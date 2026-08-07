Kỹ sư IT bỏ việc thu nhập 100 triệu/tháng, đi bán bún nước tương

Niềm vui khi tự tay chế biến món ăn và làm chủ cuộc sống đã thôi thúc Trần Đình Chiến rời công việc trong ngành IT, khởi nghiệp bán bún nước tương.

Đình Chiến từng gắn bó với ngành công nghệ trong 4 năm.

Trần Đình Chiến (25 tuổi, quê Nghệ An, sống tại TP.HCM) có gần 4 năm làm việc trong lĩnh vực công nghệ. Anh cho biết từ đầu năm nay, mình có tổng thu nhập khoảng 100 triệu đồng/tháng từ 3 công việc: lập trình viên phát triển ứng dụng (Power Platform Developer) cho doanh nghiệp; nhận các dự án freelance (làm tự do); giảng dạy lập trình.

Thời điểm đó, Chiến có cơ hội thăng tiến từ lập trình viên lên các vị trí quản lý kỹ thuật. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục theo đuổi lộ trình này, chàng trai 25 tuổi nộp đơn nghỉ việc để mở quán bán bún nước tương ở phường Nhiêu Lộc, TP.HCM.

Đến sát ngày khai trương, người thân và phần lớn bạn bè mới biết Chiến nghỉ việc. Trong suy nghĩ của bố mẹ anh, nghề kỹ sư có tương lai hơn là kinh doanh ẩm thực.

"Bố tôi gần 70 tuổi nên rất mong con trai ổn định. Bên ngoài bố mẹ không phản đối, nhưng trong lòng vẫn rất sốc khi tôi nghỉ việc", Chiến nói với Tri Thức - Znews.

Từ bỏ sự ổn định

Năm 2019, sau khi trúng tuyển Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở TP.HCM, Đình Chiến rời Nghệ An vào miền Nam học tập. Để trang trải cuộc sống, anh làm phục vụ tại nhiều nhà hàng, trung tâm tiệc cưới và khách sạn. Những ca làm thêm giúp chàng trai có thu nhập và mang đến góc nhìn đầu tiên về ngành F&B.

Đến năm 3 đại học, Chiến thực tập trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Theo học chuyên ngành An toàn thông tin, anh chuyển sang phát triển phần mềm và theo đuổi con đường này sau khi tốt nghiệp.

Trong khoảng 4 năm, Chiến lần lượt rèn nghề tại GreenFeed Việt Nam, KTG, Noventiq, KPMG... đồng thời nhận các dự án freelance cho doanh nghiệp nước ngoài, dạy lập trình và trợ giảng. Nhờ nhiều nguồn cùng lúc, tổng thu nhập của Chiến từ đầu năm nay cho đến khi nghỉ việc duy trì ở mức khoảng 100 triệu đồng/tháng.

"Đó là kết quả của nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, xây dựng chuyên môn và các mối quan hệ", anh nói.

Chiến (ngoài cùng bên trái) cùng đồng nghiệp tại công ty cũ, lúc còn làm kỹ sư lập trình.

Đổi lại, phần lớn thời gian của Chiến chỉ xoay quanh công việc. Năm 2022-2024, anh hiếm khi có kỳ nghỉ đúng nghĩa. Mỗi năm, anh chỉ thu xếp về nhà ở Nghệ An một lần.

"Mỗi khi về quê, tôi lại mang cảm giác như là khách trong chính gia đình mình", anh kể.

Từ những lần hiếm hoi được về quê thăm bố mẹ, Chiến tự hỏi liệu mình có thể vừa phát triển sự nghiệp, vừa dành nhiều thời gian hơn cho gia đình hay không. Ý định tự kinh doanh được anh ấp ủ trong nhiều năm nhưng mãi chưa đủ điều kiện để bắt đầu.

Bước ngoặt đến khi Chiến chia sẻ câu chuyện với cộng sự hiện tại, cũng là đồng nghiệp cũ tại công ty trước đây. Cả hai đều mong muốn xây dựng mô hình kinh doanh riêng, tự làm chủ cuộc đời. Từ sự đồng điệu về định hướng, hai người vạch ra kế hoạch cụ thể.

Với Chiến, điều khiến anh quyết định nghỉ việc không phải vì chán ngành công nghệ, mà là muốn thử một giai đoạn khác của cuộc sống. "Công việc cũ của tôi có lộ trình rất rõ, từ lập trình viên lên lập trình viên cao cấp rồi đứng đầu một đội ngũ kỹ sư. Nhưng tôi muốn biết nếu tự làm chủ thì bản thân có thể đi được đến đâu".

Không phải phép thử

Ban đầu, Đình Chiến dự định kinh doanh cơm văn phòng với thực đơn thay đổi theo ngày. Mọi thứ chuyển biến sau một lần chàng trai sinh năm 2001 nấu bún nước tương cho người thân.

"Mọi người đều thích món đó. Vài hôm sau, tôi ngồi cà phê với bạn, vô tình nhắc lại bữa ăn ấy, hai người nhìn nhau rồi bật ra suy nghĩ: Hay là bán bún nước tương?", Chiến kể.

