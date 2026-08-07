Hoàn lưu bão Dolphin mở rộng, Nhật Bản và Trung Quốc sơ tán dân

Bão Dolphin gây ảnh hưởng tại Nhật Bản và Trung Quốc, khiến hàng trăm nghìn người phải sơ tán, hàng trăm chuyến bay bị hủy và nhiều địa phương khẩn cấp ứng phó.

Siêu bão Dolphin qua ảnh vệ tinh ngày 7/8. Ảnh: Easterlywave.

Reuters dẫn thông tin từ Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) rằng đến sáng 7/8 bão Dolphin đạt cấp 1 với sức gió duy trì tối đa 144 km/h, gió giật lên tới 198 km/h và áp sát chuỗi đảo nằm giữa vùng Kyushu và tỉnh Okinawa (Nhật Bản).

Nhà chức trách đã ban hành lệnh sơ tán đối với gần 260.000 người dân tại hai tỉnh Kagoshima và Okinawa. Hãng ôtô Toyota cũng tạm dừng hoạt động tại 9 nhà máy trong ngày thứ 7/8.

JMA cảnh báo bão nhiều khả năng giữ nguyên cường độ khi tiến gần Okinawa. Gió mạnh có thể gây hư hại hoặc làm sập một số công trình. Cơ quan này cũng cho biết một dải mưa tuyến tính - dải mưa hẹp kèm mưa rất lớn và dông mạnh - có thể hình thành, làm gia tăng nguy cơ ngập lụt.

Hoàn lưu bão đang bao trùm phần lớn đảo Kyushu, gây gió mạnh tại nhiều địa phương. Tỉnh Kumamoto - nơi vẫn đang khắc phục hậu quả trận động đất 7,1 độ xảy ra tuần trước - cũng nằm trong vùng chịu ảnh hưởng.

Trong khi đó, tại Trung Quốc, các tuyến phà đã tạm ngừng hoạt động, công trường ven biển dừng thi công, ngư dân được sơ tán và máy bay không người lái được triển khai tuần tra trên biển để ứng phó bão.

Bến cảng ở vịnh Nhạc Thanh, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) khi bão Dolphin tiến gần ngày 5/8. Ảnh: Reuters.

Theo South China Morning Post, đến sáng 7/8, tâm bão còn cách bờ biển phía đông Trung Quốc khoảng 820 km. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo bão sẽ đổ bộ từ chiều 9/8 đến sáng 10/8, tại khu vực nằm giữa tỉnh Chiết Giang và phía bắc tỉnh Phúc Kiến.

Cơ quan này tiếp tục duy trì cảnh báo vàng - mức cao thứ ba trong hệ thống cảnh báo bốn cấp - do nguy cơ gió mạnh và mưa lớn tại Chiết Giang, Phúc Kiến và Đài Loan.

Nhà khí tượng học Shen Yuyang cho biết đến sáng 7/8, vùng hoàn lưu của bão đã mở rộng với quy mô gần gấp 13 lần diện tích tỉnh Chiết Giang. Hiện vẫn chưa thể xác định chính xác hướng đi của bão sau khi đổ bộ, song các dự báo cho rằng bão có thể di chuyển theo hướng tây hoặc tây bắc.

Do hoàn lưu bão có phạm vi rất rộng, Trung tâm Dự báo Môi trường Biển Trung Quốc cảnh báo cả các khu vực ven biển và vùng sâu trong đất liền đều có thể chịu ảnh hưởng. Nhiều tỉnh được dự báo có mưa lớn và nguy cơ xảy ra lũ quét.