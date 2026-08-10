Kỷ luật sinh viên Y lên lên mạng dọa 'trả đũa' bệnh nhân

Trường Đại học Y Hà Nội kỷ luật cảnh cáo đối với sinh viên ngành Hộ sinh và khiển trách đối với sinh viên ngành Răng Hàm Mặt sau khi đăng video phát ngôn thiếu chuẩn mực.

Bài đăng của nữ sinh trường Đại học Y Hà Nội trên mạng xã hội.

Liên quan đến việc sinh viên đăng tải video có phát ngôn thiếu chuẩn mực trên TikTok, chiều 10/8, PGS.TS Lê Đình Tùng, Phó hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội, cho biết Hội đồng kỷ luật nhà trường đã họp xem xét toàn diện vụ việc.

Hội đồng kỷ luật thống nhất áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với sinh viên ngành Hộ sinh và khiển trách đối với sinh viên ngành Răng Hàm Mặt. Cả hai sinh viên này dùng chung một tài khoản TikTok đứng tên sinh viên ngành Răng Hàm Mặt.

Đại diện nhà trường cho hay quyết định xử lý được đưa ra trên cơ sở xem xét đơn tường trình, biên bản họp của giảng viên, chủ nhiệm khối, đồng thời đánh giá quá trình hoạt động của sinh viên.

Cả hai em đều là lớp phó học tập, riêng sinh viên ngành Hộ sinh là chủ nhiệm Câu lạc bộ Hộ sinh. Trước khi xảy ra vụ việc, hai sinh viên có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động của lớp, Đoàn, Hội. Trang TikTok do hai sinh viên xây dựng cũng từng sản xuất các nội dung TikTok mang tính lan tỏa tích cực về ngành, nghề và nhà trường.

Cùng với hình thức kỷ luật trên, nhà trường quyết định miễn nhiệm toàn bộ chức danh công tác của hai sinh viên. Tài khoản TikTok đăng tải nội dung vi phạm bị buộc khóa vĩnh viễn do có hành vi đăng tải, lan truyền thông tin ảnh hưởng đến hình ảnh sinh viên, vị thế, uy tín của nhà trường và ngành Y.

Nhằm tạo điều kiện để sinh viên nhận thức sai phạm và sửa sai, nhà trường giao cán bộ phụ trách trực tiếp kèm cặp, theo dõi, uốn nắn và hỗ trợ hai sinh viên trong thời gian tới.

Song song với việc xử lý cá nhân vi phạm, Ban Giám hiệu chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng nội dung cụ thể để nâng cao chất lượng sinh hoạt đầu khóa. Chương trình tập trung vào tính chuyên nghiệp, văn hóa ứng xử, tôn trọng quyền riêng tư và bảo mật thông tin của người bệnh.

Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên nhà trường chịu trách nhiệm phối hợp tập trung chỉnh sửa phong cách, lề lối, tác phong và phát ngôn của sinh viên trong môi trường học thuật cũng như khi đi thực hành lâm sàng.

Trước đó, như Tri Thức - Znews đưa tin, một tài khoản TikTok của sinh viên Đại học Y Hà Nội đăng tải video với nội dung: “Bệnh nhân mắng mình: 'Sinh viên y thì đi ra, biết cái gì đâu'. Nên tý mình sẽ xếp giường cho bác ở trong góc và lấy ven trật 3 lần”.

Video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhận nhiều ý kiến chỉ trích, cho rằng dù là lời đùa cợt nông nổi trên mạng nhưng đã đi ngược với đạo đức nghề y, thể hiện thái độ thiếu tôn trọng người bệnh.

Dư luận cũng cho rằng hành động này cũng làm ảnh hưởng đến uy tín đến ngành Y và nhà trường nơi sinh viên theo học. Chủ tài khoản sau đó đã xóa video và khóa các trang mạng xã hội.