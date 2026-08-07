Lướt ván trên ruộng bậc thang cao gần 800 m ở Trung Quốc

Các vận động viên dùng tời điện kéo ván trên những thửa ruộng bậc thang ngập khoảng 10 cm, tạo nên màn trình diễn lạ mắt giữa cảnh quan nông nghiệp hàng thế kỷ ở Trung Quốc.

Môn thể thao mạo hiểm giữa ruộng bậc thang Trung Quốc Thay vì biển hay hồ, các vận động viên wakeboarding dùng tời điện lướt qua những thửa ruộng bậc thang ngập nước ở độ cao gần 800 m tại Chiết Giang, Trung Quốc.

Trên mặt nước chỉ sâu khoảng 10 cm, Jin Taiyang, huấn luyện viên wakeboarding (lướt ván) 33 tuổi, lướt qua những thửa ruộng bậc thang ở độ cao gần 800 m so với mực nước biển. Thay vì được kéo bằng thuyền như thông thường, anh sử dụng tời điện.

Jin tăng tốc, bật khỏi đường dốc ở mép một thửa ruộng, xoay người thực hiện cú nhào lộn ngược rồi tiếp đất ở tầng ruộng phía dưới. Nước bắn lên trong tiếng vỗ tay của du khách.

"Lướt trên biển, âm thanh duy nhất bạn nghe thấy là tiếng sóng. Còn ở đây, xung quanh là chim và côn trùng. Bạn có thể nghe tiếng nước bên dưới ván, tiếng tời kéo về phía trước và tiếng reo hò của du khách khi thực hiện thành công động tác", Jin nói với China Daily.

Hoạt động lướt ván diễn ra tại Khu thắng cảnh ruộng bậc thang Vân Hòa, huyện Vân Hòa, thành phố Lệ Thủy, tỉnh Chiết Giang. Đây là điểm du lịch quốc gia hạng 5A, sở hữu quần thể ruộng bậc thang lớn nhất miền Đông Trung Quốc.

Mỗi mùa xuân, trước khi cấy lúa, các thửa ruộng được dẫn nước suối từ núi xuống, tạo những mặt nước như gương và điều kiện để thực hiện wakeboarding.

Jin Taiyang (trái) và Zhang Wei lướt ván tại Khu thắng cảnh ruộng bậc thang Vân Hòa, huyện Vân Hòa, thành phố Lệ Thủy, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, ngày 2/5.

Ý tưởng đưa wakeboarding lên ruộng bậc thang xuất hiện năm 2021, khi Jin và Zhang Wei, cựu thành viên đội tuyển wakeboard quốc gia Trung Quốc, được mời quay video quảng bá. Khác với wakeboarding thông thường, vốn được thực hiện phía sau thuyền trên hồ hoặc biển, nhóm sử dụng tời điện để kéo người chơi trên những thửa ruộng nông.

"Chỉ cần có nước, chúng tôi có thể lướt bằng tời. Điều khiến Vân Hòa đặc biệt không chỉ là mặt nước mà còn là những thửa ruộng. Địa hình phân tầng tạo nên phông nền không thể tìm thấy ở nơi khác", Jin nói.

Sau buổi quay đầu tiên vào tháng 5/2021, Jin và Zhang trở lại Vân Hòa vào mùa xuân năm nay cùng 4 vận động viên thuộc Hiệp hội Trượt nước Hong Kong (Trung Quốc) để thực hiện loạt màn trình diễn mới.

"Lần này khán giả đông hơn nhiều. Mọi người thực sự hào hứng. Chúng tôi có thể nghe tiếng vỗ tay và reo hò trong suốt màn trình diễn", Zhang nhớ lại.

Dù các động tác trông nhẹ nhàng, mỗi màn trình diễn đều cần chuẩn bị kỹ lưỡng. Wakeboarding được Liên đoàn Trượt nước và Wakeboard Quốc tế công nhận nhưng vẫn là môn thể thao tương đối ít phổ biến. Ngay cả những vận động viên giàu kinh nghiệm cũng không thể đảm bảo mọi lần thực hiện đều thành công.

Cú nhào lộn trên những thửa ruộng bậc thang tại Khu thắng cảnh ruộng bậc thang Vân Hòa, huyện Vân Hòa, thành phố Lệ Thủy, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Trước mỗi màn trình diễn, nhóm khảo sát kỹ các thửa ruộng và lên kế hoạch cho từng cú nhảy giữa các tầng. "Đôi khi chúng tôi phải thử vài lần mới thực hiện được một động tác. Điều đó cũng có nghĩa là phải ngã xuống bùn không chỉ một lần", Jin kể.

Zhang cho biết các thửa ruộng chỉ được sử dụng cho những màn trình diễn đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, không phải nơi để các vận động viên thử nghiệm động tác mới. Tất cả kỹ thuật đều được tập luyện nhiều lần trên hồ, phía sau thuyền hoặc tại các công viên cáp kéo trước khi thực hiện trên ruộng bậc thang.

Màn trình diễn cũng thu hút du khách quan tâm đến wakeboarding. Xiong Jianbing, Phó tổng giám đốc Công ty Phát triển Đầu tư Ruộng bậc thang Vân Hòa, cho biết khu thắng cảnh dự định mời các vận động viên trở lại biểu diễn thường xuyên sau mùa vụ.

Đơn vị này cũng đang cân nhắc tổ chức trải nghiệm wakeboarding cho người yêu thích môn thể thao này dưới sự hướng dẫn của chuyên gia.

"Chúng tôi muốn nhiều du khách trải nghiệm ruộng bậc thang từ một góc nhìn khác. Bằng cách kết hợp thể thao với du lịch, họ có thể cảm nhận sâu sắc hơn về cảnh quan độc đáo này", Xiong nói.

Zhang Wei, cựu thành viên đội tuyển wakeboard quốc gia Trung Quốc.