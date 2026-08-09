Hơn 1.000 người dự giải chạy tại TP.HCM

Hơn 1.000 vận động viên tham gia hai cự ly 3 km và 5 km tại Giải chạy Ngày An ninh mạng Việt Nam 2026 diễn ra sáng 9/8 ở TP.HCM.

Hơn 1.000 vận động viên tham gia Giải chạy Ngày An ninh mạng Việt Nam 2026 sáng 9/8 tại TP.HCM, tranh tài ở hai cự ly 3 km và 5 km.

Sáng 9/8, Giải chạy Ngày An ninh mạng Việt Nam 2026 được tổ chức tại VNG Campus, Khu chế xuất Tân Thuận, TP.HCM, thu hút hơn 1.000 vận động viên tham dự.

Giải gồm hai cự ly 3 km và 5 km, phù hợp với nhiều nhóm người chạy khác nhau. Thành phần tham dự gồm cán bộ, chiến sĩ, đại diện các cơ quan, doanh nghiệp, giảng viên, học sinh, sinh viên cùng người dân trên địa bàn TP.HCM.

Không đặt nặng yếu tố thành tích, giải hướng đến tính chất thể thao cộng đồng, khuyến khích người tham dự duy trì thói quen vận động và rèn luyện sức khỏe. Hai cự ly ngắn cũng giúp những người không thường xuyên chạy bộ có thể tham gia mà không đòi hỏi quá trình chuẩn bị chuyên sâu.

Giải chạy quy tụ nhiều nhóm vận động viên, từ cán bộ, chiến sĩ, sinh viên đến người dân, hướng tới tinh thần rèn luyện sức khỏe và gắn kết cộng đồng.

Sự kiện được Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an TP.HCM và Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động Ngày An ninh mạng Việt Nam năm 2026.

Với hơn 1.000 người góp mặt, giải tiếp tục cho thấy sức hút của các hoạt động chạy bộ phong trào tại TP.HCM, nơi ngày càng có nhiều sự kiện hướng tới nhóm vận động viên không chuyên và cộng đồng yêu thể thao.