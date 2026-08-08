Lợi ích bất ngờ của việc đỏ mặt

Khoa học và nhiều cuốn sách về tâm lý học đã đưa ra những lời giải đáp thú vị cho hiện tượng này.

Đỏ mặt khi bị trêu chọc, mắc lỗi hay đứng trước đám đông là trải nghiệm mà hầu như ai cũng từng gặp. Với nhiều người, đó là khoảnh khắc đáng xấu hổ và chỉ mong nhanh chóng qua đi. Thế nhưng dưới góc nhìn của khoa học, phản ứng tưởng chừng gây ngượng ngùng này lại là một trong những đặc điểm độc đáo nhất của con người.

Các nhà nghiên cứu cho rằng đỏ mặt không chỉ là phản ứng sinh lý trước cảm xúc mà còn là "tín hiệu xã hội" giúp con người thể hiện sự chân thành, nhận lỗi và xây dựng niềm tin trong các mối quan hệ. Nói cách khác, khả năng đỏ mặt có thể đã góp phần giúp con người duy trì sự gắn kết trong cộng đồng suốt quá trình tiến hóa.

Đỏ mặt được các nhà khoa học xem là một cơ chế giúp con người xây dựng niềm tin và duy trì các mối quan hệ xã hội. Ảnh: Flickr.

Phản ứng tự nhiên của con người

Nhà tự nhiên học Charles Darwin trong tác phẩm The Expression of the Emotions in Man and Animals (tựa tiếng Việt: Biểu hiện cảm xúc ở người và động vật) từng gọi đỏ mặt là "biểu hiện kỳ lạ nhất và cũng mang tính con người nhất".

Dù một số loài động vật có thể thay đổi màu sắc cơ thể để ngụy trang hoặc giao tiếp, chỉ con người được ghi nhận đỏ mặt vì cảm thấy xấu hổ, ngượng ngùng hoặc bối rối, theo The Guardian.

Theo Giáo sư Sophie Scott, Giám đốc Viện Khoa học Thần kinh Nhận thức thuộc Đại học University College London (Anh), đây là phản ứng gần như không thể giả tạo hay chủ động kiểm soát.

Hiện tượng này xảy ra khi hệ thần kinh giao cảm - hệ thống cũng được kích hoạt trong những tình huống căng thẳng hoặc sợ hãi - khiến cơ thể giải phóng adrenaline.

Hormone này làm các mạch máu dưới da mặt giãn nở, tăng lưu lượng máu và khiến khuôn mặt ửng đỏ. Ở người có làn da sáng, hiện tượng thường dễ nhận thấy hơn, trong khi người có làn da sẫm màu, da có thể chỉ trở nên nóng và sẫm màu hơn.

Điều đặc biệt là đỏ mặt không chỉ là phản ứng sinh học mà còn gắn với nhận thức xã hội. Theo Giáo sư Scott, khi nhận ra mình đang đỏ mặt và biết người khác cũng nhìn thấy điều đó, cảm giác ngượng ngùng thường càng trở nên rõ rệt. Chính vòng lặp này khiến nhiều người càng cố che giấu thì khuôn mặt lại càng đỏ hơn.

Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng, phản ứng này không vô nghĩa. Trong quá trình tiến hóa, việc một cá nhân nhận ra sai lầm và thể hiện sự hối lỗi có thể giúp giảm căng thẳng, tránh xung đột và duy trì vị trí trong cộng đồng. Đỏ mặt vì thế được xem như tín hiệu cho thấy người đó ý thức được hành vi của mình và quan tâm cách người khác nhìn nhận.

Theo Giáo sư Scott, những người dễ đỏ mặt thường được đánh giá là đáng tin cậy hơn, bởi đây là phản ứng rất khó giả vờ. Khả năng bộc lộ cảm xúc một cách tự nhiên giúp con người dễ tạo dựng sự đồng cảm và hợp tác trong các mối quan hệ xã hội.

Không ít người lại xem đỏ mặt là khuyết điểm và luôn tìm cách che giấu. Song theo Giáo sư Peter Drummond, tác giả nhiều nghiên cứu về hiện tượng này, phần lớn những người lo lắng mình đỏ mặt thực tế không đỏ nhiều hơn người khác. Điều khác biệt nằm ở chỗ họ quá chú ý đến phản ứng của chính mình.

Theo Giáo sư Drummond, đỏ mặt thậm chí còn có thể mang lại lợi ích nhất định đối với sức khỏe tinh thần. Ông cho rằng phản ứng này có cơ chế tương tự hiện tượng da ửng đỏ sau khi vận động, giúp cơ thể dần giải tỏa trạng thái căng thẳng và những cảm xúc tiêu cực như tức giận, xấu hổ hay ngượng ngùng.

