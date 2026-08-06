Malaysia không còn đáng lo nếu gặp lại tại bán kết

Cục diện vòng bảng ASEAN Cup đang dần ngã ngũ khi tuyển Việt Nam gần như chắc chắn giành ngôi nhất bảng A, còn Malaysia đứng trước cơ hội lớn kết thúc ở vị trí nhì bảng B.

Tinh thần Việt Nam đang lên cao.

Nếu kịch bản này xảy ra, hai đội sẽ tạo nên một trong những cặp bán kết đáng chú ý nhất khu vực. Dù Malaysia vẫn là đối thủ giàu duyên nợ, những thay đổi lớn về lực lượng có thể mang đến lợi thế không nhỏ cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Màn tái đấu của hai kỳ phùng địch thủ Đông Nam Á

Trước lượt trận cuối, tuyển Việt Nam đang nắm lợi thế tuyệt đối ở bảng A. Với việc chỉ còn gặp Campuchia ở lượt đấu cuối, thầy trò HLV Kim Sang-sik gần như cầm chắc ngôi đầu bảng nếu không xảy ra bất ngờ quá lớn. Ở bảng B, Malaysia cũng đang ở vị thế thuận lợi. Với 6 điểm sau hai chiến thắng, "Hổ Mã Lai" chỉ cần đánh bại Philippines ở lượt trận cuối để tự quyết tấm vé vào bán kết với vị trí nhì bảng.

Nếu cả hai đội đều hoàn thành mục tiêu, người hâm mộ Đông Nam Á sẽ được chứng kiến cuộc đối đầu rất đáng chờ đợi giữa Việt Nam và Malaysia. Đây luôn là một trong những cặp đấu nhiều duyên nợ nhất của bóng đá khu vực, không kém sức nóng so với những cuộc chạm trán giữa Việt Nam với Indonesia hay Thái Lan. Mỗi lần hai đội gặp nhau đều mang theo áp lực thành tích, sự cạnh tranh quyết liệt và cả những câu chuyện bên lề.

Một năm trước, Malaysia từng tạo nên cú sốc khi đánh bại tuyển Việt Nam tới 4-0 ở vòng loại Asian Cup nhờ dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng cao. Chiến thắng đó từng được xem là bước ngoặt đưa bóng đá Malaysia trở lại vị thế hàng đầu khu vực. Tuy nhiên, niềm vui của họ không kéo dài. Sau quá trình điều tra, FIFA xác định Malaysia sử dụng tới bảy cầu thủ nhập tịch không đủ điều kiện thi đấu. Kết quả trận đấu bị hủy, Malaysia bị xử thua 0-3, đồng thời đánh mất tấm vé dự vòng chung kết Asian Cup.

Án phạt này được xem là cú giáng mạnh vào tham vọng của bóng đá Malaysia, đồng thời buộc đội tuyển nước này phải tiến hành tái thiết lực lượng. Đến tháng 3 năm nay, hai đội tái ngộ ở trận lượt về. Khi đó, Malaysia vẫn chưa lấy lại sự ổn định sau cú sốc từ án phạt của FIFA và tiếp tục thất bại 1-3 trước tuyển Việt Nam. Chiến thắng ấy không chỉ giúp Việt Nam khẳng định vị thế mà còn cho thấy khoảng cách giữa hai đội đã thay đổi đáng kể sau những biến động về nhân sự của Malaysia.

Malaysia không còn như 1 năm trước sau khi mất dàn cầu thủ nhập tịch.

Việt Nam có lợi thế nhưng không được chủ quan

Nếu Việt Nam và Malaysia gặp nhau tại bán kết ASEAN Cup, trận đấu sẽ mang một diện mạo rất khác. Sau bốn tháng kể từ trận thua Việt Nam, Malaysia tiếp tục thực hiện cuộc cải tổ mạnh mẽ về nhân sự. Đội hình tham dự ASEAN Cup năm nay có rất nhiều gương mặt mới.

Theo danh sách đăng ký, khoảng 20 cầu thủ được triệu tập cho lần gặp Việt Nam hồi tháng 3 không còn được triệu tập. Đây là sự thay đổi gần như toàn diện so với đội hình trước đó. Malaysia vẫn duy trì một số trụ cột nhập tịch như Ezequiel Aguero, Endrick hay Paulo Josue. Đây là những cầu thủ giàu kinh nghiệm và vẫn đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của đội bóng.

Tuy nhiên, phần còn lại của đội hình lại thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Ở hàng phòng ngự, cả 3 thủ môn đều chưa ai trấn giữ khung thành đội tuyển quá 10 lần. Trong 7 hậu vệ, chỉ có duy nhất một cầu thủ đã có trên 10 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Điều này đồng nghĩa hệ thống phòng ngự của Malaysia chủ yếu gồm những cầu thủ còn ít kinh nghiệm ở các trận đấu lớn.

Tuyến giữa cũng không khá hơn. Ngoài Endrick và Aguero, bốn tiền vệ còn lại đều có số lần khoác áo đội tuyển chưa đến 10 trận. Việc trẻ hóa lực lượng mang đến nguồn năng lượng mới nhưng cũng khiến Malaysia đánh đổi sự ổn định và bản lĩnh trong những trận cầu áp lực cao. Tại ASEAN Cup 2026, Malaysia vất vả thắng ngược Myanmar 2-1 và dễ dàng thua Thái Lan 0-2.

So với đội hình từng thua Việt Nam 1-3 hồi tháng 3, lực lượng hiện tại của Malaysia rõ ràng còn non kinh nghiệm hơn. Đó là lý do để tin Việt Nam sẽ là đội nắm lợi thế nếu hai đội gặp nhau ở bán kết. Dẫu vậy, bóng đá luôn chứa đựng những bất ngờ. Malaysia đáng sợ khi họ có khát khao đòi nợ và thoải mái tâm lý khi nằm cửa dưới.

Vì vậy, dù được đánh giá cao hơn và có lợi thế về lực lượng cũng như kinh nghiệm, tuyển Việt Nam sẽ cần chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chiến thuật lẫn tâm lý. Cần phải luôn đá với tinh thần như trận thắng Indonesia 3-0 và tránh những sai lầm sau trận hòa Singapore 0-0.