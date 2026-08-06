Khách Việt tìm kiếm điểm đến nào nhiều nhất dịp nghỉ lễ 2/9?

Hà Nội, TP.HCM cùng các điểm đến ven biển như Phú Quốc, Côn Đảo, Hội An, Đà Nẵng ghi nhận nhu cầu du lịch tăng cao dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Người trẻ Hà Nội trong kỳ nghỉ lễ 2/9/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Khi kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 đến gần, dữ liệu mới từ nền tảng Traveloka cho thấy du khách có xu hướng tìm kiếm những hành trình nghỉ dưỡng kết hợp khám phá lịch sử, văn hóa và trải nghiệm bản địa. Hà Nội và TP.HCM nằm trong nhóm điểm đến có lượng đặt chỗ cao nhất Việt Nam.

TP.HCM là một trong những trung tâm du lịch đô thị lớn của cả nước, với khoảng 1 trong 5 chuyến du lịch nội địa kết thúc tại thành phố. Trong khi đó, Hà Nội duy trì sức hút nhờ hệ thống di tích lịch sử, bảo tàng và không gian văn hóa phong phú.

Hai đô thị cũng thường xuyên diễn ra các triển lãm, chương trình nghệ thuật và lễ hội quy mô lớn vào dịp lễ. Các hoạt động này góp phần thúc đẩy nhu cầu lưu trú, tham quan và trải nghiệm của cả du khách trong nước lẫn quốc tế.

Ngoài ra, du lịch biển tiếp tục là lựa chọn phổ biến trong các kỳ nghỉ lễ, nhưng trải nghiệm của du khách đang mở rộng hơn việc tắm biển hay nghỉ dưỡng.

Tại các điểm đến ven biển, du khách có thể tìm hiểu đời sống cư dân làng chài, làng nghề truyền thống, thưởng thức ẩm thực địa phương hoặc tham quan di tích lịch sử, đền tháp. Nhiều địa phương cũng bổ sung các lễ hội, chương trình biểu diễn và show nghệ thuật nhằm tăng thêm trải nghiệm cho du khách.

Phú Quốc, Côn Đảo, Hội An và Đà Nẵng là những điểm đến ven biển ghi nhận nhu cầu cao, cho thấy sức hút của các hành trình kết hợp nghỉ dưỡng, thiên nhiên và văn hóa. Riêng Đà Nẵng ghi nhận mức tăng ở nhiều nhóm nhu cầu, từ đặt phòng, vé tham quan đến du lịch gia đình.

Không chỉ tham quan danh thắng hay chụp ảnh, du khách ngày càng tìm kiếm những trải nghiệm gắn với đời sống địa phương như ẩm thực, tour đêm, bảo tàng tương tác, chương trình nghệ thuật, làng nghề và lễ hội cộng đồng.

Sự kết hợp giữa văn hóa, thiên nhiên và hoạt động trải nghiệm được cho là giúp các điểm đến tăng sức cạnh tranh, đồng thời khuyến khích du khách ở lại lâu hơn và gia tăng chi tiêu.

Với hệ thống di sản, các điểm đến ven biển và lịch sự kiện văn hóa diễn ra quanh năm, Việt Nam có điều kiện để các kỳ nghỉ lễ như Quốc khánh 2/9 trở thành thời điểm thúc đẩy du lịch văn hóa, theo Traveloka. Xu hướng kết hợp nghỉ dưỡng và trải nghiệm bản địa cũng có thể góp phần kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu và nâng giá trị trải nghiệm của du khách.

Du khách Salvatore Bosco và Eugenio Grosso Sgarrillo xem trực thăng kéo cờ mừng Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội, sáng 21/8/2025. Ảnh: Châu Sa.

Theo thông báo của Bộ Nội vụ, công chức, viên chức hoán đổi ngày làm việc thứ Hai (31/8) đi làm bù thứ Bảy (22/8) của tuần trước đó. Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày từ 29/8 đến hết 2/9.