Dưới góc nhìn của khoa học, đỏ mặt không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối hay thiếu tự tin. Ngược lại, đây là phản ứng tự nhiên giúp con người giao tiếp, thể hiện sự chân thành và duy trì các mối quan hệ xã hội.

Chính vì vậy, hiện tượng tưởng như đáng ngại này từ lâu đã trở thành đề tài được nhiều nhà khoa học, nhà tâm lý học và triết gia nghiên cứu, mở ra những góc nhìn thú vị về cảm xúc và hành vi của con người.

Hiểu hơn về cảm xúc con người

Từ thời Charles Darwin đến các nghiên cứu thần kinh học hiện đại, cảm xúc và cách con người biểu lộ cảm xúc luôn là chủ đề được nhiều nhà khoa học quan tâm.

Charles Darwin là một trong những người đầu tiên nghiên cứu nguồn gốc tiến hóa của các biểu hiện cảm xúc ở con người, trong đó có hiện tượng đỏ mặt. Ảnh: National Portrait Gallery, London.

Những phản ứng như đỏ mặt, mỉm cười, cau mày hay sợ hãi không chỉ phản ánh trạng thái tâm lý mà còn cho thấy cách con người giao tiếp, thích nghi và duy trì các mối quan hệ xã hội.

Nếu muốn tìm hiểu sâu hơn về nguồn gốc của những biểu cảm này cũng như cách con người đối diện với cảm xúc và nỗi lo âu, độc giả có thể tham khảo một số đầu sách dưới đây.

Cuốn Biểu hiện cảm xúc ở người và động vật của tác giả Charles Darwin được xem là một trong những công trình đặt nền móng cho ngành nghiên cứu cảm xúc hiện đại.

Trong cuốn sách, Darwin phân tích nguồn gốc tiến hóa của các biểu hiện cảm xúc ở con người và nhiều loài động vật có vú, đồng thời cho rằng những phản ứng như mỉm cười, cau mày hay đỏ mặt không xuất hiện ngẫu nhiên mà được hình thành qua quá trình tiến hóa để phục vụ giao tiếp và sinh tồn.

Quan điểm của Darwin sau này ảnh hưởng nhiều công trình nghiên cứu nổi tiếng, đặc biệt là các nghiên cứu của nhà tâm lý học Paul Ekman về tính phổ quát của biểu cảm khuôn mặt ở mọi nền văn hóa. Đến nay, cuốn sách vẫn được xem là tài liệu kinh điển dành cho những ai muốn tìm hiểu mối liên hệ giữa cảm xúc, hành vi và quá trình tiến hóa của con người.

Ở một góc nhìn khác, Man's Search for Meaning (tựa tiếng Việt: Đi tìm lẽ sống), tác giả Viktor E. Frankl không lý giải trực tiếp hiện tượng đỏ mặt nhưng mang đến nhiều suy ngẫm về cách con người đối diện với cảm xúc và nghịch cảnh.

Sách "The Social Anxiety Workbook" lý giải vì sao nhiều người luôn ám ảnh về cách người khác nhìn nhận mình. Ảnh: Sách Khai Minh.

Từ trải nghiệm của bản thân, ông phát triển Liệu pháp ý nghĩa (Logotherapy), nhấn mạnh rằng việc tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống giúp con người vượt qua nỗi sợ hãi, đau khổ và những áp lực tinh thần.

Cuốn sách vì thế không chỉ là hồi ký mà còn mang đến góc nhìn sâu sắc về sức mạnh nội tâm và khả năng thích nghi của con người trước những cảm xúc tiêu cực.

Trong khi đó, The Social Anxiety Workbook (tựa tiếng Việt: Lo âu xã hội) của tác giả David Shanley tập trung vấn đề rất gần với hiện tượng đỏ mặt: nỗi sợ bị người khác đánh giá.

Theo tác giả, nhiều người mắc chứng lo âu xã hội thường quá chú ý đến phản ứng của bản thân, từ đó càng lo lắng khi đỏ mặt, run tay hay lúng túng trong giao tiếp.

Dựa trên nhiều năm kinh nghiệm điều trị, David Shanley giới thiệu các phương pháp đã được kiểm chứng như liệu pháp nhận thức - hành vi (CBT) và liệu pháp chấp nhận và cam kết (ACT), đồng thời hướng dẫn người đọc từng bước thay đổi cách suy nghĩ, giảm bớt nỗi sợ và xây dựng sự tự tin trong giao tiếp.

Đỏ mặt vốn chỉ là một phản ứng sinh lý tự nhiên, nhưng dưới góc nhìn của khoa học và tâm lý học, đó còn là biểu hiện của sự chân thành, khả năng đồng cảm và nhu cầu kết nối với người khác.

Hiểu đúng về cảm xúc cũng là cách để mỗi người biết chấp nhận bản thân, bớt lo lắng trước những phản ứng tự nhiên của cơ thể và xây dựng các mối quan hệ tích cực hơn trong cuộc sống.