Loạt ngành có học phí chưa tới 2 triệu đồng/tháng

Nhiều trường đại học công bố mức học phí vừa phải ở một số lĩnh vực, dao động 1,46-1,98 triệu đồng/tháng cho năm học 2026-2027.

Sinh viên tại một trường đại học ở TP.HCM. Ảnh: Phương Lâm.

Hiện, nhiều trường đại học đã công bố học phí năm học 2026-2027 và dự kiến các năm học tiếp theo đối với sinh viên nhập học năm 2026. Trong đó, mức chi phí đào tạo tại một số khối ngành đặc thù hoặc các trường công lập có mức độ tự chủ vẫn thấp được duy trì ở mức vừa phải.

Theo khảo sát của Tri Thức - Znews, các ngành học liên quan đến khoa học giáo dục, quản lý và tư vấn tâm lý học đường có mức học phí ổn định, dao động trong khoảng từ 17,9-19,1 triệu đồng/năm học. Tính trung bình 10 tháng học/năm, học phí mỗi tháng khoảng 1,79-1,91 triệu đồng.

Đáng chú ý, bên cạnh các ngành khoa học cơ bản như Triết học, Nhân học hay Tôn giáo học, một số ngành mang tính xu hướng, thu hút thí sinh như Truyền thông đa phương tiện, Điện ảnh hay Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung cũng ghi nhận mức thu thấp ở một số trường, chỉ khoảng 1,9 triệu đồng/tháng.

Học phí năm học 2026-2027 ở một số ngành dự kiến như sau (áp dụng với khóa nhập học năm 2026):

STT Trường Ngành/chương trình Học phí năm học 2026-2027 (đồng/tháng) 1 Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) Giáo dục học, Tâm lý học giáo dục, Sinh học ứng dụng, Huấn luyện thể thao 1,79 triệu 2 Học viện Quản lý giáo dục Quản lý giáo dục, Giáo dục học, Quản trị văn phòng 1,79 triệu Ngôn ngữ Anh, Tâm lý học giáo dục, Kinh tế 1,91 triệu 3 Trường Đại học Luật (Đại học Huế) Luật, Luật kinh tế 1,8 triệu 4 Trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế) Tâm lý học giáo dục 1,91 triệu 5 Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) Ngôn ngữ Trung 1,91 triệu 6 Trường Đại học Khoa học (Đại học Huế) Các ngành 1,54-1,97 triệu 7 Trường Du lịch (Đại học Huế) Các ngành 1,65 triệu 8 Học viện Nông nghiệp Việt Nam Thú y 1,98 triệu Nhóm ngành nông, lâm, thủy sản (Khoa học cây trồng, bảo vệ thực vật, Nông nghiệp, Chăn nuôi, Nuôi trồng thủy sản, Kinh tế nông nghiệp….) 1,914 triệu Nhóm ngành Khoa học xã hội và quản lý (Kinh tế, Quản lý đất đai, Kế toán, Quản trị Kinh doanh, Xã hội học, Ngôn ngữ anh….) 1,83 triệu 9 Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội Luật Kinh tế 1,79 triệu Ngôn ngữ Anh 1,91 triệu 10 Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Tất cả ngành trừ các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe 1,46-1,968 triệu 11 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) Sinh dược học, Địa lý tự nhiên, Khoa học thông tin địa không gian, Khí tượng và khí hậu học, Hải dương học, Tài nguyên và môi trường nước, Địa chất học 1,93 triệu 12 Trường Đại học Khoa học và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) Công tác xã hội, Nhân học, Tôn giáo học, Triết học, Điện ảnh và Nghệ thuật đại chúng, Truyền thông đa phương tiện 1,91 triệu 13 Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) Tâm lý học, Tham vấn học đường 1,91 triệu Khoa học giáo dục, Quản lý chất lượng giáo dục, Quản trị công nghệ giáo dục, Quản trị trường học 1,79 triệu 14 Trường Đại học Y Hà Nội Công tác xã hội, Tâm lý học 1,91 triệu 15 Trường Đại học Văn hóa Hà Nội Ngôn ngữ Anh, Sáng tác văn học 1,91 triệu 16 Trường Đại học Thủ đô Hà Nội Khối ngành Kinh doanh và quản lý, Pháp luật 1,9 triệu

Hiện tại, mức học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên được áp dụng theo khung trần cho từng nhóm ngành. Trong đó, trần học phí năm học 2026-2027 ở các đại học công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên là 17,1-35 triệu đồng một năm học (tính 10 tháng).

Ở các trường đã tự đảm bảo chi thường xuyên, học phí có thể gấp 2,5 lần mức trên. Riêng với chương trình đã được kiểm định, các trường tự xác định học phí.