn bởi các đảo đá vôi.

Nhìn từ trên cao, Áng Dù như một trái tim xanh giữa lòng vịnh Hạ Long. Ảnh: Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử.

Không chỉ có hình dáng đặc biệt, Áng Dù còn là một minh chứng rõ nét cho quá trình kiến tạo địa chất kéo dài hàng triệu năm của vịnh Hạ Long. Đây là dạng địa hình karst trên biển đặc trưng, được hình thành khi đá vôi bị phong hóa trong môi trường nước biển.

Bao quanh hồ là một bãi cát trắng mịn ôm lấy làn nước xanh trong. Những cụm hoa muống biển tím nở dọc bờ cát, xen lẫn các loài thực vật đặc hữu của vịnh Hạ Long như Ngũ gia bì Hạ Long, Móng tai Hạ Long cùng nhiều loài cây ven biển khác, tạo nên bức tranh thiên nhiên giàu sức sống.

Ẩn sâu giữa lòng đảo là hồ nước mặn gần như tách biệt với biển. Hồ chỉ kết nối với bên ngoài thông qua hệ thống khe và hang ngầm dưới mặt nước, khiến sự trao đổi nước diễn ra chậm và hình thành nên một hệ sinh thái riêng biệt.

Khung cảnh bãi cát và hệ thực vật tại Áng Dù. Ảnh: Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử.

Mặt nước phẳng lặng phản chiếu những vách đá, tán rừng và bầu trời, trong khi bên dưới là nơi cư trú của nhiều loài sinh vật biển. Theo các nhà nghiên cứu, Áng Dù không chỉ có giá trị về cảnh quan mà còn lưu giữ nguồn gen quý, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học của vịnh Hạ Long.

Khác với nhiều điểm tham quan đông đúc, Áng Dù mang đến cảm giác yên tĩnh và tách biệt. Không gian gần như chỉ còn tiếng sóng, tiếng gió và màu xanh của núi rừng, khiến nơi đây được ví như một "viên ngọc xanh" ẩn mình giữa lòng kỳ quan.

Theo Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử, Áng Dù được đánh giá là một trong những khu vực có giá trị địa chất, địa mạo và sinh học tiêu biểu của vịnh Hạ Long, đồng thời là điểm đến giàu tiềm năng cho các hoạt động du lịch sinh thái trong tương lai.

Du khách quốc tế đến vịnh Hạ Long trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Ảnh: Đinh Hà.

Hạ Long là một trong những yếu tố quan trọng hút khách cho du lịch Quảng Ninh. Trong 6 tháng đầu năm, Quảng Ninh đón hơn 12,4 triệu lượt khách, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách quốc tế đạt hơn 2,6 triệu lượt. Doanh thu du lịch ước đạt gần 35.200 tỷ đồng , tăng 21%. Năm 2026, địa phương đặt mục tiêu đón 22,5 triệu lượt khách và đạt doanh thu trên 68.500 tỷ đồng .

Sức hút của Hạ Long nhiều lần được thể hiện qua các số liệu du lịch. Theo Báo cáo xu hướng tìm kiếm du lịch hè 2026 do Cốc Cốc công bố ngày 24/7, vịnh Hạ Long là điểm đến trong nước được người dùng tìm kiếm nhiều nhất trong giai đoạn từ 1/5 đến 20/7.

Những năm gần đây, vịnh Hạ Long cũng liên tục xuất hiện trong các bảng xếp hạng du lịch quốc tế. Năm 2024, Tripadvisor xếp nơi đây ở vị trí thứ ba trong danh sách những điểm đến đẹp nhất thế giới thuộc giải thưởng Travelers' Choice Best of the Best.

Cùng năm, tạp chí Travel + Leisure đưa vịnh Hạ Long vào danh sách 55 điểm đến đẹp nhất hành tinh. Trước đó, năm 2023, UNESCO công nhận quần thể vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà là Di sản Thiên nhiên Thế giới, trở thành di sản liên tỉnh đầu tiên của Việt Nam.