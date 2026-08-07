Loại thực phẩm ngon miệng nhưng âm thầm gây hại thận

Vì muốn cải thiện hệ tiêu hóa, người đàn ông mắc bệnh thận ăn kim chi, dưa muối trong mọi bữa suốt 2 tuần. Kết quả, ông rơi vào suy thận cấp và suýt phải lọc máu.

Theo China Times, bác sĩ chuyên khoa thận Hồng Vĩnh Tường ở Đài Loan (Trung Quốc), chia sẻ một nam bệnh nhân 65 tuổi bị tăng huyết áp và suy thận mạn giai đoạn 3 đọc được thông tin cho rằng thực phẩm lên men giúp cải thiện hệ vi sinh đường ruột và tăng cường miễn dịch.

Từ đó, ông bắt đầu ăn dưa cải muối, củ cải muối trong hầu hết bữa ăn. Buổi tối, ông còn ăn đậu phụ lên men cùng cháo trắng, thậm chí tự làm các loại rau muối lên men tại nhà.

Hai tuần sau, bệnh nhân xuất hiện tình trạng phù nề nghiêm trọng ở hai chân, khó thở, thậm chí không thể nằm vì cảm giác ngột ngạt. Khi nhập viện, các bác sĩ ghi nhận huyết áp tăng vọt lên 190/110 mmHg, nồng độ kali máu lên tới 6,2 mmol/L, phổi bị phù nặng và bệnh nhân đã rơi vào tình trạng suy thận cấp, suýt phải lọc máu.

Các loại thực phẩm lên men có nhiều lợi ích cho sức khỏe đường ruột nhưng tiềm ẩn rủi ro cho người mắc bệnh thận. Ảnh: Shutterstock.

Ba nguy cơ lớn của thực phẩm lên men đối với người mắc bệnh thận

Bác sĩ Hồng Vĩnh Tường cho biết thực phẩm lên men thực sự chứa nhiều lợi khuẩn và axit hữu cơ. Một số chủng probiotic có thể tác động thông qua trục ruột - thận, giúp giảm nồng độ độc tố urê trong máu và làm chậm quá trình suy giảm chức năng thận.

Tuy nhiên, đối với người mắc bệnh thận, những thực phẩm này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Thứ nhất, phần lớn thực phẩm lên men có hàm lượng natri rất cao. Chế độ ăn nhiều muối có thể kích hoạt phản ứng viêm toàn thân và làm co mạch máu, từ đó đẩy nhanh quá trình suy giảm chức năng thận và xơ hóa cầu thận.

Thứ hai, sau quá trình lên men, hàm lượng kali trong các loại rau củ thường trở nên cô đặc hơn. Người bệnh thận có khả năng đào thải kali kém nên nếu ăn quá nhiều rất dễ bị tăng kali máu, làm tăng nguy cơ rối loạn nhịp tim hoặc ngừng tim đột ngột.

Thứ ba, các sản phẩm đậu nành lên men như tương đậu, đậu phụ lên men hay miso chứa nhiều phốt pho. Tiêu thụ quá mức có thể dẫn đến tăng phospho máu và thúc đẩy tình trạng vôi hóa mạch máu.

Bốn lưu ý để ăn thực phẩm lên men mà không gây hại cho thận

Để vừa bảo vệ hệ tiêu hóa vừa hạn chế ảnh hưởng đến thận, bác sĩ Hồng Vĩnh Tường khuyến cáo:

Không nên coi kim chi, dưa cải muối là rau xanh để ăn với số lượng lớn trong bữa ăn.

Miso hoặc tương đậu chỉ nên dùng với lượng nhỏ để ướp thực phẩm hoặc nêm canh, đồng thời cần giảm lượng muối từ các nguồn khác trong khẩu phần.

Nếu muốn ăn dưa chua hoặc kim chi, nên rửa hoặc ngâm qua nước ấm sạch trước khi ăn để loại bỏ bớt muối và một phần kali hòa tan trong nước.

Sữa chua và các sản phẩm từ sữa cũng chứa tương đối nhiều kali và phốt pho, vì vậy người mắc bệnh thận từ giai đoạn trung bình đến nặng không nên sử dụng thường xuyên.

Cuối cùng, bác sĩ đặc biệt nhấn mạnh không nên ăn các loại thực phẩm tự lên men tại nhà. Quá trình chế biến trong điều kiện không đảm bảo vệ sinh có thể tạo điều kiện cho nấm mốc sinh độc tố aflatoxin hoặc các vi khuẩn tạp phát triển, làm tăng nguy cơ viêm thận cấp. Người tiêu dùng nên lựa chọn các sản phẩm thương mại có nguồn gốc rõ ràng, đạt tiêu chuẩn an toàn và có hàm lượng natri thấp.