Ngay sau buổi trò chuyện, cả hai bắt đầu đi tìm mặt bằng, xây dựng thực đơn và tính toán chi phí cho cửa hàng đầu tiên. Tiệm vừa khai trương ngày 30/7, sau 3 ngày bán thử.

Đồng hành cùng Chiến là Thu Tâm (27 tuổi, sống tại TP.HCM), đồng nghiệp cũ của anh trong ngành công nghệ. Theo Tâm, cả hai đều từng nhiều lần chia sẻ mong muốn tự xây dựng mô hình kinh doanh thay vì gắn bó lâu dài với công việc văn phòng.

Khi ý tưởng về quán bún nước tương được nhắc đến, cả hai gần như không mất nhiều thời gian để cân nhắc. "Ý định khởi nghiệp không phải quyết định bộc phát. Chiến đã nói về điều đó từ nhiều năm trước, nên khi bắt tay làm, chúng tôi đều xác định đây sẽ là một hành trình dài thay vì một phép thử. Dù kết quả tốt hay xấu, chúng tôi cũng sẽ xem là bài học. Ít nhất sau này nhìn lại, cả hai sẽ không hối hận vì đã dám thử", Tâm nói.

Đình Chiến cùng cộng sự trong ngày khai trương cuối tháng 7. Chàng trai cho biết việc kinh doanh riêng giúp mình tự làm chủ cuộc sống và có nhiều thời gian hơn để quan tâm gia đình.

Khác với nhịp làm việc trước đây trong văn phòng, cuộc sống của Chiến giờ bắt đầu từ khoảng 4-5h sáng và kết thúc khi đồng hồ gần điểm nửa đêm. Anh và cộng sự gần như tự đảm nhận toàn bộ công việc của quán, bao gồm nhập nguyên liệu, sơ chế thực phẩm, chuẩn bị món ăn, vận hành các ứng dụng bán hàng đến xử lý những vấn đề phát sinh trong ngày.

Theo Chiến, điều khó nhất khi kinh doanh không phải khối lượng công việc mà là việc mọi quyết định lớn, nhỏ của mình đều ảnh hưởng trực tiếp đến cửa hàng. Từ chất lượng nguyên liệu, nguồn cung, chi phí vận hành đến trải nghiệm của khách, mọi khâu đều cần được theo dõi và điều chỉnh liên tục.

"Từng làm ở doanh nghiệp lớn, tôi nghĩ mình quen với áp lực rồi. Nhưng khi kinh doanh, khối lượng công việc nhiều hơn dự tính. Tôi mới hiểu thế nào là căng thẳng khi duy trì doanh nghiệp của mình", Chiến cho hay.

Dẫu vậy, gần 4 năm làm trong lĩnh vực công nghệ lại trở thành lợi thế khi anh bắt đầu khởi nghiệp. Kinh nghiệm về quản trị dự án, tối ưu quy trình và chuyển đổi số được cả hai áp dụng vào việc vận hành quán. Mọi đầu việc đều được lập kế hoạch, theo dõi bằng bảng quản lý, đồng thời chuẩn hóa quy trình để hạn chế sai sót khi lượng khách tăng lên.

"May mắn là cả hai đều xuất thân từ ngành IT nên khá quen với việc tối ưu quy trình. Chúng tôi lên danh sách cho từng đầu việc, theo dõi chi phí, doanh thu và nguyên liệu gần như mỗi ngày", Chiến chia sẻ.

Để mở cửa hàng đầu tiên, Chiến và bạn đầu tư khoảng 150 triệu đồng/người. Giai đoạn đầu, quán phục vụ khoảng 50-70 suất/ngày. Đến ngày 4/8, quán nhận một đơn hàng 150 suất đầu tiên, gần gấp 3 so với khi mới khai trương. Anh cho biết số lượng đơn lớn ngay những ngày đầu khai trương chưa nói lên nhiều về lời lỗ, nhưng là động lực rất lớn của đội ngũ.

Chiến cho biết cửa hàng vẫn đang trong giai đoạn đầu tư, chưa tạo ra lợi nhuận. Mục tiêu của anh và cộng sự là đạt điểm hòa vốn sau khoảng 3 tháng hoạt động nếu tốc độ tăng trưởng được duy trì.

Nhìn lại chặng đường vừa qua, chàng trai 25 tuổi cho rằng ngày khai trương là dấu mốc đáng nhớ nhất. Sau nhiều năm chỉ tồn tại dưới dạng ý tưởng, kế hoạch khởi nghiệp cuối cùng đã trở thành hiện thực. Từ một kỹ sư quen với áo sơ mi, phòng họp và những dòng mã lập trình, Chiến giờ gắn bó với chiếc tạp dề, gian bếp và những tô bún được phục vụ cho khách mỗi ngày. Với anh, đó không chỉ là sự thay đổi nghề nghiệp, mà còn là lựa chọn về cách mình muốn sống trong giai đoạn mới.