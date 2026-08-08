Khi nào các trường đại học công bố điểm chuẩn?

Từ ngày 9 đến 13/8, nhiều trường đại học trên cả nước sẽ lần lượt công bố điểm chuẩn xét tuyển đợt một của năm 2026.

Sinh viên trường Đại học Bách khoa TP.HCM. Ảnh: Phương Lâm.

Nhiều trường đại học đã thông báo thời gian dự kiến công bố điểm chuẩn xét tuyển đợt một năm 2026. Phần lớn trường có kế hoạch công bố kết quả trong khoảng từ ngày 9 đến 13/8, sau khi hoàn tất quy trình lọc ảo theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Cụ thể, theo thông báo của trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM), trường sẽ công bố điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển tổng hợp vào ngày 9/8. Thí sinh có thể tra cứu kết quả trúng tuyển từ ngày 11/8 trên cổng thông tin MyBK.

Sau khi có kết quả, thí sinh cần xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ GD&ĐT và hoàn tất các thủ tục nhập học trực tuyến trước 17h ngày 21/8.

Nhà trường cũng lưu ý tân sinh viên phải khám sức khỏe tại cơ sở y tế đủ điều kiện trước khi hoàn thiện hồ sơ nhập học. Hồ sơ bản giấy sẽ được tiếp nhận trực tiếp tại cơ sở 1 từ 16-17/8 (đợt nhập học tập trung) và từ 18-21/8 tại Phòng Công tác Sinh viên.

Trong khi đó, trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) dự kiến công bố điểm chuẩn xét tuyển đợt một vào chiều 10/8, sau khi hoàn tất quá trình lọc ảo theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Đến 17h ngày 12/8, trường sẽ công bố danh sách thí sinh trúng tuyển chính thức và hướng dẫn xác nhận nhập học trực tuyến cũng như các thủ tục nhập học.

Đối với trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM), điểm chuẩn dự kiến được công bố trong ngày 10/8. Theo kế hoạch của trường, từ 15h ngày 13/8, thí sinh có thể tra cứu kết quả trúng tuyển.

Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) cho biết sẽ công bố điểm chuẩn trong ngày 10/8, sau khi hoàn tất các quy trình xét tuyển theo quy định.

Tương tự, trường Đại học Luật TP.HCM cũng dự kiến công bố điểm chuẩn vào ngày 10/8.

Học viện Hàng không Việt Nam lại cho biết nhà trường dự kiến công bố điểm trúng tuyển vào ngày 13/8 trên website của học viện. Thời gian làm thủ tục nhập học dự kiến diễn ra từ 17-22/8, lịch cụ thể sẽ được thông báo sau khi có kết quả chính thức.

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội cũng sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển chính thức năm 2026 trước 17h ngày 13/8, theo lịch xét tuyển chung của Bộ GD&ĐT.

Tương tự, trường Đại học Thủ đô Hà Nội cho biết sẽ công bố điểm chuẩn trước 17h ngày 13/8. Sau khi có kết quả, thí sinh trúng tuyển cần hoàn thành xác nhận nhập học trước 17h ngày 21/8 theo quy định.