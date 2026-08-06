Khám xét nơi ở của Huấn 'Hoa Hồng'

Chiều 6/8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp đối với Bùi Xuân Huấn (tức Huấn "Hoa Hồng").

Khoảng 16h ngày 6/8, theo ghi nhận của Báo Tiền Phong, lực lượng cảnh sát đã có mặt tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội), nơi được cho là nơi ở của Bùi Xuân Huấn (tên thường gọi là Huấn "Hoa Hồng", SN 1985, quê Yên Bái cũ). Sự xuất hiện của lực lượng chức năng thu hút sự chú ý của nhiều người dân trong khu vực.

Lực lượng Cảnh sát xuất hiện tại nơi ở của Huấn "Hoa Hồng".

Gần đây, Bùi Xuân Huấn (biệt danh Huấn "Hoa Hồng", SN 1985, quê Yên Bái cũ) gây chú ý trên mạng xã hội khi vướng vào tranh cãi với TikToker Vua Quạt liên quan đến hoạt động kêu gọi từ thiện.

Sau những lùm xùm trên mạng, Huấn đã đến ngân hàng sao kê tài khoản từ thiện nhằm chứng minh tính minh bạch trong việc tiếp nhận và sử dụng tiền quyên góp.

Lực lượng Cảnh sát phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trong khu vực.

Huấn "Hoa Hồng" được nhiều người biết đến, nhất là giới trẻ, thông qua các video livestream, kênh YouTube. Trang Facebook của Huấn "Hoa Hồng" hiện có hơn 3,7 triệu người theo dõi, ngoài ra "giang hồ mạng" này cũng sở hữu kênh YouTube, TikTok hàng triệu người theo dõi.