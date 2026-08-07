Khám phá chuỗi trải nghiệm giải trí và săn ưu đãi tháng 8 trên Shopee

Shopee chiêu đãi người dùng “thực đơn” giải trí cuối tuần diễn ra liên tiếp vào 7/8 và 8/8.

Tại đây, người dùng không chỉ được thưởng thức âm nhạc, những show giải trí với nội dung mới, mà còn có cơ hội tham gia loạt hoạt động săn sale, may mắn nhận voucher khủng và chia quỹ xu lớn.

“Shopee Cooking Show” - điểm hẹn giải trí với cơ hội nhận voucher

Là mảnh ghép mới trong vũ trụ giải trí kết hợp mua sắm Shopee, Shopee Cooking Show diễn ra vào 19h30 ngày 7/8 hứa hẹn khuấy động bầu không khí cuối tuần với những bản hit quen thuộc được biến tấu đầy bất ngờ. Lấy cảm hứng từ tinh thần “xào nấu”, chương trình kết hợp âm nhạc với những màn tung hứng duyên dáng cùng loạt tình huống khó lường, biến mỗi tiết mục trở thành một ẩn số thú vị, chờ khán giả khám phá.

Không chỉ thưởng thức các màn trình diễn, 10 khán giả may mắn còn được trao mỗi người một mã ưu đãi trị giá 9,9 triệu đồng để mua các sản phẩm thuộc thương hiệu Elmich từ gian hàng elmich_official_store trên Shopee ngay trong phiên livestream, thông qua hình thức bốc thăm trực tiếp (thể lệ chi tiết được cập nhật trên website). Những phần thưởng được kích hoạt ngay trên sóng sẽ góp phần gia tăng sức hấp dẫn, tạo thêm nhiều khoảnh khắc bùng nổ và giữ nhiệt cho chương trình.

Shopee Cooking Show sẽ đưa những ca khúc quen thuộc trở lại trong một diện mạo hoàn toàn mới vào 19h30 ngày 7/8.

Sức hút của Shopee Cooking Show càng được đẩy lên khi danh sách ca khúc sẽ xuất hiện trên sân khấu được công bố. Các bản hit gắn liền nhiều thế hệ được khoác lên diện mạo mới dưới phần thể hiện của dàn thí sinh Đảo Hoa Hậu. Từ bản phối, cách dàn dựng đến những màn kết hợp trên sân khấu đều được giữ kín đến phút cuối, hứa hẹn tạo nên trải nghiệm âm nhạc mới mẻ và giàu cảm xúc cho khán giả trong buổi livestream.

Đồng hành chương trình, nhạc sĩ - ca sĩ Bùi Công Nam cũng góp thêm màu sắc thú vị cho sân khấu. Liệu Bùi Công Nam sẽ giữ vai trò dẫn dắt mạch cảm xúc hay trực tiếp “nhập cuộc” trong những thử thách? Khán giả sẽ có câu trả lời khi Shopee Cooking Show chính thức lên sóng vào 19h30 ngày 7/8.

“Sao Thì Sao” - livestream phiên bản học đường và cơ hội chia 30 triệu xu

Mang tinh thần mùa tựu trường trở lại một cách đầy mới mẻ, Sao Thì Sao diễn ra ngày 8/8 trên Shopee sẽ đưa khán giả quay về những năm tháng học trò qua hành trình truy tìm “thủ lĩnh học đường”. Lấy cảm hứng từ loạt ký ức gắn liền thời học sinh như những lần ăn vụng trong lớp, tiết thể dục, bài kiểm tra hay các trò chơi rộn ràng nơi sân trường, chương trình sẽ tái hiện tất cả bằng loạt thử thách đầy ngẫu hứng, khơi gợi cảm giác vừa hoài niệm, vừa cuốn hút.

Không khí mùa tựu trường sẽ được tái hiện theo cách đầy mới mẻ trong livestream Sao Thì Sao từ 12h30 đến 13h30 ngày 8/8 trên Shopee.

Theo dõi chương trình, khán giả còn có cơ hội tham gia “Lắc siêu xu” để cùng chia quỹ thưởng đến 30 triệu xu. Đồng hành chủ đề đặc biệt lần này là các thành viên nhóm nhạc UPRIZE cùng Ngọc Phước, Tuấn Kiệt và Giỏi Lee. Với những cá tính khác biệt, dàn khách mời được kỳ vọng tạo nên nhiều màn đối đầu khó đoán và không ít tình huống hài hước trên hành trình chinh phục ngôi vị thủ lĩnh.

Bên cạnh loạt chương trình giải trí hấp dẫn, Shopee còn khuấy động mùa sale 8/8 với chuỗi livestream quy tụ nhiều gương mặt được yêu thích như Minh Tú, Lucie Nguyễn, Lê Dương Bảo Lâm, Sĩ Thanh, Sam, Diệp Lê… hứa hẹn mang đến những màn tương tác thú vị, đồng thời kết nối trải nghiệm giải trí với mua sắm trong suốt dịp này.

Truy cập ứng dụng Shopee để đặt lịch theo dõi Shopee Cooking Show ngày 7/8 và Sao Thì Sao ngày 8/8 cùng loạt phiên livestream hấp dẫn. Hãy sẵn sàng tận hưởng không khí giải trí cuối tuần, theo dõi những phần trình diễn và thử thách thú vị, đồng thời tham gia các hoạt động để có cơ hội chia quỹ xu cũng như nhận nhiều phần quà may mắn.